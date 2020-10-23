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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن: "ليست مشكلتي" أن الناس تستاء من الألفاظ الانفعالية عبر اللاسلكي

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فيرشتابن: "ليست مشكلتي" أن الناس تستاء من الألفاظ الانفعالية عبر اللاسلكي
من قبل:
, محرر

قال ماكس فيرشتابن أنّها "ليست مشكلته" إذا ما استاء الناس من الألفاظ التي يستخدمها خلال انفعاله عبر رسائل اللاسلكي، وذلك عقب حادثته مع لانس سترول في التجارب الحرة الثانية في بورتيماو.

اصطدم فيرشتابن وسترول ببعضهما البعض عند المنعطف الأوّل بعد دخولهما إلى المنعطف جنبًا إلى جنب.

وقد استشاط الهولندي غضبًا عبر اللاسلكي إثر تلك الحادثة، حيث انفعل بشكل مفرط.

وقال فيرشتابن لمهندسه عبر اللاسلكي: "هل هذا شخص أعمى؟ ماذا به بحق الجحيم؟ يا إلهي، ياله من مختل. لدي أضرار على سيارتي. أقسم أنّه أحمق".

وقد تلقّت تلك العبارات والشتائم نقدًا كبيرًا من المشجّعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الحادثة.

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وعند سؤاله عن اختياره للألفاظ التي قد يستاء منها الناس، قال الهولندي: "تلك ليست مشكلتي".

وتلك ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فيرشتابن للانتقادات إثر استخدامه لهذه الألفاظ، حيث سبق ونعت بها أحد مراقبي فيا في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في 2016.

وقال فيرشتابن لاحقًا في تلك الواقعة أنّه "لا يعني أي أمر سيئ" من خلال تعليقاته، وأنّه لا يقصد التسبب بالاستياء لأيّ أحد، وذلك بعدما استهدف غاري كونيللي بتلك الألفاظ بعد خسارته منصّة التتويج إثر العقوبة.

ومن بين رسائل فيرشتابن عبر اللاسلكي كذلك أنّه قال عقب الحادثة: "لقد أفسد لفته، وأنا أحاول تجهيز لفتي، وهو يقوم ببساطة بإفسادها كذلك عبر فتح نظام دي آر اس والبقاء في خطه الطبيعي. إنه لا يحترم أحد، ولكن هذا لا يهم الآن".

كما عقّب الهولندي عقب الحصة قائلًأ: "لأكون صريحًا، لا أرغب الحديث كثيرًا حول ذلك، كوني تفاجئت جدًا بما حدث. لقد انعطف بينما كنت قادمًا إليه. لا أعلم إلى أين كان من المفترض أن أذهب. كنت أبدأ لفتي وهو أنهى لتوّه لفته. سنرى ما سيحدث. إنها التجارب الحرة الثانية، ومن المؤسف أننا اصطدمنا هكذا. كان أمرًا غير ضروري بالمرة".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الكاتب أحمد مجدي

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