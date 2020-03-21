فيرشتابن لن ينضمّ إلى سلسلة سباقات الفورمولا واحد الافتراضيّة

أعلنت الفورمولا واحد أنّ عددًا من السائقين الحاليين من المتوقّع أن يُشاركوا، لكن بالرغم من رغبته في المشاركة في الأحداث العامة عبر الانترنت، لن يُشارك فيرشتابن في السلسلة الجديدة بالنظر إلى أنّه غير متعوّد على نسخة الحاسوب من لعبة الفورمولا واحد الرسمية لموسم 2019 التي ستُستخدم.

"كلّا، لن أشارك" قال فيرشتابن لقناة "زيغو تي في" عندما سُئل عن مشاركته، وأضاف: "خاصة أنّني لم ألعب تلك اللعبة مطلقًا. سيتطلّب الأمر عدّة أيّام لفهمها وأصبح أفضل فيها قليلًا. لا أريد دخولها في الوقت الحاضر".

وأكمل: "كما أنّني مشغولٌ جدًا بألعاب تسابق أخرى. لذا فإنّ الانتقال بين كلّ تلك الألعاب لا يتناسب معي. وفوق ذلك فإنّني دائمًا ما أتسابق من أجل الفوز. لن أقود حول حلبة ما في آخر الترتيب. حينها سأفضّل عدم المشاركة أصلًا".

وقال فيرشتابن أنّ سباقات المحاكاة تساعده على البقاء في مستوى عالٍ.

وقال الهولندي: "تقود سيارات أخرى في هذه الألعاب بالطبع. لذا فهي مختلفة عن نشاطات التسابق الاعتياديّة الخاصة بنا. لكنّ ذلك لا يضرّ على الأقلّ، يُبقيك ذلك في مستوى عالٍ وتبقى مركّزًا. من الرائع أن تكون قادرًا على التسابق مع كلّ هذا العدد من السائقين الآخرين".

وأكمل: "عليك فقط القيادة كثيرًا لتكون تنافسيًا في سباقات المحاكاة. التدرّب مهمٌ جدًا. وعليك معرفة بعض الأشياء حيال الإعدادات والأمور المشابهة. زميلي رودي فان بورن (فريق ريدلاين) جيّدٌ جدًا في ذلك، وهذا يُساعد".