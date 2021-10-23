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فيرشتابن "لم يكن واثقًا" من قدرته على انتزاع قطب الانطلاق الأول في أوستن

قال ماكس فيرشتابن أنّه "لم يكن واثقًا" من أنّه سينتزع قطب الانطلاق الأول من بين براثن لويس هاميلتون في تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى، وذلك بعدما بدأت زخات المطر بالهطول خلال لفته الأخيرة.

فيرشتابن "لم يكن واثقًا" من قدرته على انتزاع قطب الانطلاق الأول في أوستن

تواجد سائق ريد بُل ضمن معركة حامية للغاية مع غريمه على اللقب نحو صدارة التصفيات، مع فارق طيفيف للغاية بين الثنائي.

وبعد اللفات الأولى في القسم الحاسم، تمتعت ريد بُل بالأفضلية مع تقدم سيرجيو بيريز إلى صدارة الأزمنة أمام فيرشتابن وهاميلتون.

لكن وضمن المحاولات الثانية، نجح هاميلتون في الصعود إلى صدارة الأزمنة مع استخلاصه المزيد من الوتيرة من سيارته مرسيدس.

وكان فيرشتابن بحاجة إلى جهد مضاعف كي يستجيب لذلك، لكن ومع وجود زخات من المطر تتساقط على الحلبة في اللحظات الأخيرة من الحصة، خشي الهولندي أنه قد خسر أفضل حالة للمسار من أجل قلب حظوظه.

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فقال: "لم تكن لفتي الأولى رائعة في القسم الثالث، كما بدأت زخات المطر بالهطول في المحاولة الأخيرة".

وأضاف: "برزت زخات المطر عند المقطع الأخير تحديدًا، لذلك لم أكن واثقًا إذا ما كنت سأحافظ على توقيتي. لكنه كان كافيًا، وبالطبّع أن يجعلني ذلك على قطب الانطلاق الأول وكذلك أن نتواجد على المركز الثالث كذلك كفريق لهو أمر رائع. أعتقد بأن أداءنا كان قويًا جدًا".

من جهته اعترف بيريز بأنه خسر فرصة البقاء في الصدارة بسبب الأمطار.

حيث قال: "كنا قريبين للغاية في اللفة الأخيرة. أعتقد أننا قمنا بعمل رائع كفريق. ولكن للأسف محاولتي الأخيرة لم تكن جيّدة بالقدر الكافي. تحسنت في المقطع الأول كثيرًا، لكنني لم أتمكن من الحفاظ على ذلك التقدم بسبب الأمطار التي كانت شديدة بعض الشيء عند المقطع الأخير، حيث خسرت التماسك في منعطفين".

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