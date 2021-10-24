فيرشتابن لم يكن متأكدًا من نجاح الاستراتيجية العدائية لهزيمة هاميلتون نحو الفوز في أوستن

خسر فيرشتابن صدارة السباق لصالح غريمه على لقب الفورمولا واحد لويس هاميلتون على الانطلاقة، لكنه تمكن من استعادتها بعدما قام بـ "آندركات" خلال فترة التوقفات الأولى، حيث توقف في نهاية اللفة العاشرة.

ردًّا على ذلك، استدعت مرسيدس هاميلتون بعد ذلك بثلاث لفات، وبينما كان البريطاني قادرًا على إغلاق الفارق خلال الطلعة الثانية من خلال أفضلية إطاراته، لتستجيب ريد بُل لذلك وتستدعي فيرشتابن للتوقف من الصدارة لمرة ثانية في اللفة 29.

وقد ترك ذلك الهولندي مع فترة من 27 لفة حتى نهاية السباق، وقد بدا بأن سائق ريد بُل في خطر خسارة الفوز عندما بدأ هاميلتون بالاقتراب جدًا منه بعدما أجرى توقفه الأخير، ليقلّص فارق الثواني الـ 8 إلى أقل من ثانيتين.

لكن وبعدما طُلب منه أن يعتني بإطاراته الخلفية حتى يخرج بشكل جيّد من المنعطفات البطيئة وضمن مناطق الدي آر اس، تمكن فيرشتابن من الحفاظ على أفضلية مستقرة، ليعبر خط النهاية أولًا بفارق 1.3 ثانية أمام هاميلتون.

"خسرنا المركز على الانطلاقة، لذلك تعين علينا القيام بأمر آخر" قال فيرشتابن شارحًا عقب السباق.

وأضاف: "لكن تآكل الإطارات كان مرتفعًا جدًا حول هذه الحلبة، لذلك اتخذنا مقاربة عدائية".

وتابع: "لم أكن متأكدًا إذا ما كان ذلك سينجح، لكن نعم، اللفات الأخيرة كانت ممتعة جدًا. تراجع الأداء بشكل طفيف على المنعطفات عالية السرعة، لكنني كنت سعيدًا جدًا بالطبّع بالتشبّث بمركزي".

وتعني تلك النتيجة أن فيرشتابن في صدارة البطولة الآن بفارق 12 نقطة مع بقاء 5 سباقات على نهاية الموسم، كما أن ذلك هو فوزه الأول على حلبة الأمريكيتين.

هذا وأشاد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بفيرشتابن على انتصاره "المذهل والاحترافي"، كما اعترف بأنه كذلك لم يكن متأكدًا مما إذا كان الهولندي سيصمد.

فقال: "لم أعتقد بالفعل أنه سيُنجح تلك الاستراتيجية. كانت لدى لويس إطارات أجدد بثماني لفات، وكنا نفكر بأنه لن يكون لدينا الكثير من الأداء في النهاية".

وأكمل: "ماكس تمكن من الصمود وقام بعمل مذهل وكان لديه الأداء الكافي في النهاية".