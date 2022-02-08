فيرشتابن لم يكن قادراً على إكمال لفة إضافية من سباق أبوظبي الختامي لموسم 2021

قام الهولندي بتجاوز غريمه لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة من السباق بعد خروج سيارة الأمان، ليقتنص اللقب للمرة الأولى في مسيرته المهنية.

وكشف فيرشتابن مباشرة بعد السباق أنه كان يعاني من آلام هائلة في قدمه بسبب التشنج العضلي ذاك مباشرة بعد خروج سيارة الأمان.

لكن وفي مقابلة نُشرت في صحيفة "الغارديان" كشف سائق ريد بُل عن مقدار معاناته، وأنه كان غير قادر على إكمال السباق لو استمر لفة إضافية.

حيث أكد أن معاناته تلك كانت واضحة عبر بيانات السيارة كذلك.

فقال: "لو عدنا إلى البيانات لرأينا أن طريقة ضغطي للدواسة لم تكن سلسة كما يجب. كنت أصرخ على اللاسلكي (بعد أن فزت) لكنّ آلام قدمي كانت هكذا طوال اللفة".

وأكمل: "لقد انتهيتُ تماماً. لفة واحدة أخرى ولم أكن لأقدر على إكمال السباق. مستويات التوتر كانت مرتفعة بشكل هائل خلال اللفة الأخيرة. لكن لم يكن بوسعي الاستسلام".

وتعقيباً على تلك اللحظات الأخيرة مع معرفته بأن لفة واحدة فقط متبقية، قال فيرشتابن: "كنت أقول في نفسي أنه يجب عليّ تجاوزه. كان أمامي خيار واحد. ولم أكن لأنهي ثانياً".

وتابع: "حاولتُ بذل كل جهدي منذ إعادة الانطلاقة. وكان كل شيء يسير جيداً حتى اجتزتُ الخط وبدأت أشعر بالتشنج. إنه أكبر ألم تعرضتُ له خاصة وأنني أضغط على الدواسة إلى حدها الأقصى طوال الوقت".

وأردف: "تشعر أن العضلات تتقلص وتتجمع مثل كرة تنس. بالطبع كانت مستويات الأدرينالين مرتفعة وهذا ما ساعدني، لو حصل هذا الأمر معي وأنا أسير بشكل اعتياديّ لما كان بوسعي الحركة. كان الألم لا يصدق".

واستكمل: "لكن لم يكن أمامي أي خيار، كان عليّ القيام بذلك والضغط حتى الحدود القصوى وكان بوسعي الشعور بقدمي تؤلمني أكثر وأكثر".

واسترسل: "لحسن الحظ أكملتُ التجاوز وحصلتُ على ما يقارب ثلاث ثوانٍ لأرفع قدمي عن الدواسة".

بالمقابل، أشار فيرشتابن إلى أن اللغط والجدل اللذين دارا بعد السباق الختامي لم يؤثرا على نجاحه بحصد لقبه الأول.

فقال: "كلا على الإطلاق. خضت موسماً جيداً جداً وأعتقد أنني أستحق اللقب حقاً".

واختتم: "عاندني الحظ مرات كثيرة. الناس يتذكرون السباق الأخير لكن لو نظرنا للموسم بأكمله لوجدنا أن كفة اللقب كانت تميل إلى جهتي منذ وقت مبكر".