فيرشتابن لم يكن بمقدوره فعل الكثير في مواجهة هاميلتون في إسبانيا

استطاع فيرشتابن التقدّم على هاميلتون على الانطلاقة وخطف الصدارة منه على المنعطف الأوّل، إذ كان قادرًا على إبقاء سائق مرسيدس خلفه خلال الفترة الأولى من التوقفات.

ولكن قرّر فريق مرسيدس تغيير استراتيجية هاميلتون من خلال الطلب منه إجراء توقفه الثاني باكرًا مع تبقي 24 لفة على نهاية السباق من أجل تزويده بإطاراتٍ أجدد في محاولةٍ منه لتجاوز فيرشتابن.

ونجح هاميلتون في تقليص فارق الـ 22 ثانية الذي كان يفصله عن فيرشتابن وخطف الصدارة منه في اللّفة الـ 60 من السباق، فيما طلبت الحظيرة النمساوية من فيرشتابن الدخول إلى منطقة الصيانة بهدف تزويده بإطارات "سوفت" من أجل تسجيل أسرع لفة بالسباق والحصول على نقطة إضافية.

وقال فيرشتابن "بطريقةٍ ما توقعتُ حدوث ذلك. في نهاية الفترة الأولى على الإطارات اللّينة كان هاميلتون أسرع، وعندما قمنا بوضع الإطارات المتوسطة، كان من الواضح بأنه امتلك وتيرةً أسرع. كان بإمكانه البقاء على بُعد ثانية مني".

وأضاف "لذلك لم يكن هناك الكثير الذي كان بإمكاننا القيام به. لقد قرّرت مرسيدس إجراء توقفٍ آخر وعندها علمتُ بأنّ الأمر قد انتهى كوني كنت أعاني مع الإطارات وكان من الممكن ملاحظة ذلك".

وتابع قائلاً "لا أعلم ما إذا كان سيكون بمقدورنا اللّحاق به في حال قمنا بإجراء توقفٍ آخر. لقد افتقرنا إلى الوتيرة اليوم. على كُلّ حال، حاولتُ كُلّ ما بوسعي اليوم".

تجدر الإشارة إلى أنّ مرسيدس واصلت سجّل انتصارتها الباهر في إسبانيا من خلال تحقيقها لفوزها السابع خلال السنوات الثماني الماضية.