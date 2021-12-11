فيرشتابن: لم يكن الانطلاق على إطارات "سوفت" من خطّتنا

قبل سيطرته على القسم الثالث من التصفيات وتحقيق قطب الانطلاق الأوّل على حلبة مرسى ياس أمام غريمه لويس هاميلتون، حاول فيرشتابن التأهّل على إطارات "ميديوم" في القسم الثاني، وهي ذات التركيبة التي سينطلق عليها غريمه في سباق الأحد.

لكن بعد تسجيله لزمنه الأوّل الذي كان ليكون كافيًا لعبوره إلى القسم الثالث، أغلق فيرشتابن مكابحه عند المنعطف الأوّل على تلك الإطارات وسرعان ما أعلم فريقه بتسطّح الإطار الأماميّ الأيسر.

لذا أجرى الهولندي وقفة صيانة وانتقل إلى إطارات "سوفت" التي استخدمها لتصدّر القسم الثاني ومن ثمّ تحقيق قطب الانطلاق الأوّل العاشر له في موسم 2021.

وعندما سُئل إن كانت خطّة ريد بُل تقضي بالتأهّل على إطارات "سوفت" للسباق، والتي تآكلت بنسقٍ أسرع من إطارات "ميديوم" أثناء محاكاة المسافات الطويلة في التجارب الحرّة الثانية، أجاب فيرشتابن: "حسنًا، لم تكن تلك خطّتنا بشكلٍ طبيعي".

وأضاف: "لأنّني أردت الانطلاق على إطارات ميديوم، لكنّني تسبّبت في تسطّح تلك المجموعة".

ثمّ تابع: "لكنّني حظيت بشعورٍ جيّد على إطارات سوفت خلال المسافات الطويلة بالأمس. لذا لم يكن ذلك قرارًا يصعب اتّخاذه".

من جانبه قال هاميلتون أنّ اختلاف استراتيجيّتي الفريق كان "مثيرًا للاهتمام" وقال أنّه دائمًا "متشكّكٌ في كلّ شيء".

وقال البريطاني: "سيكون من المثير للاهتمام العودة ومشاهدة البيانات ومقاطع الفيديو من على السيارة. من النادر للغاية أن يُغلق السائقون مكابحهم في المنعطف الأوّل".

وأكمل: "لكن في حال أغلق مكابحه بصدق في المنعطف الأوّل، فحينها ستتّضح مسألة تواجدنا في موقعٍ أفضل أم لا على صعيد ذلك الإطار".

وأردف: "ربّما يعرفون أمرًا لا نعرفه، وأنّ إطارات سوفت كانت خطّتهم طوال الوقت. عانينا قليلًا على تلك التركيبة أثناء محاكاة المسافات الطويلة. أعتقد بأنّنا سننطلق على الإطارات المناسبة، لكنّني أعتقد بأنّنا سنرى غدًا".

كما شرح فيرشتابن أنّ شعوره كان متقلّبًا حيال توازن السيارة قبل التصفيات. واستخدمت سيارتا ريد بُل الحزمة منخفضة الارتكازيّة مع الجناح الخلفي الأنحف في النهاية.

وقال في هذا الصدد: "بالنسبة للتصفيات فقد اتّخذنا القرارات الصحيحة. حالما دخلت التصفيات فقد كان شعوري أفضل قليلًا، لكنّ القسم الأوّل لم يكن مثاليًا بالرغم من ذلك، احتجت لتعديل بعض الأشياء".

وأكمل: "لكن بدءًا من القسم الثاني فإنّ الوضع أصبح أفضل، لكن بالطبع تسطّح إطاري وتعيّن علينا العودة على إطارات سوفت".

واختتم بالقول: "ومن ثمّ كانت السيارة رائعة في اللفّتين ضمن القسم الثالث، وكنت بصدد تسجيل ذات الزمن في اللفّة الأخيرى حتّى المنعطفين الـ 12 والـ 13. كانت السيارة رائعة في آخر لفّتين".