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فيرشتابن لم يعلم بعدم تفعيل نظام "دي آر اس" خلال لفّة قطب الانطلاق الأوّل في هولندا

لم يعلم ماكس فيرشتابن أنّ نظام "دي آر اس" الخاص به تعطّل خلال لفّة قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه ضمن جائزة هولندا الكبرى والذي تزامن مع نقلٍ مضاعفٍ للغيار ما كلّفه 0.25 ثانية.

فيرشتابن لم يعلم بعدم تفعيل نظام "دي آر اس" خلال لفّة قطب الانطلاق الأوّل في هولندا

أحرز فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل العاشر في مسيرته في الفئة الملكة، والسابع له هذا الموسم، وذلك على أرضه وأمام جماهيره في زاندفورت ليتقدّم على ثنائيّ مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس.

وقدّم سائق ريد بُل، الذي وضع المعيار في القسم الثاني، ثلاث لفّات في القسم الأخير من التصفيات وبقي في الصدارة في كلّ مرّة.

لكنّ لفّته الأخيرة بلغت 1:08.885 دقيقة ليتقدّم على هاميلتون بـ 0.038 ثانية، بالرغم من أنّه عبر الخطّ المستقيم الرئيسي من دون دعم نظام "دي آر اس".

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وكان الهولندي قد فعّل النظام خلال النصف الأوّل من لفّته بين المنعطفين العاشر والـ 11، لكنّه بقي مُغلقًا بالخروج من المنعطف الـ 14 الأخير المائل.

وفي حين أنّ فيرشتابن لم يكن على علمٍ بذلك في البداية، إلّا أنّه أشار إلى تغيير مزدوجٍ للغيارات في وقتٍ سابقٍ من اللفّة قائلًا أنّ ذلك كلّفه أكثر من عُشرٍ من الثانية.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان تعمّد عدم تفعيل نظام "دي آر اس" أم أنّ ذلك نتيجة مشكلة في سيارته "آر.بي16بي"، أجاب فيرشتابن: "هل حدث ذلك؟ لم أعلم بذلك".

وأضاف: "بالخروج من المنعطف الثالث فهناك بعض المطبّات، ونُقل الغيار مرّتين. كنت مُتقدّمًا بعُشرين من الثانية عن لفّتي السابقة وخسرت عُشرًا ونصفًا من الثانية بالوصول إلى المنعطف السابع".

وأكمل: "كما أنّك تستهلك طاقة أكبر لأنّك على غيارٍ أعلى. لذا انتهت الطاقة (الكهربائيّة) كذلك. لا أعلم، أحتاج لمراجعة ذلك".

ويعتقد كريستيان هورنر مدير الفريق أنّ ما خسره فيرشتابن على صعيد الغيارات وعدم تفعيل نظام "دي آر اس" على الخطّ المستقيم كلّفاه قرابة رُبع ثانية.

وقال البريطاني: "شاهدنا افتقاره للسرعة القصوى على الخطّ المستقيم وبدا أنّ الجناح لم يُفتح بالشكل الصحيح".

وأضاف: "لذا ربّما ضيّع عُشرًا أو عُشرًا ونصفًا من الثانية هناك".

وأكمل: "لكنّ ذلك كان أداءً مدهشًا من قبله تحت ذلك الضغط الهائل. أنا سعيدٌ بما قدّمه".

وقال فيرشتابن أنّه حظي بشعورٍ "مذهل" على حلبة زاندفورت خلال اللفّات السريعة، مُشيدًا بجماهيره التي جعلت قطب الانطلاق الأوّل "مُرضيًا للغاية".

وقال في هذا الصدد: "الحلبة ممتعة جدًا، كانت كذلك منذ التجارب الأولى. لكنّ التصفيات مدهشة عندما تكون كميّة الوقود عند أدنى مستوياتها".

وأضاف: "خاصة المقطع الثاني، إنّه ممتعٌ للغاية. وكذلك المنعطفات المائلة، نعبر الأخير بأقصى سرعة، لكنّه يمنحك شعورًا رائعًا".

وأكمل: "كما أنّ القيادة على أرضك وأمام كلّ هذه الجماهير جنونيّة في كلّ مرّة أعبر فيها خطّ النهاية. لذا فإنّ تحقيق قطب الانطلاق الأوّل هنا مرضٍ للغاية".

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