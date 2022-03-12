فيرشتابن "لم يصل بعد إلى الطاقة الكاملة" بالرغم من تصدّره تجارب البحرين

استغلّ الهولندي التحديثات التي أدخلتها ريد بُل على سيارتها في اليوم الختاميّ ليُسجّل زمنًا أسرع بـ 0.695 ثانية من شارل لوكلير سائق فيراري، وذلك في ظلّ تقديمهما للفّات سريعة مع نهاية اليوم.

لكن في حين أنّ جهود فيرشتابن قدّمت بعض اللمحات الأولى لإمكانيّات ريد بُل الحقيقيّة، لا يعتقد بطل العالم بأنّه هو ولا غيره ضغطوا بقوّة بعد.

وقال الهولندي: "لا أحد يضغط بوضع الطاقة الكاملة بخصائص التصفيات بعد في الوقت الحاضر".

وقال فيرشتابن بأنّ أفضل الجوانب في يومه لم يكن تحقيقه الزمن الأسرع، وإنّما بدءه فهم تركيبات الإطارات المختلفة، كما أكّد أنّ تحديثات جانب ريد بُل عملت بشكلٍ جيّد.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ التركيز الأساسيّ يتمحور حول الإطارات التي سنستخدمها الأسبوع المقبل. كان الشعور بالسيارة جيّدًا، وأكملنا برنامجنا مثلما كان مخطّطًا له، وذلك إيجابي".

وأضاف: "بالطبع تكون السيارة أفضل بكميّة وقود منخفضة، وتكون ثقيلة بعض الشيء عندما تكون بكميّة وقود عالية بشكلٍ طبيعي. لكنّ الأمر ذاته بالنسبة للجميع. أعتقد بأنذ المكوّنات الجديدة عملت بشكلٍ جيّد، وهو ما تأمله على الدوام".

وعندما سُئل إن كانت التحديثات ستكون حاضرة على السيارة في الجولة الافتتاحيّة من الموسم نهاية الأسبوع المقبل، أجاب فيرشتابن: "لقد عملت هذه التحديثات، لذا سنُبقي عليها".

وجاءت وتيرة فيرشتابن في البحرين لتؤكّد موقع ريد بُل كأحد أبرز المرشّحين لهذا الموسم، كما تبدو فيراري قويّة للغاية كذلك.

وفي حين أنّ مرسيدس ومكلارين واجهتا مصاعب أكثر على حلبة البحرين الأكثر حرارة، قال فيرشتابن أنّه يبدو أنّ ريد بُل حقّقت خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع الظروف المختلفة في برشلونة.

وقال في هذا الصدد: "حسنًا بالمقارنة مع برشلونة فإنّ أغلب الاختلاف يعود إلى الحلبة، المسار خشنٌ أكثر، والأجواء حارة أكثر. شكل المسار مختلفٌ بالكامل عن برشلونة".

واختتم بالقول: "لكن أجل، أعتقد بأنّنا تعلّمنا الكثير حول السيارة، لذا جعلناها أسرع. أعتقد بأنّ ذلك ما تريده".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت