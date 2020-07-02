فيرشتابن لم يخض أيّ تجارب على جهاز محاكاة ريد بُل

قال الهولنديّ، الذي يعيش في موناكو، أنّ تركيبة من القيود المفروضة على مغادرة الإمارة مبكّرًا، إلى جانب تغيّر قوانين الحجر الصحيّ في المملكة المتّحدة مؤخّرًا تسبّبا في دفعه للبقاء في منزله.

وبعد أن اختار عدم المشاركة في يوم التصوير الترويجيّ على متن سيارة ريد بُل لموسم 2020 الأسبوع الماضي، لم يتمكّن فيرشتابن من إكمال أيّة تجارب محاكاة، مؤكّدًا اليوم الخميس أنّه "لم يمضِ أيّ يومٍ" في منشأة الفريق.

وقال بخصوص ذلك: "لم يكن بوسعي فعل ذلك، إلّا إن أكملت أسبوعين في الحجر الصحيّ. لكنّني لم أعتقد بأنّ تلك فكرة حكيمة، خاصة بالنظر إلى هذه الأسابيع المكتظّة التي تنتظرنا الآن. وفي النهاية تواجدت في جهاز المحاكاة مرارًا وذلك كافٍ بالطبع".

وعندما سُئل عن سبب عدم سفره إلى المملكة المتّحدة قبل اعتماد قانون الحجر الصحيّ، أجاب: "لأنّني لم أكن أعلم ما سيحدث حينها، أيّ حلبة سنشارك عليها وكلّ تلك الأمور. وبالطبع كنّا في فترة إقفال، لذا لم يكن بوسعي مغادرة موناكو بسهولة".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان عدم مشاركته في تجارب محاكاة ولا في يوم التصوير الترويجيّ قد سيتركه في موقع ضعف بالمقارنة مع منافسيه، أجاب: "لا أعتقد بأنّ ذلك سيُحدث فارقًا كبيرًا. بالطبع من الرائع دومًا القيام بذلك، لكن بالنسبة لي فبالنظر إلى أسبوعَي الحجر الصحيّ فإنّ القيادة لـ 50 كلم فقط على السيارة لا تبرّر ذلك في الحقيقة".

ثمّ تابع: "أحبّذ البقاء في المنزل واستغلال الأسبوعين للتدرّب أكثر والوصول إلى هنا من المنزل مباشرة عوضًا عن السفر لأسبوعين من دون فائدة".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ ذلك سيُحدث فرقًا كبيرًا، أقود في الفورمولا واحد لعدّة أعوام الآن، وليست هذه بالحلبة الجديدة عليّ. قدنا السيارة في برشلونة كذلك".

وأردف: "كانت فترة راحة أطول من المعتاد، لكن عندما تعود إلى درّاجة هوائيّة مثلًا وحتّى لو لم تقدّها لعامٍ كامل فإنّك لا تزال تذكر كيفيّة قيادتها ولا تتوقّع مواجهة الكثير من الدراما".

وكان فيرشتابن قادرًا على القيادة على الحلبة خلال فترة الاستراحة، لكنّه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وقال: "كانت تلك الأيّامة مفيدة جدًا بالتأكيد. لذا أنا سعيدٌ بقدرتي على القيادة قليلًا".