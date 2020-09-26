فيرشتابن: لم نكن نتوقّع التأهّل بالمركز الثاني في سوتشي

بدت مرسيدس السيارة الأسرع بلا منازع خلال التجارب الحرة يومَي الجمعة والسبت على حلبة سوتشي، حيث تصدرت جميع الحصص مع سائقَيها بوتاس وهاميلتون.

وخلال التصفيات بدا أن مرسيدس تتجه لحسم صف الانطلاق الأول، بالرغم من حادثة سيباستيان فيتيل القوية خلال القسم الثاني والتي أدت إلى رفع العلم الأحمر وتوقف الحصة لبضع دقائق قبل استئنافها مجدداً.

وكشف فيرشتابن أن الفريق كان يعاني في إيجاد التوازن المناسب للسيارة على المسار.

فقال: "كنا نعاني بعض الشيء لإيجاد التوازن المناسب على المسار، إنه زلق بعض الشيء هنا".

وتابع: "حتى خلال الفترة الصباحية لم أكن مسروراً بالكامل. لكننا عملنا بشكل كبير للغاية خلال التصفيات لمحاولة إيجاد التوازن الصحيح خاصة خلال القسم الثالث".

وأشار فيرشتابن - الذي باتت هذه المرة الأولى التي ينطلق فيها من المركز الثاني منذ أول جولتين للبطولة في النمسا - إلى أن مركز تأهله كان مفاجئاً بعض الشيء.

فقال: "المركز الثاني على شبكة الانطلاق، أمر لم أكن أتوقعه، لذا أنا مسرور للغاية من ذلك".

وتابع: "إن حظينا بانطلاقة جيدة فإن عامل السحب يمتلك تأثيراً كبيراً هنا".

واختتم معلقاً على آماله خلال السباق: "لذا، إن كان بوسعنا تقديم انطلاقة جيدة، لا أحد يدري ما قد يحصل خلال المنعطف الثاني!".