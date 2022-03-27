فيرشتابن لعب بعض "الخدع الذكيّة" للتغلّب على لوكلير في السعوديّة

على إثر فترة نظام سيارة الأمان الافتراضيّة المتأخّرة، انطلقت معركة حامية بين لوكلير متصدّر معظم فترة السباق وغريمه فيرشتابن.

وتجاوز فيرشتابن لوكلير في المنعطف الأخير في اللفّة الـ 42 للمرّة الأولى، وذلك بعد أن بدا لوكلير سعيدًا بالسماح له بتجاوزه كي تعود له أفضليّة نظام "دي آر اس" على الخطّ المستقيم الرئيسي ما سمح له باستعادة الصدارة في المنعطف الأوّل.

لذا حاول فيرشتابن تدقيق موعد تجاوزه التالي بشكلٍ أفضل بعد ذلك بلفّتين، لكنّه كبح بشكلٍ مفرط لمحاولة التمتّع بنظام "دي آر اس" على الخطّ المستقيم الرئيسي.

وتمكّن فيرشتابن من إنجاح الخطوة أخيرًا في اللفّة الـ 47 بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل وتشبّث بالصدارة ليُحقّق فوزه الأوّل في 2022.

وقال الهولندي: "أجل، يبدو أنّه حالما تقترب وتكون ضمن مجال نصف ثانية فإن بوسعك الحصول على خروجٍ جيّد".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك يُصعّب إتمام التجاوز في المنعطف الأخير بالمقارنة مع العام الماضي، لذا كان من الأصعب التخطيط للتجاوز".

وأكمل: "لم يكن من السهل لعب بعض الخدع الذكيّة في المنعطف الأخير، لكنّني تمكّنت من التقدّم في النهاية".

وأردف: "لكنّه بقي على الدوام ضمن مجال دي آر اس إثر ذلك ومن ثمّ جاءت الأعلام الصفراء في اللفّة الأخيرة، وعليك معرفة قدر تخفيف سرعتك".

وقال فيرشتابن أنّه حاول التركيز على اللعبة الطويلة بعد فشله في التواجد ضمن مجال "دي آر اس" خلف لوكلير، حيث تتمتّع فيراري بأفضليّة الارتكازيّة في المنعطفات.

ومع تواجد السائقين على إطارات قديمة بعد وقفة الصيانة الوحيدة، حاول الهولندي الإبقاء على إطاراته حيّة حتّى اللفّات العشر الأخيرة معوّلًا على سرعته القصوى الأعلى.

وقال في هذا الصدد: "كان سباقًا قاسيًا لكنّه جيّد. نُقاتل بقوّة في الأمام وبدأنا لعبة طويلة. كانوا أسرع في المنعطفات، وكنّا أسرع في الخطوط المستقيمة، لكنّ الإطارات كانت تتآكل سريعًا هنا".

وأكمل: "كان بوسعكم رؤية تمتّعنا بوتيرة أفضل قليلًا في النهاية، لذا حاولت التجاوز. كان ذلك صعبًا، لكنّني سعيدٌ لبدئنا الموسم أخيرًا".

وبعد انسحابه نهاية الأسبوع الماضي في البحرين، قفز فيرشتابن إلى المركز الثالث في الترتيب العام على بُعد 20 نقطة عن لوكلير المتصدّر الذي أحرز نقطة أسرع لفّة، بينما يتواجد كارلوس ساينز الإبن ثانيًا.