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فيرشتابن: لطالما كنتُ جاهزاً لمعركة لقب الفورمولا واحد منذ وقت طويل

من قبل:
, محرر

أكد ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل أنه لطالما كان جاهزاً لمعركة اللقب في الفورمولا واحد، منذ المواسم السابقة، مشيراً إلى أن السيارة التنافسية تسهّل بشكل كبير من مهمة السائق.

فيرشتابن: لطالما كنتُ جاهزاً لمعركة لقب الفورمولا واحد منذ وقت طويل

باتت معركة لقب هذا الموسم الاستثنائي في البطولة، على شفير نهايتها، مع تصدر فيرشتابن وغريمه المباشر حامل اللقب لويس هاميلتون، ترتيب بطولة السائقين بنفس عدد النقاط.

وبالرغم من أن كلا النجمَين يمتلك العدد ذاته من النقاط بالتوجه إلى سباق أبوظبي الختامي، لكن فيرشتابن يتفوق بعدد الانتصارات مع تسعةٍ مقابل ثمانية للبريطاني سائق مرسيدس.

ومنذ بداية مشاركاته في الفئة الملكة، لفت الهولندي الأنظار إليه عبر موهبته الواضحة، بالرغم من أن أسلوب قيادته العدائي وضعه تحت مجهر الانتقادات في الكثير من المناسبات.

وهذا أول موسم على الإطلاق في حقبة المحركات الهجينة الحالية التي تواجه فيها مرسيدس وسائقها هاميلتون تحدياً حقيقياً على اللقب، بعد أن هيمنت بشكل مطلق على مقدّرات هذه الحقبة.

وعند كلامه حيال ما تغيّر في شخصيته بعد هذا الموسم المميّز، أكد فيرشتابن أنه ما زال نفس الشخص، مشيراً إلى جهوزيته التامة للمنافسة على اللقب منذ وقت طويل.

حيث قال: "أعتقد أنني نفس الشخص. إنه موسم آخر يكاد ينتهي حيث تكتسب المزيد من الخبرة، لكنني لطالما كنت أشعر أنني جاهز لمعركة اللقب منذ وقت طويل".

وأكمل: "بصراحة، في نهاية المطاف لو كنت قد شاركتُ في الفورمولا واحد خلال موسم 2015 ومنحوني سيارة قادرة على الفوز باللقب، فإنني شبه متأكد بأنني كنت لأنافس على اللقب".

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بالمقابل، أكد فيرشتابن على أهمية السيارة التنافسية التي تسهّل من مهمة السائق.

فقال: "السيارة القادرة على المنافسة تسهّل حياتك حقاً، لأنك ستنطلق في أسوأ الأحوال ثانياً".

وتابع: "خطورة الانخراط ضمن معارك فرق الوسط تصبح أقل، لذا لن تحتاج إلى الكثير من التجاوزات، وفي أغلب الأحيان ليس عليك إلا منافسة زميلك".

وأضاف: "لذا في الواقع، كلما كانت سيارتك أفضل كلما كانت مشاكلك أقل. لكن بالطبع منذ أول موسم لي في البطولة حتى الآن، اكتسبتُ الكثير من الخبرة".

واسترسل: "باتت مقاربة السباقات أكثر سهولة، وبتّ أفهم الإعدادات بشكل أفضل".

واختتم: "لكنني ما زلت نفس الشخص!".

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