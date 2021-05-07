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فيرشتابن "لديه ثقة كاملة" في هاميلتون ضمن معاركهما المتقاربة على المسار

قال ماكس فيرشتابن أنّ لديه "ثقة كاملة" في منافسه لويس هاميلتون ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد وذلك أثناء تسابقهما جنبًا إلى جنب على المسار في كلّ سباقٍ من سباقات 2021 حتّى الآن.

فيرشتابن "لديه ثقة كاملة" في هاميلتون ضمن معاركهما المتقاربة على المسار

تفصل ثماني نقاطٍ فقط بين فيرشتابن وهاميلتون في ترتيب بطولة السائقين بالتوجّه إلى جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد تفوّق هاميلتون على فيرشتابن في السباق الماضي في البرتغال ضمن حدث شهد تجاوز كلٍ منهما للآخر.

وجاءت تلك التجاوزات على إثر معركتهما المثيرة للجدل في البحرين مطلع الموسم والتي شهدت إفساح فيرشتابن المجال لهاميلتون ليستعيد الصدارة كون تجاوزه له جاء عبر تجاوزه لحدود المسار. كما أنّهما احتكّا كذلك عند المنعطف الأوّل من سباق إيمولا واضطرّ هاميلتون للعبور على الحفف ما ألحق ضررًا بجناحه الأماميّ.

وعندما سُئل عن مدى استمتاعه بالمعارك المتقاربة مع هاميلتون في 2021 حتّى الآن، قال فيرشتابن: "كانت رائعة حقًا، خاصة عندما تتسابق في مواجهة سائقٍ تعلم أنّ بوسعك الوصول إلى الحدود القصوى معه".

وأضاف: "أعتقد بأنّ بوسعنا الوثوق ببعضنا للتسابق بشكلٍ محتدمٍ جدًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك رائعٌ على الدوام كون بوسعكم رؤية مدى تقاربنا في السباقات الثلاثة، لكنّ كان كلّ شيء متوقّعًا".

وأردف: "لم يقل لويس مطلقًا: أوو سنتعرّض لحادث أو أيّ شيء من ذلك القبيل".

ثمّ تابع: "دائمًا ما شعرت بثقة كاملة في لويس بأنّنا سنترك لبعضنا مساحة كافية".

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من جانبه قال هاميلتون، الذي رحّب على مرّ السنوات بالمعارك المتقاربة مع سائقين آخرين من خارج فريقه، بأنّه يتّفق مع تقييم فيرشتابن بالكامل.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ ذلك يعود إلى الاحترام، وأعتقد بأنّنا تسابقنا بشكلٍ محتدمٍ جدًا، لكن منصف في ذات الوقت".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك ما يُشكّل التسابق الرائع وسائقي السباقات الرائعين، وأعتقد بأنّنا سنُواصل الإبقاء على التسابق نظيفًا وقريبًا من الحافة".

وأكمل: "لكنّني لا أعتقد بأنّ أيًا منّا يُخطّط للاقتراب أكثر من ذلك".

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