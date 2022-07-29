فيرشتابن: لا يُمكن لريد بُل منافسة فيراري في الأجواء الجافة
يعتقد ماكس فيرشتابن بأنّ فريقه ريد بُل "لا يُمكنه منافسة فيراري في الأجواء الجافة" بعد أن تصدّر الفريق الإيطالي حصّتي الجمعة في جائزة المجر الكبرى.
تصدّر كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير حصّتي الجمعة على التوالي، حيث قاد لوكلير الثانية أمام لاندو نوريس وساينز.
وووجد فيرشتابن نفسه رابعًا بفارق قرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن لوكلير، وعبّر عن مخاوفه حيال قدم قدرة ريد بُل على مجاراة الحصان الجامح في حال تواصلت الأجواء الجافة في المجر.
لكن لحسن حظّ فيرشتابن، تتوقّع الأرصاد الجويّة أمطارًا غزيرة في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يمنح الهولندي أملًا بالمنافسة.
وقال فيرشتابن مساء الجمعة: "أعتقد بأنّهم متقدّمون علينا قليلًا، وأعتقد بأنّه سيكون من الصعب علينا التغلّب عليهم".
وأكمل: "سنُحاول تقليص الفارق هذه الليلة قدر المستطاع، وسنرى ما ستكون عليه الأجواء غدًا".
وأردف: "أعتقد بأنّنا لسنا قادرين على المنافسة في الأجواء الجافة، لذا ربّما يُمكننا المنافسة في الأمطار، من يعلم".
وقال فيرشتابن أنّ ريد بُل لا يزال أمامها بعض العمل بعد معاناتها للتوصّل إلى التوازن المثالي على الحلبة المتعرّجة والمتطلّبة.
وقال: "الوضع صعبٌ بعض الشيء مثل المتوقّع هنا، نُحاول إيجاد بعض التوازن هنا على المنعطفات عالية إلى منخفضة السرعة".
وأكمل: "يكون الوضع أفضل أحيانًا، وأخرى أكثر صعوبة، لكن أجل، أمامنا بعض العمل".
من جانبه بدا زميله سيرجيو بيريز متفائلًا بالرغم من إكماله اليوم تاسعًا بفارق قرابة ثانية عن لوكلير، وذلك بعد إجرائه لاختبارات على صعيد الإعدادات على سيارته.
وقال المكسيكي: "أعتقد بأنّه كان يوم اختبارات للشعور بالراحة مع السيارة. أعتقد بأنّ لدينا فكرة جيّدة، لذا آمل أن نتمكّن من إظهار ما تعلّمناه غدًا، ويجب أن يُترجم ذلك إلى وتيرة قويّة بكميّة وقود عالية.
وأردف: "أنا متفائلٌ في المجمل، لكن أجل، بدت فيراري قويّة للغاية بالتأكيد. يبدون سريعين للغاية".
وأكمل: "آمل أن تُخلط الأوراق أكثر مع بعض الأمطار غدًا، أتطلّع قدمًا لذلك".
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