فيرشتابن: لا يُمكن لريد بُل تحمّل الأخطاء حتّى مع "الصدارة الرائعة"

حقّق فيرشتابن فوزه الثامن هذا الموسم في المجر نهاية الأسبوع الماضي ليُعزّز صدارته للترتيب العام أمام غريمه شارل لوكلير سائق فيراري إلى 80 نقطة.

وجاء ذلك بالرغم من مواجهته لمشكلة في محرّكه في التصفيات ما أجبره على الانطلاق من المركز العاشر، إلى جانب التفاف سيارته أثناء السباق.

لكنّ فيرشتابن حذّر من أنّه حتّى مع هكذا فارق نقاط كبير، فإنّ على ريد بُل الحفاظ على يقظتها لتفادي أيّة أخطاء مكلفة في مواجهة لوكلير وفيراري.

وقال الهولندي: "بالطبع هذه صدارة رائعة".

وأضاف: "لكن لا يُمكننا الحصول على الكثير من الأيّام مثل الأمس. وحتّى اليوم فقد واجهنا بعض المشاكل الصغيرة مع عتلة القابض ونقل الغيارات في السباق".

وأكمل: "لكن بالطبع كانت الأداء العام جيّدًا، لكنّنا نواصل العمل ومحاولة تحسين الأمور".

وكانت الموثوقيّة مصدر صداعٍ بالنسبة لريد بُل في المراحل الأولى من الموسم بعد فشل فيرشتابن في إكمال سباقَين من أصل السباقات الثلاثة، ما سمح للوكلير بكسب أفضليّة 46 نقطة أمامه بعد سباق أستراليا.

لكنّ الوضع انقلب سريعًا مع بدء فيراري دفع ثمن مشاكل موثوقيّتها وأخطائها الاستراتيجيّة، ما ترك ريد بُل بأفضليّة 97 نقطة أمام فيراري في بطولة الصانعين الآن.

وشاطر كريستيان هورنر رأي فيرشتابن مُحذّرًا من ضرورة عدم التقاعس بالرغم من اعترافه بأنّ الفارق يبدو "صحيًا" الآن.

وقال: "هذه طريقة رائعة لبدء العطلة الصيفيّة، لكن لا تزال هناك الكثير من السباقات المتبقية".

وأضاف: "فيراري سريعة، ومرسيدس تعود إلى الدائرة. لا يزال أمامنا طريق طويل حتّى البطولة، على جانب سباقٍ قصير".

وأردف: "لذا لا نأخذ أيّ شيء على أنّه مسلّمٌ به. هناك الكثير من التسابق المتبقي، والحلبات المتبقية مختلفة للغاية".

وأصبح في متناول فيرشتابن اللحاق بالرقم القياسي البالغ 13 انتصارًا في الموسم والذي يتشاركه سيباستيان فيتيل ومايكل شوماخر، وذلك بالنظر إلى تحقيقه ثمانية انتصارات حتّى الآن وتبقي تسعة على النهاية.

لكنّ فيرشتابن قال أنّه لا يُفكّر في ذلك: "لا أعلم، بالطبع سنفوز بأقصى قدرٍ ممكن من السباقات، لكنّ الحفاظ على أفضليّة صدارة البطولة أهم. ذلك ما علينا تأمينه".