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فيرشتابن: لا يُمكن لبيريللي وضع اللوم على فرق الفورمولا واحد

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قال ماكس فيرشتابن أنّه لا يُمكن لبيريللي لوم ريد بُل أو أستون مارتن حيال انفجارَي الإطارات ضمن سباق جائزة أذربيجان الكبرى 2021 للفورمولا واحد وأنّ "عليها النظر إلى نفسها".

فيرشتابن: لا يُمكن لبيريللي وضع اللوم على فرق الفورمولا واحد

بعد أن واجه فيرشتابن ولانس سترول سائق أستون مارتن انفجارَين على سرعة عالية ما تسبّب في انسحابهما من سباق باكو، قالت بيريللي أنّ المشكلة متعلّقة "بظروف تشغيل الإطارات" بالرغم من "اتّباع معلّمات التشغيل المبدئيّة (الضغط الأدنى وحرارة البطانيات القصوى)" من قبل كلٍ من الفريقَين.

وألمح ذلك إلى أنّ الإطارات ربّما كانت بضغطٍ أقلّ من الضغط الأدنى أثناء تواجد السيارتَين على الحلبة،/ بالرغم من أنّ ريد بُل وأستون مارتن أصرّتا في بيانَين منفصلين على إثر تحقيق بيريللي على أنّ سيارتَيهما لم تكن فيهما عيوبٌ مساهمة في المشكلة.

وبحديثه بجوار لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الذي قال أنّه "لا يعتقد بأنّ بيريللي مذنبة"، ضمن المؤتمر الصحفيّ لجائزة فرنسا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، دافع فيرشتابن عن فريقه ريد بُل قائلًا: "بالطبع شرحوا أنّه ليست لديهم أدوات قياس خلال السباق، لكنّنا نقدّم لهم قياسات ضغط الإطارات وكنّا ضمن الحدود التي فرضوها".

وأضاف: "إن لم تكن تلك الحدود صحيحة، فليس لدينا شيء لفعله بشأن ذلك، نحن نتّبع ما هو ممكنٌ ضمن القوانين".

وأكمل: "إن كان ذلك يعني أنّ علينا رفع الضغط فسنفعل، كون على الجميع رفع مستوى الضغط".

ثمّ تابع: "لكنّهم قالوا أنّه لم تكن لديهم القياسات الصحيحة، لكنّنا قدّمناها لهم بعد السباق وأظهرت جميعها أنّنا لم نفعل ايّ شيء خاطئ. كما أنّ أستون مارتن لم تُخطئ من جانبها. لذا لا يُمكنهم وضع اللوم علينا. أعتقد بأنّ عليهم النظر إلى أنفسهم".

وواصل شرحه بالقول: "نحن هنا مستعدون للمساعدة في كلّ شيء بالطبعز قاموا برفع مستوى ضغط الإطارات الأدنى بالفعل بعد يوم الجمعة في باكو، لذلك دلالة. ربّما لم يكن ذلك كافيًا. سنرفع مستوى الضغط هنا بالتأكيد، ونأمل أن يكون كافيًا".

كما قال فيرشتابن أنّه "غير سعيدٍ شخصيًا" بشرح بيريللي "الضبابي".

وقال: "كان شرحًا ضبابيًا بالنسبة لي. كلّ ما يُمكنني قوله من جانبي هو أنّني أعتقد بأنّ الفريق قام بما عليه على أكمل وجه".

وأضاف: "اتّبعوا جميع التوجيهات على صعيد ضغط الإطارات وكلّ تلك الأمور. لا يُوجد شيء من ذلك الجانب. لا أفهم ذلك... بالطبع سنرفع ضغط الإطارات نهاية هذا الأسبوع. أنا متأكّدٌ من ذلك".

وأكمل: "ربّما للأمر علاقة بما حدث في باكو، لكن سيكون من الرائع لو نعلم إن كان الانفجار مرتبطًا بضغط الإطارات. على بيريللي التصريح، سيُسهّل ذلك فهم ما حدث وأعتقد بأنّ التفسير الذي حصلنا عليه حتّى الآن غير كافٍ لأنّ الفريق لم يقم بأيّ شيء خاطئ".

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ألبين ترحب بقرار "فيا" الذي يركز على "المسألة المحورية" لدراما الإطارات

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