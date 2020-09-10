فيرشتابن: لا يُمكن أن تكون موجيللو "أكثر سوءًا" من مونزا

كشف فيرشتابن أنّه زار مؤخّرًا حلبة موجيللو وأمضى يومًا عليها خلف مقود سيارة جي تي من أجل التعوّد على المسار الذي سيكون رفقة حلبة إسطنبول اللتين لم يسبق للهولندي القيادة عليهما.

وبعد كبوة مونزا منخفضة متطلّبات الارتكازيّة، يعتقد فيرشتابن أنّ الفريق سيعود إلى سابق أدائه نهاية هذا الأسبوع ليكون أقرب منافسي مرسيدس.

وقال الهولندي: "أعتقد بأنّ الوضع لا يُمكن أن يكون أكثر سوءًا من مونزا. سيكون أفضل، وأعتقد بأنّنا سنعود للتواجد خلف مرسيدس مباشرة".

وأكمل: "هذه حلبة جديدة بالطبع، لذا سنرى سلوك السيارة وكيفيّة إعدادها. سيتعيّن علينا إجراء بعض التغييرات بالطبع. لكنّني واثقٌ من أنّنا سنحظى بعطلة نهاية أسبوع إيجابيّة".

وأردف: "السؤال هو مالذي لم يسر على نحوٍ سيّئ أصلًا؟ لم نتمتّع بالسرعة ببساطة. علمنا أنّ التصفيات ستكون صعبة في مونزا، وحللت خامسًا. لكنّني واجهت انطلاقة سيّئة في السباق بسبب ارتفاع مفرط في درجات الحرارة ولم أرد المجازفة في اللفّة الأولى. كنّا في المركز السابع أو الثامن".

ثمّ تابع: "ارتفعت حرارة محرّكي بشكلٍ مفرط عند إعادة الانطلاقة، وهو ما كان يعني ضرورة انسحابي".

وبخصوص رحلته الأخيرة إلى موجيللو، شدّد فيرشتابن على أنّ رؤية المسار مباشرة أفضل من اختباره على جهاز المحاكاة.

وقال: "أتيت إلى هنا قبل بضعة أسابيع للقيادة، كوني لم أتواجد على هذه الحلبة من قبل. أعتقد بأنّ تلك هي أفضل طريقة لتعلّم مسار جديد. يُمكنك القيادة على جهاز المحاكاة، لكنّني لم أفعل ذلك".

وأضاف: "بالطبع كانت تلك السيارة أبطأ، لكنّها لا تزال ممتعة. يمنحك ذلك انطلاقة مبكّرة، أعلم أنّ الآخرين تسابقوا هنا".