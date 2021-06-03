فيرشتابن "لا يكترث" بالألاعيب الذهنية ضمن معركة اللقب في الفورمولا واحد

تقدم فيرشتابن إلى صدارة الترتيب العامّ لبطولة السائقين في الفورمولا واحد، للمرة الأولى في مسيرته المهنية وذلك بعد فوزه في موناكو، حيث بات يمتلك فارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه هاميلتون حامل لقب البطولة.

وصرح الهولنديّ بعد السباق أن "الأفعال تتكلم أفضل من الأقوال" فيما بدا وكأنه ردّ على تعليقات سابقة لبطل العالم سبع مرات، والذي تكلم سابقاً قائلاً أنّ فيرشتابن "ربما لديه إثبات الكثير".

وردّ هاميلتون لاحقاً مشيراً أنّه يجد الألاعيب الذهنية "طفولية" وأنه لم يكن يسعى للدخول في أيّ أخذ وردّ مع فيرشتابن خارج الحلبة.

وحين سُئِل إن كان يستعد للألاعيب الذهنية ضمن المعركة في مواجهة هاميلتون، أوضح فيرشتابن أنه ينأى بنفسه عنها.

فقال: "لو حصلت مثل تلك الأمور - الألاعيب الذهنية - فلن أكترث لها بصراحة".

وأكمل: "أعتقد أن لويس صرّح بعد السباق بأنه لا يودّ مثل هذه الأمور. لذا علينا فقط التركيز على ما نريد تحقيقه على الحلبة، وهذا ما أعتقد أنني أقوم به، وهو كذلك المقاربة الأفضل".

وأردف: "مهما قيل هناك في المؤتمر الصحفي، في بعض الأحيان وفي نهاية المطاف، قد يكون نابعاً من مشاعر محتدمة أو أفكار مؤقتة بعد السباق أو قبله. وكذلك يعتمد على الكيفية التي يُصاغ بها السؤال".

واستطرد: "لذا، أعتقد أنني ولويس، نكنّ الكثير من الاحترام لبعضنا البعض، وأعتقد أن ذلك أمر هام حقاً".

من جهته، كان هاميلتون قد عانى في موناكو لينهي السباق سابعاً بعد أن فشل في مجاراة وتيرة سيارة ريد بُل، ما كلفه خسارة صدارة ترتيب البطولة لصالح الهولندي.

لكن فيرشتابن لا يبدو مقتنعاً بأن مرسيدس متأخرة خلف ريد بُل لناحية الوتيرة على الحلبات الاعتيادية، مشيراً أن السهام الفضية ما زالت تمتلك الأفضلية.

فقال: "ما زلت أعتقد أنهم يمتلكون الأفضلية على حلبات اعتيادية، أمامنا".

وأكمل: "لكنني أعتقد أننا قدمنا بداية ممتازة في هذا الموسم بالمقارنة مع المواسم السابقة".

وأردف: "علينا مواصلة هذا الأداء، ومواصلة التحسن، علينا جلب القطع الجديدة للسيارة طوال الوقت ومحاولة تحسينها. حينها أعتقد أننا سنمتلك فرصة جيدة جداً للفوز باللقب".

واختتم: "لكن حتى الآن، بالطبع فإن تصدّر البطولة لهو أمر إيجابي للغاية".