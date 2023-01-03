فيرشتابن لا يفهم سبب تواصل حوادثه مع هاميلتون
قال ماكس فيرشتابن أنّه لا يفهم سبب تواصل الحوادث المتكرّرة بينه وبين لويس هاميلتون خلال الموسمين الماضيين من بطولة العالم للفورمولا واحد.
جمعت خمسة حوادث بين الثنائيّ خلال موسم 2021، لكنّ الجولة ما قبل الأخيرة من موسم 2022، الذي سيطر عليه فيرشتابن في الوقت الذي كان فيه هاميلتون غائبًا في المجمل عن المعارك الأماميّة بسبب ضعف سيارة مرسيدس "دبليو13"، عرفت وقوع حادثٍ جديدٍ بينهما ضمن جائزة البرازيل الكبرى التي فاز بها جورج راسل في النهاية.
وجاء ذلك بعد عامٍ من حادثهما السابق، في الوقت الذي خاض فيه فيرشتابن الكثير من المعارك المتقاربة والمتكرّرة مع شارل لوكلير سائق فيراري وراسل.
وضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، سُئل فيرشتابن إن كان من الدقيق القول بأنّ أسلوب قيادته "لا يقبل أيّ تنازلات"، خاصة مع هاميلتون.
وأجاب الهولندي قائلًا: "حسنًا، سأكون حذرًا في ما أقوله هنا، لكنّني دخلت الكثير من المعارك الحامية مع الجميع هذا العام، ولم تقع أيّة حوادث بيننا".
وأضاف: "لكن لسببٍ ما فإنّ القصّة مختلفة مع لويس. ولا أفهم سبب ذلك بصدق".
وأكمل: "لم نخض الكثير من المعارك هذا العام، لكنّ حادثًا جمع بيننا في البرازيل، ولم تكن تلك نيّتي مطلقًا. وُضع اللوم عليّ، وهو ما لم أعتبره منصفًا".
وأردف: "لو كانت حادثة تسابقٍ فقط لقبلت بذلك. لكن... لا أفهم. ربّما الأمر يعود إلى اختلاف الأجيال، أي أنّنا نفهم بعضنا بشكلٍ أفضل بالنسبة لنا نحن الأصغر سنًا، ونتسابق في ما بيننا بشكلٍ أفضل. لا أفهم".
وواصل حديثه بالقول: "لكنّني لا أشعر بأنّني أقوم بأيّ شيء مختلف مع لويس بالمقارنة مع السائقين الآخرين. لأنّني تنافست مع جورج في اليوم الأسبق (السباق القصير)، وكانت معركة حامية، لكنّها كانت ممتعة وحاولت القيام بالأمر ذاته في السباق الرئيسي. لكنّ ذلك لم يُفلح".
وبالحديث عن سبب شعوره بحاجته للتطرّق بحذرٍ لموضوع التسابق مع هاميلتون، قال فيرشتابن: "ذلك لأنّ هذا يُمكن أن يُتلقى على أنّه انتقادٌ في انغلترا، وحينها سيتمّ التشهير بي حيال ذلك".
وأضاف: "دائمًا ما أحترم لويس كثيرًا لكلّ ما حقّقه في الرياضة، لكن لا أفهم سبب عدم قدرتنا على التسابق مثل الآخرين. بالتأكيد لكلّ أحدٍ مقاربته الخاصة. أعلم أنّ شارل مختلفٌ قليلًا عن كارلوس ساينز أو سيرجيو بيريز أو أيٍ كان".
لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل
تصوير: صور موتورسبورت
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