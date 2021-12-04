فيرشتابن لا يعلم ما حصل في حادثته "السيئة" ضمن القسم الحاسم من تصفيات جدّة

تمكن ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس من الإطاحة بفيرشتابن إلى المركز الثالث خلال القسم الحاسم من التصفيات على حلبة كورنيش جدّة عندما عاد الهولندي للقيام بلفّته الأخيرة.

وكان فيرشتابن بالفعل الأسرع في المقطعين الأول والثاني، وفي طريقه لحصد قطب انطلاق أول حاسمًا في معركته على لقب السائقين مع هاميلتون، لكنه انزلق بالخروج من المنعطف الأخير واصطدم بالحواجز، ما أوقع أضرارًا على جهاز التعليق على سيارته وحطّم آماله بالانطلاق أولًا في الغد.

وضمن معرض حديثه مباشرة عقب الحصة، أوضح فيرشتابن أنه لا يملك فكرة عمّا حدث، لكنه اعترف بأن خطأه كان "سيئًا" بالنظر إلى أنه أهدى غريمه على اللقب هاميلتون قطب الانطلاق الأول في سباق الغد.

حيث قال: "نعم، ما حدث كان سيئًا. لكنها كانت تصفيات جيّدة بوجه عام".

وأضاف: "كان من الصعب بعض الشيء بالطّبع الانتقال على الإطارات هنا على حلبة الشوارع، لكنني علمت بأن لدينا الوتيرة وقد ظهرت في القسم الأخير".

وتابع: "لا أفهم في الحقيقة ما حدث، لكنني أغلقت المكابح وحاولت إبقاء السيارة على المسار، كي أنهي اللفة، لكنني اصطدمت بالجناح الخلفي في الحواجز وتعيّن عليّ التوقف".

ويواجه فيرشتابن الآن هدف ملاحقة هاميلتون حول حلبة جدّة السريعة، فيما يفصل بينهما بوتاس.

"المركز الثالث محبط بعض الشيء اليوم، لا سيّما مع اللفة التي كنت عليها" قال فيرشتابن.

وأكمل: "لكن بخلاف ذلك، تُظهر الوتيرة أن سيارتنا سريعة وسنري ما سيكون بوسعنا فعله في السباق".

هذا وأوضح فيرشتابن أنه من المبكر للغاية الجزم بما إذا كانت علبة التروس على سيارته قد تعرضت لأيّ ضرر إثر الاصطدام بالحواجز بالقسم الخلفي الأيمن، حيث قال: "لا أعلم. لقد توقفت على الفور، وسنرى ما سيحدث".