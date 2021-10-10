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فيرشتابن لا يعتقد بأنّ ريد بُل تملك الوتيرة للفوز بسباق تركيا

لا يعتقد ماكس فيرشتابن أنّ ريد بُل تملك الوتيرة الكافية للتغلّب على مرسيدس في سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد الذي سينطلق فيه من المركز الثاني بجوار فالتيري بوتاس.

فيرشتابن لا يعتقد بأنّ ريد بُل تملك الوتيرة للفوز بسباق تركيا

تصدّر لويس هاميلتون غريم فيرشتابن حصّة التجارب التأهيليّة في إسطنبول، لكنّه سينطلق من المركز الـ 11 على إثر عقوبة شبكة الانطلاق التي تلقاها لقاء تغييره محرّك الاحتراق الداخلي قبيل تجارب الجمعة في تركيا.

وبعد تأهّله على بُعد 0.328 ثانية عن هاميلتون و0.198 ثانية عن بوتاس، سُئل فيرشتابن إن كان يعتقد بأنّ فريقه يملك أداء كافيًا للفوز بسباق الأحد، لكنّه أجاب: "كلّا، لكن بالطبع سنُحاول اتّباعهم ورؤية ما يُمكننا فعله. وسنرى ما سيحدث في السباق بشكلٍ عام".

وكان فيرشتابن قد واجه يومين محبطين في بداية عطلة نهاية أسبوع جائزة تركيا الكبرى، حيث عانى من ضعف استجابة مفرط للانعطاف وانزلاقات عشوائيّة في الحصّة الثانية، قبل أن تلتفّ سيارته في التجارب الثالثة، إلى جانب خروجه عن المسار في بداية القسم الأوّل من التصفيات.

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وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد أشار يوم الجمعة إلى أنّ الفريق سيعمل ليلًا على محاولة حلّ مشاكل توازن سيارة فيرشتابن.

وقال فيرشتابن أنّه نتيجة لتلك الأعمال فإنّ ريد بُل حقّقت بعض التقدّم الجيّد بالمقارنة مع يوم الجمعة.

وقال في هذا الصدد: "يُحاول الفريق العمل على ذلك وأعتقد بأنّنا كنّا أفضل قليلًا في التصفيات، لكن لا يزال الأداء غير مثالي بالطبع".

وأكمل: "كنت سعيدًا بالنتيجة في النهاية واللفّة التي قدّمتها، لا يُمكنني الشعور بالكثير من الإحباط حيال ذلك".

وسيتقدّم فيرشتابن مركزًا على شبكة الانطلاق نتيجة عقوبة هاميلتون، لكنّ الأخير سينطلق مثله ومثل بوتاس على إطارات "ميديوم".

لكنّ فيرشتابن بدا متشائمًا حيال انطلاقه من الجانب الأيسر من شبكة الانطلاق بجوار بوتاس، وهو ذات المركز الذي قدّم منه انطلاقته الضعيفة العام الماضي.

وقال: "لا أعتقد بأنّها خانة رائعة للانطلاق منها. ذلك لأنّ التماسك ضعيفٌ على الخطّ الداخلي. سنرى كيف ستسير الأمور".

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