فيرشتابن لا يُصدّق وتيرة ريد بُل "الجنونيّة" في النمسا

عزّز الهولندي أفضليّته في صدارة ترتيب بطولة السائقين عبر فوزٍ ساحقٍ على حلبة ريد بُل رينغ متصدّرًا جميع لفّات السباق منطلقًا من المركز الأوّل.

وبعد عبوره خطّ النهاية متقدّمًا بـ 17.9 ثانية على فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، أشاد فيرشتابن بفريقه ريد بُل وسيارة "آر.بي16بي".

وقال حيال ذلك: "هذا مذهل بكلّ صدق. كانت السيارة كما لو أنّها على سكّة، أعني أنّ القيادة كانت ممتعة مهما كانت الإطارات التي تواجدنا عليها. ذلك جنوني".

وأضاف: "أنا مندهشٌ من الطريقة التي سار عليها اليوم. لم أتوقّع أن يكون هكذا. قام الفريق بعملٍ رائع لتقديم هكذا سيارة".

وأردف: "بالطبع عندما تدخل عطلة نهاية الأسبوع ويعتبرك الجميع المرشّح الأوفر حظًا، لا يكون من السهل تقديم الأداء على مستوى التطلّعات مثلما فعلنا اليوم. لذا أجل عملٌ رائع من الفريق بأكمله وكذلك هوندا. أعتقد بأنّ هذين الأسبوعين كانا مدهشين على صعيد الحزمة بأكملها".

وكان مصدر القلق الوحيد بالنسبة لفيرشتابن إدارة إعادة الانطلاقة إثر فترة سيارة الأمان المبكّرة. لكن بالرغم من تأخيره لإعادة انطلاقته، فإنّه كان قادرًا على بناء فجوة أمام ملاحقه لاندو نوريس.

وقال في هذا الصدد: "كان علين أن أكون متيقظًا عند الانطلاقة، وكانت لديّ بعض الأفضليّة. علمت أنّني لو قدّمت وتيرة سريعة في اللفّة الأولى أو إعادة الانطلاقة فإنّني سأكون قادرًا على إكمال سباقي بمفردي. عليك فعل ذلك أوّلًا، لكنّ اليوم كان مدهشًا".

أمّا لويس هاميلتون غريم فيرشتابن على اللقب فقد اقتصر على المركز الرابع بعد تعرّض سيارته لبعض الضرر، في حين اعترف بوتاس بأنّ مرسيدس لم تكن قادرة على مجاراة ريد بُل.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنذنا حقّقنا نقاط جيّدة كفريق بالنظر إلى الفجوة التي فصلتنا عن ريد بُل على صعيد الوتيرة. من الرائع الصعود إلى منصّة التتويج في المركز الثاني. أعتقد بأنذنا قدّمنا أقصى ما بوسعنا اليوم".