فيرشتابن "لا يزال بحاجة لإيجاد النسق المناسب" لسباق البحرين
قال ماكس فيرشتابن حامل لقب بطولة العالم للفورمولا واحد أنّه لا يزال بحاجة لإيجاد نسقه في سيارة "آر.بي19" بعد بحث ريد بُل عن توازن السيارة المناسب خلال التجارب الحرّة لجائزة البحرين الكبرى.
حلّ فيرشتابن وزميله سيرجيو بيريز في المركزين الثاني والثالث تواليًا في التجارب الحرّة الثانية خلف المتصدّر فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
لكنّ أيًا منهما لم يحصل على يومٍ سلسٍ بعد أن أضاعت ريد بُل توازن سيارتها في الحصّة الأولى قبل أن تُعيدها بشكلٍ مقبولٍ إلى مجال عملها في الحصّة الثانية.
لذا لم يكن فيرشتابن ولا بيريز قادرين على استخراج كامل إمكانيّات السيارة، حيث اعترف فيرشتابن بأنّه لم يصل بعد إلى مجال راحته داخلها. لذا كان متفاجئًا من وتيرته على صعيدي اللفّة الواحدة ومحاكاة المسافات الطويلة.
وقال: "كانت بداية صعبة لليوم. كانت الحصّة الأولى سيّئة حقًا. لم أتوصّل إلى التوازن ببساطة. وكان ذلك غريبًا لأنّه مهما كان الذي اختبرناه في التجارب فإنّ الوضع لم يكن بذلك السوء".
وأردف: "هناك بعض الأشياء لفهمها، حتّى بداية الحصّة الثانية كانت صعبة".
وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّ الطلعة الأخيرة لم تكن سيّئة للغاية على صعيد المسافات القصيرة، وبدت السيارة متّصلة أكثر".
ثمّ تابع: "كنت متفاجئًا بوتيرتنا في محاكاة المسافات الطويلة. أحتاج فقط لإيجاد نسقي الخاص مجدّدًا داخل السيارة، وطريقة قيادتها".
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