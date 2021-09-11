فيرشتابن لا يتوقّع سباقًا "سلسًا وسهلًا" في إيطاليا

سينطلق فيرشتابن من قطب الانطلاق الأوّل غدًا الأحد بعد تراجع فالتيري بوتاس الفائز بالسباق القصير إلى آخر الترتيب بعد تغيير وحدة طاقته ونقله إلى وحدة رابعة.

ويعتقد لويس هاميلتون، الذي أكمل السباق القصير خامسًا بعد انطلاقته الضعيفة، أنّ موقع فيرشتابن في مقدّمة الترتيب إلى جانب تواجد سيارتَي مكلارين بينهما يعني "تحقيقه لفوزٍ سهل".

وكان هاميلتون عاجزًا على تجاوز لاندو نوريس سائق مكلارين بالرغم من ضغطه عليه طوال مسافة السباق القصير تقريبًا.

لكنّ فيرشتابن أصرّ على أنّ ريد بُل لن تحظى بمهمّة سهلة في مونزا غدًا الأحد بالنظر إلى قوّة مرسيدس طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الهولندي: "كان يومًا جيّدًا بالنسبة إلينا. قدّمت انطلاقة جيّدة وحاولت بالطبع اللحاق بفالتيري منذ ذلك الحين، بالرغم من أنّني أعتقد بأنّنا نفتقر للوتيرة لفرض تحدٍ حقيقي".

وأضاف: "لكنّني حاولت اتّباع عامل السحب خلفه، ومن جانبنا فقد كان السباق جيّدًا. حقّقت نقطتين وسأنطلق أوّلًا غدًا".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ السباق سيكون سلسًا وسهلًا. ذلك لأنّ فالتيري سيعود من الخلف وكذلك لويس الذي سينطلق من المركز الرابع. وتيرتهما قويّة جدًا. سنرى ما يُمكننا فعله".

وعندما سُئل عن مدى أهميّة انطلاقه أوّلًا في مونزا، التي لم يشهد فيها السباق القصير الكثير من التجاوزات، قال فيرشتابن: "إن غادرت المنعطفين الأوّل والثاني بخير فذلك جيّدٌ جدًا".

وأضاف: "هناك مسافة طويلة حتّى المنعطف الأوّل، لكن إن حظيت بانطلاقة جيّدة فسيكون ذلك كافيًا عادة للدفاع. سنرى كيف ستسير الأمور غدًا".

كما قال فيرشتابن أنّ الفرق لا تواجه أيّة ضبابيّة بسبب صيغة سباق التصفيات التي تبدّد ثلث وقت التجارب الحرّة.

وقال الهولندي: "أكملنا محاكاة المسافات الطويلة في التجارب الحرّة الثانية. وبالطبع أكملنا هذا السباق الآن. أعتقد بأنّ الوضع واضحٌ ونعلم ما علينا فعله، ونعلم أين نفتقر للأداء".

وأكمل: "لكن بالطبع لا يُمكنك تغيير ذلك (بسبب قوانين خطّ الحظائر المغلق منذ تصفيات الجمعة)، لذا سنُحاول بذل أفضل ما في وسعنا في سباق الغد".