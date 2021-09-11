تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / هاميلتون يشرح خطأ المليمترين الذي تسبّب في انطلاقته الضعيفة في السباق القصير التالي / ألونسو يقترح العودة إلى تصفيات اللفّة الوحيدة لمساعدة السباقات القصيرة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار عاجلة

فيرشتابن لا يتوقّع سباقًا "سلسًا وسهلًا" في إيطاليا

قال ماكس فيرشتابن أنّ مشجّعي بطولة العالم للفورمولا واحد لا يُمكنهم "توقّع أن يكون سباق مونزا سلسًا وسهلًا" لريد بُل وذلك بالنظر إلى وتيرة مرسيدس حتّى الآن.

فيرشتابن لا يتوقّع سباقًا "سلسًا وسهلًا" في إيطاليا

سينطلق فيرشتابن من قطب الانطلاق الأوّل غدًا الأحد بعد تراجع فالتيري بوتاس الفائز بالسباق القصير إلى آخر الترتيب بعد تغيير وحدة طاقته ونقله إلى وحدة رابعة.

ويعتقد لويس هاميلتون، الذي أكمل السباق القصير خامسًا بعد انطلاقته الضعيفة، أنّ موقع فيرشتابن في مقدّمة الترتيب إلى جانب تواجد سيارتَي مكلارين بينهما يعني "تحقيقه لفوزٍ سهل".

اقرأ أيضاً:

وكان هاميلتون عاجزًا على تجاوز لاندو نوريس سائق مكلارين بالرغم من ضغطه عليه طوال مسافة السباق القصير تقريبًا.

لكنّ فيرشتابن أصرّ على أنّ ريد بُل لن تحظى بمهمّة سهلة في مونزا غدًا الأحد بالنظر إلى قوّة مرسيدس طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الهولندي: "كان يومًا جيّدًا بالنسبة إلينا. قدّمت انطلاقة جيّدة وحاولت بالطبع اللحاق بفالتيري منذ ذلك الحين، بالرغم من أنّني أعتقد بأنّنا نفتقر للوتيرة لفرض تحدٍ حقيقي".

وأضاف: "لكنّني حاولت اتّباع عامل السحب خلفه، ومن جانبنا فقد كان السباق جيّدًا. حقّقت نقطتين وسأنطلق أوّلًا غدًا".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ السباق سيكون سلسًا وسهلًا. ذلك لأنّ فالتيري سيعود من الخلف وكذلك لويس الذي سينطلق من المركز الرابع. وتيرتهما قويّة جدًا. سنرى ما يُمكننا فعله".

وعندما سُئل عن مدى أهميّة انطلاقه أوّلًا في مونزا، التي لم يشهد فيها السباق القصير الكثير من التجاوزات، قال فيرشتابن: "إن غادرت المنعطفين الأوّل والثاني بخير فذلك جيّدٌ جدًا".

وأضاف: "هناك مسافة طويلة حتّى المنعطف الأوّل، لكن إن حظيت بانطلاقة جيّدة فسيكون ذلك كافيًا عادة للدفاع. سنرى كيف ستسير الأمور غدًا".

اقرأ أيضاً:

كما قال فيرشتابن أنّ الفرق لا تواجه أيّة ضبابيّة بسبب صيغة سباق التصفيات التي تبدّد ثلث وقت التجارب الحرّة.

وقال الهولندي: "أكملنا محاكاة المسافات الطويلة في التجارب الحرّة الثانية. وبالطبع أكملنا هذا السباق الآن. أعتقد بأنّ الوضع واضحٌ ونعلم ما علينا فعله، ونعلم أين نفتقر للأداء".

وأكمل: "لكن بالطبع لا يُمكنك تغيير ذلك (بسبب قوانين خطّ الحظائر المغلق منذ تصفيات الجمعة)، لذا سنُحاول بذل أفضل ما في وسعنا في سباق الغد".

المشاركات
التعليقات
هاميلتون يشرح خطأ المليمترين الذي تسبّب في انطلاقته الضعيفة في السباق القصير

المقال السابق

هاميلتون يشرح خطأ المليمترين الذي تسبّب في انطلاقته الضعيفة في السباق القصير

المقال التالي

ألونسو يقترح العودة إلى تصفيات اللفّة الوحيدة لمساعدة السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

ألونسو يقترح العودة إلى تصفيات اللفّة الوحيدة لمساعدة السباقات القصيرة في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يشرح خطأ المليمترين الذي تسبّب في انطلاقته الضعيفة في السباق القصير

2 س
2
فورمولا 1

ريد بُل: "نفاذ البطارية" هو سبب معاناة هاميلتون في سباق مونزا القصير

5 س
3
فورمولا 1

فيرشتابن لا يتوقّع سباقًا "سلسًا وسهلًا" في إيطاليا

2 س
4
فورمولا 1

بوتاس يفوز بسباق التصفيات القصير أمام فيرشتابن وسط معاناة كبيرة لهاميلتون في مونزا

6 س
5
فورمولا 1

بوتاس: عدم الحصول على إحصائيات قطب الانطلاق الأوّل الرسمي في مونزا "مزعج"

3 س
أحدث الأخبار
ألونسو يقترح العودة إلى تصفيات اللفّة الوحيدة لمساعدة السباقات القصيرة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألونسو يقترح العودة إلى تصفيات اللفّة الوحيدة لمساعدة السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

2 س
فيرشتابن لا يتوقّع سباقًا "سلسًا وسهلًا" في إيطاليا
فورمولا 1

فيرشتابن لا يتوقّع سباقًا "سلسًا وسهلًا" في إيطاليا

2 س
هاميلتون يشرح خطأ المليمترين الذي تسبّب في انطلاقته الضعيفة في السباق القصير
فورمولا 1

هاميلتون يشرح خطأ المليمترين الذي تسبّب في انطلاقته الضعيفة في السباق القصير

2 س
بوتاس: عدم الحصول على إحصائيات قطب الانطلاق الأوّل الرسمي في مونزا "مزعج"
فورمولا 1

بوتاس: عدم الحصول على إحصائيات قطب الانطلاق الأوّل الرسمي في مونزا "مزعج"

3 س
بيريز: سباقات الفورمولا واحد القصيرة "المملّة للغاية" لا توفّر أيّ شيء
فورمولا 1

بيريز: سباقات الفورمولا واحد القصيرة "المملّة للغاية" لا توفّر أيّ شيء

4 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يشرح خطأ المليمترين الذي تسبّب في انطلاقته الضعيفة في السباق القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يشرح خطأ المليمترين الذي تسبّب في انطلاقته الضعيفة في السباق القصير

ريد بُل: "نفاذ البطارية" هو سبب معاناة هاميلتون في سباق مونزا القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: "نفاذ البطارية" هو سبب معاناة هاميلتون في سباق مونزا القصير

فيرشتابن لا يتوقّع سباقًا "سلسًا وسهلًا" في إيطاليا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن لا يتوقّع سباقًا "سلسًا وسهلًا" في إيطاليا

بوتاس يفوز بسباق التصفيات القصير أمام فيرشتابن وسط معاناة كبيرة لهاميلتون في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يفوز بسباق التصفيات القصير أمام فيرشتابن وسط معاناة كبيرة لهاميلتون في مونزا

بوتاس: عدم الحصول على إحصائيات قطب الانطلاق الأوّل الرسمي في مونزا "مزعج"
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: عدم الحصول على إحصائيات قطب الانطلاق الأوّل الرسمي في مونزا "مزعج"

ألونسو يقترح العودة إلى تصفيات اللفّة الوحيدة لمساعدة السباقات القصيرة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو يقترح العودة إلى تصفيات اللفّة الوحيدة لمساعدة السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

بيريز: سباقات الفورمولا واحد القصيرة "المملّة للغاية" لا توفّر أيّ شيء
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز: سباقات الفورمولا واحد القصيرة "المملّة للغاية" لا توفّر أيّ شيء

هاميلتون يتوقّع "فوزًا سهلًا" لفيرشتابن في مونزا بعد معاناة سباق التصفيات القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع "فوزًا سهلًا" لفيرشتابن في مونزا بعد معاناة سباق التصفيات القصير

أحدث الأخبار

ألونسو يقترح العودة إلى تصفيات اللفّة الوحيدة لمساعدة السباقات القصيرة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو يقترح العودة إلى تصفيات اللفّة الوحيدة لمساعدة السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

فيرشتابن لا يتوقّع سباقًا "سلسًا وسهلًا" في إيطاليا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن لا يتوقّع سباقًا "سلسًا وسهلًا" في إيطاليا

هاميلتون يشرح خطأ المليمترين الذي تسبّب في انطلاقته الضعيفة في السباق القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يشرح خطأ المليمترين الذي تسبّب في انطلاقته الضعيفة في السباق القصير

بوتاس: عدم الحصول على إحصائيات قطب الانطلاق الأوّل الرسمي في مونزا "مزعج"
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: عدم الحصول على إحصائيات قطب الانطلاق الأوّل الرسمي في مونزا "مزعج"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.