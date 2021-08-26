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فيرشتابن: لا مخاوف بشأن 2022 في ظلّ مواصلة ريد بُل تطوير السيارة الحالية

قال الهولندي ماكس فيرشتابن أنّه ليست لديه مخاوف حيال مواصلة ريد بُل تطوير سيارتها لموسم 2021 بالرغم من نقل غريمتها مرسيدس لكامل تركيزها نحو سيارة 2022.

فيرشتابن: لا مخاوف بشأن 2022 في ظلّ مواصلة ريد بُل تطوير السيارة الحالية

في ظلّ اعتماد القوانين التقنيّة الجديدة لموسم 2022، اختارت أغلب الفرق إنهاء تطوير سياراتها الحاليّة مبكّرًا من أجلًا تحقيق أيّة مكاسب مبكّرة في الدورة الجديدة من القوانين.

وجلبت مرسيدس آخر تحديثاتها لهذا العام ضمن جائزة بريطانيا الكبرى الشهر الماضي، لكنّ ريد بُل اختارت مواصلة تطوير سيارتها الحاليّة "آر.بي16بي"، إلى جانب توجيه جزء كبير من الموارد نحو هيكل سيارة العام المقبل.

ويتأخّر فيرشتابن حاليًا عن لويس هاميلتون بثماني نقاط في صدارة بطولة السائقين، في حين تتواجد ريد بُل في المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن مرسيدس في بطولة الفرق.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه "ليس من ثقافة الفريق" التخلّي عن الموسم الحالي وإنهاء عمليّة التطوير مبكّرًا، وشعر بأنّ الموازنة بين سيارتَي 2021 و2022 "مناسبة".

وبحديثه بشكلٍ حصري لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، شاطر فيرشتابن رأي مديره هورنر وعبّر عن ثقته في الموارد التي كرّستها ريد بُل لسيارة العام المقبل.

وقال الهولندي عندما سُئل إن كانت له أيّة مخاوف حيال التركيز على سيارة 2021 وتأثير ذلك على مقاتلة 2022: "لا أعتقد ذلك بكلّ صدق".

وأضاف: "لدينا موظّفون كافون يعملون على سيارة العام المقبل كذلك".

وأردف: "يُمكننا الحديث حول ذلك لوقتٍ طويل، لكنّني لا أعلم مدى جودة أو سوء الوضع في العام المقبل. لا أحد يعلم، لذا أعتقد بأنّ علينا الانتظار فحسب".

وكان فيرشتابن متقدّمًا بـ 32 نقطة على هاميلتون بعد جائزة النمسا الكبرى، لكنّه انسحب من سباق سيلفرستون إثر حادثه مع هاميلتون، واكتفى بالمركز التاسع بعد تعرّضه لضرر عند المنعطف الأوّل من سباق المجر.

وبحديثه عن موسمه حتّى الآن، قال فيرشتابن أنّه "واجه بعض الحظّ العاثر" رفقة فريقه ريد بُل، لكنّه شعر بأنّ مرسيدس تمتّعت بأفضليّة الوتيرة في آخر سباقَين.

وقال الهولندي: "خسرنا الكثير من النقاط في آخر سباقَين، لذا هناك الكثير لتعويضه".

وأضاف: "أعتقد بأنّ المعركة كانت متقاربة للغاية. أعتقد بأنّ الأفضليّة كانت من نصيب مرسيدس في آخر سباقَين بعد تحديثاتها، لكنّنا نعلم كذلك أنّه لا تزال لدينا بعض التحديثات القادمة".

وأكمل: "آمل أن يمنحنا ذلك المزيد من المكاسب على صعيد زمن اللفّة".

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