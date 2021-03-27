فيرشتابن: لا ضمانات للفوز في البحرين لكنها بداية رائعة

سينطلق فيرشتابن سائق ريد بُل من المركز الأوّل على حلبة البحرين الدولية أمام كل من لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس على الترتيب، وذلك بعد تصدّره حصص التجارب الحرة الثلاث.

وقد أشاد الهولندي بسيارته ريد بُل، كما عبّر عن سعادته بتحقيق قطب الانطلاق الأوّل للمرة الرابعة في مسيرته.

فقال عقب حصة التصفيات: "خضنا تجارب شتوية رائعة، وبالطبّع لا ضمانات كما تعلمون، لكننا أتينا إلى هنا بعد ذلك لنهاية أسبوع السباق، وتمكنا من التواجد في الصدارة في كل الحصص، حيث أعتقد بأنّ السيارة عملت على نحوٍ جيّد جدًا وكان من الممتع للغاية قيادتها".

وأضاف: "بالطبّع ليس من السهل إعداد السيارة مع تغيّر الرياح كثيرًا حول الحلبة هنا في كل حصة. لكنّ كل الأمور سارت على نحوٍ مثالي في التصفيات، وأنا سعيد بالتأكيد بتسجيل قطب الانطلاق الأوّل".

وبالحديث عن لفّته السريعة التي حسمت نتيجته في التصفيات قال فيرشتابن: "محاولتي الأولى في القسم الثالث لم تكن جيّدة للغاية، لذلك علمت بأنّه ما يزال هنالك المزيد من الوتيرة على السيارة، حيث تمكنت في النهاية من إيجاد التوازن اللازم وضغطت أكثر بعض الشيء".

وتابع: "المسار كان ساخنًا جدًا بالطبع، لذلك عليك أن تكون حريصًا ألّا ترفع للغاية من حرارة الإطارات الخلفية، لكن لحسن الحظ، كان بمقدورنا تقديم الأداء اللازم في الأوقات الحاسمة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ أداء السيارة العام جيّد للغاية على المسافات القصيرة والطويلة، لهذا أتطلّع للسباق. لدينا سيارة جيّدة والآن علينا فقط أن نأمُل بانطلاقة ولفة أولى جيّدتين ونظيفتين".

واختتم: "ولكن لا ضمانة للحصول على ذلك. علينا أن نواصل الضغط بقوة، لكنّها بداية رائعة بلا شك".