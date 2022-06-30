فيرشتابن: لا ضغينة بشأن حادثي مع هاميلتون في سيلفرستون العام الماضي

جمعت حادثة بين الثنائيّ خلال اللفّة الافتتاحيّة من سباق جائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي، وتسبّبت في اصطدام بقوّة 51 جي لسيارة ريد بُل الخاصة بالهولندي بالحاجز الجانبيّ للمسار عند مخرج المنعطف الأيمن عالي السرعة.

وتمّ نقل فيرشتابن إلى المستشفى لإخضاعه لفحوصات احترازيّة، وفي حين تلقى هاميلتون عقوبة 10 ثوانٍ لاعتبار أنّ أغلب اللوم يقع عليه، إلّا أنّه فاز بالسباق بالرغم من ذلك.

وتسبّبت الحادثة في توتّرٍ بين السائقين، حيث كان فيرشتابن غاضبًا من احتفالات هاميلتون أثناء تواجده هو في المستشفى، وشعر بأنّ البريطاني يستحقّ عقوبة أكبر.

وتتالت سلسلة من التعليقات من قبل كريستيان هورنر وهيلموت ماركو القائمين على فريق ريد بُل ضدّ هاميلتون، ما دفع مرسيدس للردّ والقول بأنّ الهجمات أصبحت شخصيّة بشكلٍ مفرط.

وبعد مرور عامٍ على الحادثة، يجد فيرشتابن نفسه في صدارة بطولة السائقين مجدّدًا، لكنّ هاميلتون ليس أقرب ملاحقيه هذه المرّة في ظلّ معاناة مرسيدس الحاليّة.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال فيرشتابن أنّه يحظى بشعورٍ "جيّد" لدى عودته إلى سيلفرستون وأنّه ليست لديه مشاعر سيّئة حول ما حدث.

وقال الهولندي حول سيلفرستون: "بالطبع لم يكن الحادث رائعًا، لكنّني أعشق الحلبة".

وأضاف: "أعشق التواجد هناك، إنّها أجواء رائعة حقًا للفورمولا واحد، ونكون سريعين حقًا هناك".

وأردف: "لذا ليست لديّ أيّة مشاعر سيّئة. كما أنّني أتجاوز هكذا أمور بسهولة. بالطبع لم يكن ما حدث رائعًا، لكن عليك التعامل مع ذلك في نهاية اليوم".

وأكمل: "لم يكن اصطدامًا جيّدًا، لكنّنا نتسابق مجدّدًا ونُحاول الفوز بالطبع".

وفي حين أنّ فيرشتابن يميل للتمتّع بنصيب الأسد من الدعم على أغلب الحلبات الأوروبيّة في ظلّ تنقّل قاعدته الجماهيريّة الهولنديّة بشكلٍ مكثّف، إلّا أنّ أغلب الجماهير الضخمة المتوقّعة نهاية هذا الأسبوع ستُشجّع هاميلتون.

لكنّ فيرشتابن قال بأنّه ليست لديه أيّة مخاوف حيال ذلك: "الأمر الجيّد هو أنّني حالما أركب السيارة وأضع خوذتي فلا أسمع أيّ شيء".

وأكمل: "وهم يعشقون رياضة المحرّكات. أعني أنّ لبريطانيا تاريخًا ثريًا في ذلك بشكلٍ عام".