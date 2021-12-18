فيرشتابن: لا سبب يدعو هاميلتون "المُحبط" لترك الفورمولا واحد

خرج هاميلتون مستاءً من سباق أبوظبي الختامي بعد أن تسبب دخول سيارة الأمان بشكل متأخر ومن ثم استئناف السباق للفة واحدة فقط في خسارته لفارق صدارته الكبير ومن ثم تجاوزه من قبل فيرشتابن الذي أحرز الفوز باللقب نتيجة لذلك.

وكانت مرسيدس قد صرّحت مؤخراً بأن البريطاني محبط حيال الكيفية التي أدير بها السباق، في إشارة إلى عدم ضمان مواصلة هاميلتون في الفورمولا واحد للموسم المقبل.

كما أن أي خروج محتمل للبريطاني سيحرم البطولة من منافسة رائعة بينه وبين فيرشتابن، بالنظر إلى حدة المعركة المشوقة التي جمعتهما في 2021.

ويأمل الهولندي أن يقرر منافسه مواصلة المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن رغبته بتحقيق لقب عالمي ثامن قياسي، قد تلعب دوراً في بقائه.

وحين سُئِل إن كان يرى أن غضب هاميلتون قد يدفعه لترك البطولة، رد فيرشتابن: "حسناً، بالطبع، يمكنني تفهم ذلك خلال الأيام الأولى بعد سباق كهذا، لا يمكن أن تكون مسروراً".

وأكمل: "لكن يجب أن نفهم كذلك وكما قلت سابقاً، أن هذه هي السباقات في نهاية المطاف، وهذه الأمور واردة الحدوث".

وتابع: "أعتقد أنه يجب أن ينظر إلى ما حققه بالفعل. وهذا يجب أن يمنحه الكثير من الراحة وكذلك الرغبة لمواصلة المنافسة، لأنه ما زال يحاول المنافسة على لقبه الثامن".

وأردف: "بالطبع، يمكنه مواصلة ذلك العام المقبل. لذا لا أرى أي سبب للاستسلام أو التوقف الآن".

بالمقابل، أوضح فيرشتابن أنه وبينما قد يشعر هاميلتون بالاستياء مما حصل، لكن سائق مرسيدس عليه الأخذ بعين الاعتبار أنه وفي 2008 كان على الجانب الآخر من المعادلة حين حالفه الحظ في اللفة الأخيرة، حين خطف اللقب من فيليبي ماسا.

حيث قال: "لا أشعر بالأسف عليه، لكنني أتفهم بالطبع أن ما حصل مؤلم جداً".

وأكمل: "لكن، في نهاية المطاف، تلك هي السباقات. عليك مواصلة الضغط حتى النهاية. هذه هي السباقات، كل شيء قد يحصل".

وتابع: "ما أعنيه، أنه هو فاز بلقب بهذه الطريقة. لذا أعتقد أنه قادر على تفهم ذلك أيضاً".

وكان فيرشتابن قد تواجد في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في باريس، بعد ساعات من تأكيد مرسيدس سحب الاستئناف على قرارات الحكام فيما يتعلق بنتائج سباق أبوظبي.

وبينما واجه الهولندي بعضاً من عدم اليقين حيال إمكانية مضيّ مرسيدس في المسألة لوقت أطول، لكنه أكد أنه لم يكن متأثراً مطلقاً بما يجري.

فقال: "لقد حظينا بوقت جيد كفريق. لأننا كنا نعلم أننا فزنا على المسار عندما كانت الإشارة خضراء تحت علم أخضر".

واختتم: "لذا لا يمكن لأحد أن يأخذ ذلك منا. وقد كنتُ في مزاج جيد للغاية طوال الوقت".