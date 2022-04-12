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فيرشتابن: "لا سبب يدعو للاعتقاد" بالمنافسة على اللقب الآن

يعتقد ماكس فيرشتابن أنّه لا يُوجد سبب لاعتقاد بالمنافسة على لقب الفورمولا واحد في الوقت الحاضر بعد انسحابه من سباقين من الثلاثة الأوائل لهذا الموسم.

فيرشتابن: "لا سبب يدعو للاعتقاد" بالمنافسة على اللقب الآن

أُجبر فيرشتابن على الانسحاب من سباق جائزة أستراليا الكبرى بعد ظهور مشكلة في نظام الوقود على سيارته ريد بُل، ما حرمه المركز الثاني.

وحدث سيناريو مماثلٌ في الجولة الافتتاحيّة في البحرين عندما تسبّبت مشكلة أخرى مختلفة في نظام الوقود في انسحاب فيرشتابن في اللفّات الأخيرة ما كلّفه 18 نقطة أخرى.

وجاءت الكبوتان لتترك الهولندي متأخّرًا الآن بـ 46 نقطة عن شارل لوكلير المتصدّر بعد ثلاث جولات، ما وجّه بعض الضربات لحملة دفاعه عن لقبه.

واعترف فيرشتابن بأنّ الموسم لا يزال طويلًا مع تبقي 20 سباقًا على النهاية، لكنّه قال بأنّ على ريد بُل استخراج المزيد من الوتيرة من أجل التقدّم على فيراري.

وقال في هذا الصدد: "بالنظر إلى تأخّرنا بهذا الشكل في البطولة، أعتقد بأنّ الفارق 46 نقطة، فعلينا التواجد في الأمام من الآن فصاعدًا".

وأضاف: "نحتاج لأن نكون أسرع، ولسنا كذلك في الوقت الحاضر. نحتاج للتمتّع بالموثوقيّة، ولسنا نتمتّع بها في الوقت الحاضر. لذا هناك الكثير من الأشياء للعمل عليها".

وعندما سُئل عن فرصه في المنافسة على اللقب هذا العام، أجاب فيرشتابن: "لا أفكّر في ذلك أصلًا. لا يُوجد سببٌ يدعو للاعتقاد بذلك في الوقت الحاضر".

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ويتواجد فيرشتابن في المركز السادس في بطولة السائقين بعد ثلاثة سباقات مع 25 نقطة، وجاءت جميعها من خلال فوزه بجائزة المملكة العربيّة السعوديّة بعد معركة حامية طوال السباق مع شارل لوكلير.

في الأثناء يتمتّع لوكلير بأفضليّة 34 نقطة عن أقرب ملاحقيه جورج راسل سائق مرسيدس.

وتردّد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في التحسّر على ضرر الانسحابين على صعيد آمال فيرشتابن في الدفاع عن لقبه.

وقال في هذا الصدد: "أكملنا 10 بالمئة فقط من البطولة. لذا أعتقد بأنّ هناك قدرًا كبيرًا من السباقات المتبقية. والأمر المشجّع هو أنّ لدينا سيارة سريعة".

وعبّر هورنر عن ثقته في تعافي فيرشتابن من خيبة أمل انسحابه في أستراليا: "من الواضح أنّه محبطٌ حالما يُغادر السيارة، لكنّه يعلم أنّنا في ذلك معًا كفريق".

وأكمل: "سيتعافى. أنا متأكّدٌ من أنّه سيعود بقوّة في إيمولا".

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