فيرشتابن: لا حل واضح لمشاكل ريد بُل المبكرة هذا الموسم

اضطرّ فيرشتابن للانسحاب من سباق جائزة أستراليا الكبرى يوم أمس الأحد قبل 20 لفة من النهاية بسبب مشكلة في نظام الوقود، ما كلّفه مركز وصافة محتمل خلف الفائز شارل لوكلير.

كما لم يتمكن فيرشتابن من إنهاء سباق البحرين الافتتاحي الشهر الماضي بسبب مشكلة منفصلة في مضخّة الوقود، ليخسر نقاطًا هامة في المعركة المبكرة على لقب هذا الموسم.

ويحتل الهولندي المركز السادس في الترتيب العام حاليًا برصيد 25 نقطة - والتي حصد جميعها عبر فوزه بسباق جائزة السعودية الكبرى - ويتأخّر بـ 46 نقطة عن متصدر الترتيب لوكلير سائق فيراري.

هذا ووصف فيرشتابن مشاكل ريد بُل "بغير المقبولة" عقب السباق، كما شرح لاحقًا أن الفريق لديه "الكثير من الأمور للعمل عليها".

فقال: "في البداية سأعود إلى منزلي، وسأتحدث مع الفريق كذلك عندما أعود. حيث سنحاول نسيان اليوم والاستيقاظ في اليوم التالي للتركيز من جديد على السباقات المُقبلة".

وأضاف: "ولكن لا يبدو كذلك بأن هنالك حل واضح لما نعانيه. لذلك نحن بحاجة للعمل بجد من أجل تحسين موثوقيتنا".

هذا وأوضح فيرشتابن أنه عانى طوال نهاية الأسبوع في أستراليا مع توازن سيارة ريد بُل "آر.بي18"، ما صعّب من مهمة الاقتراب من لوكلير ومنافسته.

حيث قال: "على صعيد التوازن، كنت أعاني كثيرًا، وكان ذلك الجانب متقلبًا. كما واجهنا تآكلًا مروعًا للإطارات في السباق، لذلك كان بوسعكم رؤية أننا لم نكن بالتأكيد ضمن مجال الأداء المثالي".

وأكمل: "صحيح أننا تواجدنا بالمركز الثاني، ولكن إذا ما نرغب بالمنافسة على اللقب، فعلينا أن نتواجد أمام فيراري، وهم بالتأكيد يتعاملون مع الوضع الحالي على نحوٍ أفضل منا بكثير".