فيرشتابن: لا أرى نفسي على الإطلاق مرشّحًا للفوز باللقب في 2021

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
165 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
172 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
186 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
200 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
214 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
221 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
229 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
245 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
257 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
266 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / فيتيل: الاعتزاز بالوطن لم يكن عائقًا أمام الانتقال إلى الخوذة الوردية لهذا الموسم
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: لا أرى نفسي على الإطلاق مرشّحًا للفوز باللقب في 2021

ما يزال ماكس فيرشتابن يعتقد بأنّ مرسيدس هي المرشّحة لنيل اللقب بالتوجّه إلى موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث قلّل سائق ريد بُل من تأثير معاناة غريمتهم خلال التجارب الشتوية في البحرين الأسبوع الماضي.

فيرشتابن: لا أرى نفسي على الإطلاق مرشّحًا للفوز باللقب في 2021

تصدّر فيرشتابن جدول أزمنة التجارب الشتوية في الوقت الذي تمتع فيه فريقه ريد بُل بثلاثة أيام سلسة من التجارب في البحرين مع السيارة الجديدة "آر.بي16.بي".

وعلى النقيض من الوتيرة القوية التي ظهرت بها ريد بُل كان فريق مرسيدس المدافع عن اللقب، حيث واجه سائقاه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس المشاكل مع القسم الخلفي من سيارة السهام الفضية الجديدة "دبليو12"، ليعانيا من عدم استقرار على الحلبة.

اقرأ أيضاً:

وصرّحت مرسيدس بأنّها لم تفهم بعد سبب ذلك الضعف على القسم الخلفي من السيارة، كما أشادت بوتيرة ريد بُل في المقابل، وهو ما جعل فيرشتابن يبدو وكأنّه المرشّح الأول للفوز ضمن الجولة الافتتاحية من الموسم في البحرين الأسبوع المُقبل.

لكنّ الهولندي لا يرى بأنّ مرسيدس قد خسرت لقب المرشّحة الأبرز، موضّحًا بأنّ البيانات التي جمعتها ريد بُل من التجارب الشتوية أظهرت بأنّه ما يزال هنالك الكثير من الوتيرة لدى السيارة السوداء.

فقال: "يُمكن رؤية ما يقومون به بالفعل من خلال البيانات. لقد سجّلوا أسرع لفة لهم مع طاقة أقل، ومن ثمّ خففوا من وتيرتهم في لفّتين. وبعد ذلك في اللفة التالية مع نصف ثانية بطاقة أكبر من المحرك. لذلك فإنّهم سريعون بلا شك". 

وأضاف: "لكن الآن، وبعد أن كانت الأمور أصعب بعض الشيء في البداية، فإنّهم بالطبّع يحاولون دفعنا نحو دور المرشّح الأبرز، ومن ثمّ عندما يتقدمون من جديد يتغير كل ذلك. كلها أمور عبقرية".

وتابع: "لقد قاموا بذات الأمر العام الماضي في بعض السباقات. يقولون يوم الجمعة «نعم، ريد بُل تبدو قوية للغاية». لكنني من الداخل أعلم بأن الوضع ليس هكذا. ومن ثمّ يوم السبت، يتقدمون من جديد".

وأكمل: "لذلك لا أرى نفسي كمرشّح على الإطلاق. إذا ما كانت مهيمنًا بهذا الشكل خلال الأعوام السبعة الأخيرة ولديك سيارة مهيمنة كهذه، حتى وإذا ما كانت لديك أسوأ أرضية على سيارتك، فإنّك ما تزال في وضع جيّد للغاية. لهذا ما أزال أرى بأنّ مرسيدس هي المرشّح الأبرز". 

وعند سؤاله إذا ما كان يعتمد ذات الاستراتيجية عبر التصريح بأنّ مرسيدس هي المرشّح الأبرز، قال فيرشتابن: "لكنّه من الطبيعي كذلك أن يكونوا هم المرشّح الأبرز، أليس كذلك؟". 

واختتم: "لسبعة أعوام متتالية يفوزون بكل شيء. لذلك لا أرى نفسي مرشّحًا على الإطلاق. لكنني سعيد بما قمنا به خلال التجارب والتوازن الذي وجدناه على السيارة. لا أعلم إن كان هذا جيّدًا بالقدر الكافي أم لا. ولكن سنرى في القسم الثالث للتصفيات من الجولة الأولى". 

اقرأ أيضاً:

جديرٌ بالذكر أنّ ريد بُل تدخل موسم 2021 وهي تتطلّع للمنافسة على تحقيق أوّل لقب لها في الفورمولا واحد منذ 2013، عندما فازت بلقبي السائقين والصانعين.

وقد عمد الفريق إلى تغيير تشكيلته للعام الرابع على التوالي مع استقدام سيرجيو بيريز ليقود بجوار فيرشتابن، حيث سيجلب المكسيكي خبرة أكبر للفريق بعدما استغنى عن خدمات أليكسندر ألبون.

المشاركات
التعليقات
فيتيل: الاعتزاز بالوطن لم يكن عائقًا أمام الانتقال إلى الخوذة الوردية لهذا الموسم

المقال السابق

فيتيل: الاعتزاز بالوطن لم يكن عائقًا أمام الانتقال إلى الخوذة الوردية لهذا الموسم
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس: لا يوجد حل مباشر "لضعف" القسم الخلفي في سيارة 2021

2
فورمولا 1

لوكلير: فيراري تخلت عن بيئة العمل "الغريبة" التي كانت سائدة في بداية 2020

3
فورمولا 1

فيرشتابن: لا أرى نفسي على الإطلاق مرشّحًا للفوز باللقب في 2021

4
فورمولا 1

فيتيل: الاعتزاز بالوطن لم يكن عائقًا أمام الانتقال إلى الخوذة الوردية لهذا الموسم

5
فورمولا 1

فيتيل: أعمل على التأقلم مع التوجيه في سيارة أستون مارتن

23س
أحدث الأخبار
فيرشتابن: لا أرى نفسي على الإطلاق مرشّحًا للفوز باللقب في 2021
فورمولا 1

فيرشتابن: لا أرى نفسي على الإطلاق مرشّحًا للفوز باللقب في 2021

فيتيل: الاعتزاز بالوطن لم يكن عائقًا أمام الانتقال إلى الخوذة الوردية لهذا الموسم
فورمولا 1

فيتيل: الاعتزاز بالوطن لم يكن عائقًا أمام الانتقال إلى الخوذة الوردية لهذا الموسم

لوكلير: فيراري تخلت عن بيئة العمل "الغريبة" التي كانت سائدة في بداية 2020
فورمولا 1

لوكلير: فيراري تخلت عن بيئة العمل "الغريبة" التي كانت سائدة في بداية 2020

شتاينز غير منزعج من طريقة تقديمه في الموسم الجديد من سلسلة نتفليكس
فورمولا 1

شتاينز غير منزعج من طريقة تقديمه في الموسم الجديد من سلسلة نتفليكس

فيتيل: أعمل على التأقلم مع التوجيه في سيارة أستون مارتن
فورمولا 1

فيتيل: أعمل على التأقلم مع التوجيه في سيارة أستون مارتن

23س
أحدث ملفات الفيديو
تفاصيل سيارة مرسيدس 2021 08:03
فورمولا 1
16-03-2021

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021

التجارب الشتوية في البحرين بالأرقام 00:35
فورمولا 1
15-03-2021

التجارب الشتوية في البحرين بالأرقام

موراي ووكر: صوت الفورمولا واحد (1923 - 2021) 04:29
فورمولا 1
15-03-2021

موراي ووكر: صوت الفورمولا واحد (1923 - 2021)

الكسوة اللونية لجميع سيارات الفورمولا واحد 2021 10:03
فورمولا 1
15-03-2021

الكسوة اللونية لجميع سيارات الفورمولا واحد 2021

كل ما تريدون معرفته عن التجارب الشتوية في البحرين! 01:43
فورمولا 1
15-03-2021

كل ما تريدون معرفته عن التجارب الشتوية في البحرين!

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس: لا يوجد حل مباشر "لضعف" القسم الخلفي في سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: لا يوجد حل مباشر "لضعف" القسم الخلفي في سيارة 2021

لوكلير: فيراري تخلت عن بيئة العمل "الغريبة" التي كانت سائدة في بداية 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

لوكلير: فيراري تخلت عن بيئة العمل "الغريبة" التي كانت سائدة في بداية 2020

فيرشتابن: لا أرى نفسي على الإطلاق مرشّحًا للفوز باللقب في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: لا أرى نفسي على الإطلاق مرشّحًا للفوز باللقب في 2021

فيتيل: الاعتزاز بالوطن لم يكن عائقًا أمام الانتقال إلى الخوذة الوردية لهذا الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: الاعتزاز بالوطن لم يكن عائقًا أمام الانتقال إلى الخوذة الوردية لهذا الموسم

فيتيل: أعمل على التأقلم مع التوجيه في سيارة أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: أعمل على التأقلم مع التوجيه في سيارة أستون مارتن

تحليل: كيف فازت ريد بُل بمعركة التجارب الشتويّة لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف فازت ريد بُل بمعركة التجارب الشتويّة لموسم 2021

تحليل: أداء سيارات الفورمولا واحد على المسار خلال تجارب البحرين 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: أداء سيارات الفورمولا واحد على المسار خلال تجارب البحرين 2021

المسدّس الغامض الذي يُساعد الفرق على إتقان إطارات 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

المسدّس الغامض الذي يُساعد الفرق على إتقان إطارات 2021

أحدث الأخبار

فيرشتابن: لا أرى نفسي على الإطلاق مرشّحًا للفوز باللقب في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: لا أرى نفسي على الإطلاق مرشّحًا للفوز باللقب في 2021

فيتيل: الاعتزاز بالوطن لم يكن عائقًا أمام الانتقال إلى الخوذة الوردية لهذا الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: الاعتزاز بالوطن لم يكن عائقًا أمام الانتقال إلى الخوذة الوردية لهذا الموسم

لوكلير: فيراري تخلت عن بيئة العمل "الغريبة" التي كانت سائدة في بداية 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

لوكلير: فيراري تخلت عن بيئة العمل "الغريبة" التي كانت سائدة في بداية 2020

شتاينز غير منزعج من طريقة تقديمه في الموسم الجديد من سلسلة نتفليكس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينز غير منزعج من طريقة تقديمه في الموسم الجديد من سلسلة نتفليكس

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.