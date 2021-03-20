فيرشتابن: لا أرى نفسي على الإطلاق مرشّحًا للفوز باللقب في 2021

تصدّر فيرشتابن جدول أزمنة التجارب الشتوية في الوقت الذي تمتع فيه فريقه ريد بُل بثلاثة أيام سلسة من التجارب في البحرين مع السيارة الجديدة "آر.بي16.بي".

وعلى النقيض من الوتيرة القوية التي ظهرت بها ريد بُل كان فريق مرسيدس المدافع عن اللقب، حيث واجه سائقاه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس المشاكل مع القسم الخلفي من سيارة السهام الفضية الجديدة "دبليو12"، ليعانيا من عدم استقرار على الحلبة.

وصرّحت مرسيدس بأنّها لم تفهم بعد سبب ذلك الضعف على القسم الخلفي من السيارة، كما أشادت بوتيرة ريد بُل في المقابل، وهو ما جعل فيرشتابن يبدو وكأنّه المرشّح الأول للفوز ضمن الجولة الافتتاحية من الموسم في البحرين الأسبوع المُقبل.

لكنّ الهولندي لا يرى بأنّ مرسيدس قد خسرت لقب المرشّحة الأبرز، موضّحًا بأنّ البيانات التي جمعتها ريد بُل من التجارب الشتوية أظهرت بأنّه ما يزال هنالك الكثير من الوتيرة لدى السيارة السوداء.

فقال: "يُمكن رؤية ما يقومون به بالفعل من خلال البيانات. لقد سجّلوا أسرع لفة لهم مع طاقة أقل، ومن ثمّ خففوا من وتيرتهم في لفّتين. وبعد ذلك في اللفة التالية مع نصف ثانية بطاقة أكبر من المحرك. لذلك فإنّهم سريعون بلا شك".

وأضاف: "لكن الآن، وبعد أن كانت الأمور أصعب بعض الشيء في البداية، فإنّهم بالطبّع يحاولون دفعنا نحو دور المرشّح الأبرز، ومن ثمّ عندما يتقدمون من جديد يتغير كل ذلك. كلها أمور عبقرية".

وتابع: "لقد قاموا بذات الأمر العام الماضي في بعض السباقات. يقولون يوم الجمعة «نعم، ريد بُل تبدو قوية للغاية». لكنني من الداخل أعلم بأن الوضع ليس هكذا. ومن ثمّ يوم السبت، يتقدمون من جديد".

وأكمل: "لذلك لا أرى نفسي كمرشّح على الإطلاق. إذا ما كانت مهيمنًا بهذا الشكل خلال الأعوام السبعة الأخيرة ولديك سيارة مهيمنة كهذه، حتى وإذا ما كانت لديك أسوأ أرضية على سيارتك، فإنّك ما تزال في وضع جيّد للغاية. لهذا ما أزال أرى بأنّ مرسيدس هي المرشّح الأبرز".

وعند سؤاله إذا ما كان يعتمد ذات الاستراتيجية عبر التصريح بأنّ مرسيدس هي المرشّح الأبرز، قال فيرشتابن: "لكنّه من الطبيعي كذلك أن يكونوا هم المرشّح الأبرز، أليس كذلك؟".

واختتم: "لسبعة أعوام متتالية يفوزون بكل شيء. لذلك لا أرى نفسي مرشّحًا على الإطلاق. لكنني سعيد بما قمنا به خلال التجارب والتوازن الذي وجدناه على السيارة. لا أعلم إن كان هذا جيّدًا بالقدر الكافي أم لا. ولكن سنرى في القسم الثالث للتصفيات من الجولة الأولى".

جديرٌ بالذكر أنّ ريد بُل تدخل موسم 2021 وهي تتطلّع للمنافسة على تحقيق أوّل لقب لها في الفورمولا واحد منذ 2013، عندما فازت بلقبي السائقين والصانعين.

وقد عمد الفريق إلى تغيير تشكيلته للعام الرابع على التوالي مع استقدام سيرجيو بيريز ليقود بجوار فيرشتابن، حيث سيجلب المكسيكي خبرة أكبر للفريق بعدما استغنى عن خدمات أليكسندر ألبون.