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السابق / هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له
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فيرشتابن "كان يفضّل" عقوبة زمنيّة عوض إرجاع الصدارة لهاميلتون

اعترف سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن بأنّه كان يفضّل الحصول على عقوبة زمنية مع نهاية سباق جائزة البحرين الكبرى لعام 2021 لتجاوزه الفائز لويس هاميلتون خارج حدود الحلبة، عوض إرجاع الصدارة للبريطاني.

فيرشتابن "كان يفضّل" عقوبة زمنيّة عوض إرجاع الصدارة لهاميلتون

بعد اقترابه من المتصدّر هاميلتون على إطارات أفضل خلال المعركة المحتدمة، استخدم فيرشتابن نظام الحدّ من الجرّ "دي آر أس" لشنّ هجومه على سائق مرسيدس مع بلوغ المنعطف الرابع.

وتمكّن الهولندي من تجاوز هاميلتون على الخطّ الخارجي للتسابق لكنّه اندفع خارج حدود المسار، حيث بدأ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في مراقبة تلك المنطقة مع انتصاف السباق.

وأرجع فيرشتابن الصدارة سريعاً لهاميلتون على الخطّ المستقيم التالي لكنّه عجز عن شنّ هجوم جديد خلال اللفات الثلاث الأخيرة.

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وكشفت المحادثة عبر اللاسلكي بين فيرشتابن وكريستيان هورنر عن عدم رغبة الهولندي في إرجاع المركز لهاميلتون، إذ فضّل البقاء في المقدّمة والحصول على عقوبة 5 ثوانٍ محتملة لحصوله على أفضلية بالخروج عن المسار.

"لماذا لم تتركوني أواصل؟ كان بوسعي الحصول على 5 ثوانٍ بسهولة. أفضّل الخسارة بتلك الطريقة على أن أنهي السباق ثانياً بهذه الكيفية" قال فيرشتابن غاضباً على اللاسلكي، إذ كان يعتقد أنّه بوسعه توسيع الفارق مع هاميلتون في الصدارة.

وردّ عليه هورنر قائلاً بأنّ الفريق تلقى تعليمات فورية من مراقبي السباق لإرجاع الصدارة لهاميلتون.

وبعد نهاية السباق، اعترف فيرشتابن بأنّه كان "مؤسفاً" خسارة المواجهة الأولى مع هاميلتون في موسم 2021، لكنّه يرى بأنّه كان من الرائع قدرته على منافسة مرسيدس منذ بداية الموسم، الأمر الذي افتقدته ريد بُل خلال الأعوام الماضية.

"بالطبع كان ذلك مؤسفاً لكن يجب أن ترى أيضاً الإيجابيات" قال فيرشتابن.

وأضاف: "نحن قادرون على منافستهم وأعتقد أنّه من الرائع أن نبدأ الموسم بهذه الطريقة".

وبعد أن أرجع المركز لهاميلتون، لم يتمكّن الهولندي من تهديد صدارة بطل العالم مجدّداً خلال اللفات الأخيرة، ليُنهي السباق خلفه بفارق 0.7 ثانية.

وبدا أنّ فيرشتابن كان يُعاني عند الخروج من المنعطفات البطيئة، وهي مشكلة واجهها الهولندي بشكل متقطّع منذ بداية السباق.

وقال بخصوص ذلك: "لا أعلم ما الذي حصل هناك. لا أعتقد بأنّنا وجدنا حلاًّ لذلك طيلة السباق عند المنعطفات البطيئة".

واختتم: "يجب أن نُلقي نظرة على ذلك، لكن إجمالاً تمكنّا من إكمال السباق وسجّلنا الكثير من النقاط".

 
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