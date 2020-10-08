فيرشتابن "كان يشعر" باقتراب خطوة انسحاب هوندا من الفورمولا واحد

يبحث فريق ريد بُل الآن عن شريك جديد للمحرك بدءًا من موسم 2022، وذلك بعد إعلان هوندا وضع حد لبرنامجها في البطولة نهاية العام المُقبل.

لكنّ فيرشتابن قال أنّه حتّى وقبل أن تُعلمه هوندا وفريقه ريد بُل بقرارها بشكل رسمي، فقد شعر الهولندي بأنّ الصانع الياباني لن يبقى في البطولة.

حيث قال على هامش جائزة إيفل الكبرى: "كان بوسعي الشعور بقدوم هذه الخطوة. بالطبّع أنت لا تُظهر ذلك، لكنني علمت بهذا القرار أبكر بعض الشيء من الإعلان. أعتقد بأنّه أمر مؤسف، لكنّنا نتفهّمه من جهتنا".

وقال فيرشتابن أنّ شعوره باقتراب مغادرة هوندا جاء بعد أن أعلن التزامه مع ريد بُل حتى موسم 2023، لكنّه كان يدرك بأنّ استمرارهم في البطولة ليس مضمونًا.

"جاءني ذلك الشعور بعد توقيع عقدي الجديد. لكنّهم لم يلتزموا مطلقًا لفترة أطول، لذا كان بوسعك توقّع خطوة كهذه. لا تكون متأكدًا 100 بالمئة، والأمر هو ذاته بالنسبة للفرق كذلك" قال فيرشتابن.

وأضاف: "ما حدث قد حدث. ولأكون صريحًا، وكما قلت، فإنّه كان بمقدورك الشعور بقدوم هذه الخطوة. أعتقد بأنّ الوضع العام في العالم بأكمله لم يساعد بكل تأكيد".

في المقابل، صرّح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنّ جرس الإنذار لمستقبل هوندا بدأ يعلو صوته في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تمّ إعلام الفريق بأنّ الصانع الياباني سيجلب تصميمه لمحرك 2022 أبكر بعام.

حيث قال: "نهاية الشهر الماضي، تم إعلامنا بأنّهم يرغبون بتقديم موعد جلب محركهم لموسم 2022 إلى 2021. في ذلك الوقت يُمكن النظر إلى ذلك على أنّه إشارة جيّدة أو سيئة، لكن وبعد العديد من النقاشات، لم نتفاجأ عندما أوضحوا نهيتهم الانسحاب من الفورمولا واحد".

اقرأ أيضاً: مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

من جهته، أوضح فيرشتابن أنّه وبالرغم من الغموض الذي بات يُحيط بالخطط طويلة الأمد لريد بُل، لكنّ التركيز قصير المدى على الفوز لن يتأثّر.

فقال: "إنّه أمر مؤسف، لكن علينا أن تتفهّم موقفهم وأسبابهم وأن نواصل الضغط. هذا ما قالوه أيضاً. خروجهم لا يعني أنّنا سنتراجع، سنواصل العمل سويًا لما تبقى من الموسم والموسم المُقبل، وسنقدم محركًا جديدًا، وأتطلّع لذلك لكن نكتب نهاية جيّدة لهذه الشراكة ونضغط حتى السباق الأخير".