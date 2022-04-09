فيرشتابن كان "متشتتًا وغير مرتاح" بالرُغم من تأهّله ثانيًا لسباق ملبورن

كان الهولندي في صدارة القسم الحاسم للتصفيات أمام لوكلير بعد محاولته الثانية، لكن سائق فيراري تمكن في محاولته الأخيرة من حصد قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية في هذا الموسم بفارق 0.286 ثانية.

وبالرُغم من تأهّله على صف الانطلاق الأول، اعترف فيرشتابن أنه لم يكن مرتاحًا على متن سيارة ريد بُل طوال نهاية الأسبوع على مدار اللفة الواحدة، حيث قال بأنه كان "متشتتًا".

"لم يكن شعوري جيّدًا في الحقيقة طوال نهاية الأسبوع وحتى الآن" قال فيرشتابن عقب التصفيات.

وأضاف: "أعتقد بأنه لم تكن هنالك لفة واحدة شعرت فيها بالراحة في الواقع، لذلك كنت أعاني بعض الشيء. بالطبّع ما يزال المركز الثاني نتيجة جيدة، لكنني لم أحظ بالارتياح للضغط إلى الحدود القُصوى. سنحاول تحليل ذلك".

وتابع: "ربما تستقر كل الأمور بعض الشيء في وتيرة السباق، لكن نهاية الأسبوع بالنسبة لي حتى الآن كانت محيّرة وغير مريحة".

وأكمل: "سعيد بالتأكيد بالمركز الثاني، لكنني أعتقد كذلك بأننا كفريق نريد المزيد".

جديرٌ بالذكر أن سيرجيو بيريز زميل فيرشتابن بالفريق قد تأهّل ثالثًا بفارق أقل من عشر من الثانية خلف الهولندي، بينما لم يتمكن سائق فيراري الآخر كارلوس ساينز من التأهل أعلى من المركز التاسع.