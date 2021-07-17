فيرشتابن كان قلقًا من تعطّل المكابح بعد اشتعالها على شبكة الانطلاق في سيلفرستون

شُوهد الدخان يتصاعد من المكابح الأماميّة لسيارة الهولندي أثناء تواجده على شبكة الانطلاق في سيلفرستون ضمن السباق التأهيليّ.

لكن مع اصطفاف بقيّة السيارات ببطء في الخلف، تفاقم الوضع واشتعلت ألسنة اللهب لفترة في مكابح سيارة ريد بُل.

وبالرغم من تجاهله للمشكلة وتقديمه لانطلاقة باهرة ضمنت انتزاعه لصدارة السباق، فإنّه اعترف لاحقًا بأنّه لم يكن متأكّدًا من أنّ المكابح ستعمل على ما يرام عند أوّل نقطة كبح.

وقال بخصوص ذلك: "أجل، كنت قلقًا إزاء ذلك. بعض النار، لا بأس، لكنّ الوضع ازداد سوءًا أثناء نظري في المرآة لرؤية السيارات في آخر شبكة الانطلاق على أمل أن تُسرع في الاصطفاف".

وأضاف: "بالطبع لم أكن متأكّدًا من أنّ المكابح ستعمل بالوصول إلى المنعطف الثالث. لكن لم يحدث الكثير من الضرر لحسن الحظّ".

وأكمل: "أعتقد بأنّني شاهدت البعض يلتقط الصور عندما اشتعلت مكابحي، لذا هناك بعض الصور الرائعة بالتأكيج".

وبالرغم من ضغط هاميلتون عليه في اللفّة الافتتاحيّة من السباق القصير، لم يُواجه فيرشتابن أيّ تهديد حقيقي في ما تبقّى من السباق في ظلّ ابتعادهما عن فالتيري بوتاس صاحب المركز الثالث.

لكن بالرغم من أفضليّة وتيرته فإنّ فيرشتابن كان يعي افتقار ريد بُل للسرعة القصوى نهاية هذا الأسبوع وذلك بعد اختياره لإعدادات ذات ارتكازيّة أعلى منذ التجارب الحرّة الأولى يوم الجمعة.

وقال في هذا الشأن: "يبدو أنّنا سريعون في المنعطفات، وهم أسرع على الخطوط المستقيمة نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "بعد الاقتصار على تجارب حرّة واحدة وطالما أنّه لا يُسمح لك بإجراء تغييرات ولم يكن اختيارك صائبًا منذ البداية، فإنّك ستبقى عالقًا. لذا نحن عالقون على صعيد الخطوط المستقيمة".

وأكمل: "لهذا السبب علينا التعويض في المنعطفات. لكنّ هذا كان سباقًا بضغط عالٍ طوال الوقت تقريبًا. لا يُمكنك وصفه بضغطٍ كامل 100 بالمئة لكنّنا نضغط أكثر من المعتاد على الأقل، وكانت الوتيرة جيّدة. لكن أعتقد بدخول وقفات الصيانة في المعادلة (في سباق الأحد)، ربّما وقفتا صيانة، فإنّنا سنحصل على معركة رائعة".

ولم يكن فيرشتابن سعيدًا بطريقة تطبيق قوانين خطّ الحظائر المغلق التي تُجبر الفرق على الالتزام بإعداداتها بعد حصّة تجارب حرّة واحدة.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ علينا النظر في الجدول، كون خوض التجارب الحرّة الثانية من دون امتلاكك لفرصة تغيير شيء على السيارة أمرٌ خاطئ في تقديري".

وأضاف: "أصبح الأمر مسألة حظٍ الآن، أعني لو أبقينا على هذه الصيغة، كونك تحصل على حصّة تجارب حرّة واحدة لإتقان الإعدادات".

وأردف: "بالطبع قد تسير الأمور لصالحك أحيانًا، وضدّك في أخرى. أعتقد بأنّ الأمور لم تكن رائعة للغاية حتّى الآن نهاية هذا الأسبوع".

واختتم بالقول: "لكن علينا الاهتمام بأدائنا مثلما هو الحال دائمًا، وضمان تحسّننا، لكن لو كان بوسعنا الاختيار مجدّدًا لاخترت سرعة قصوى أعلى قليلًا".