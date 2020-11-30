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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن: كان بوسع ريد بُل "القيام بعمل أفضل بكثير" لناحية استراتيجية سباق البحرين

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فيرشتابن: كان بوسع ريد بُل "القيام بعمل أفضل بكثير" لناحية استراتيجية سباق البحرين

يشعر ماكس فيرشتابن أن ريد بُل لم تكن عدائية بما يكفي في استراتيجيتها خلال سباق جائزة البحرين الكبرى، إذ يرى "أنه كان يمكن القيام بعمل أفضل بكثير" للتغلب على لويس هاميلتون.

أحرز فيرشتابن المركز الثاني في سباق البحرين خلف لويس هاميلتون، حيث بقي طوال السباق بهذا المركز عدا لفتين منه فقط.

وكان الفارق بين الهولندي وبطل العالم سبع مرات بحدود خمس ثوانٍ خلال فترة التوقفات الأولى، لكن الفريق لم يحاول إدخاله مبكراً إلى منصة الصيانة من أجل محاولة كسب الوقت.

حيث عمدت مرسيدس إلى ذلك قبلهم، بينما طمأنت وقفة الصيانة البطيئة الثانية، فريق مرسيدس حيال الحفاظ على مركز الصدارة من دون ضغط إضافي.

ولاحقاً، دخل فيرشتابن إلى وقفة ثالثة خلال المراحل الختامية للسباق لاقتناص نقطة أسرع لفة ولتغطية احتمال دخول سيارة الأمان مجدداً.

وعبّر سائق ريد بُل عن إحباطه من استراتيجية السباق، إذ يعتقد أن الفريق كان قادراً على إدخاله أبكر في وقفة الصيانة الأولى لمحاولة التغلب على هاميلتون.

فقال: "لم تكن استراتيجيتنا قوية اليوم".

وأكمل: "بداية، كان يجب علينا التوقف أبكر في المرة أولى. تركنا مرسيدس تدخل قبلنا إلى المنصة، وذلك قرار لم أفهمه، لذا كسبوا ثانيتين أو أكثر علينا".

وتابع: "من ثم تحاول غلق الفارق على إطارات ’هارد’، وذلك سار بشكل جيد جداً. لذا، تمكنتُ من استعادة ثانية ونصف أو ثانيتين في البداية. من ثم خسرت ذلك مجدداً".

واسترسل: "عانينا من وقفة صيانة بطيئة. ومن ثم دخلنا وقفة صيانة لم أفهمها تماماً. بالطبع، من أجل أسرع لفة لا بأس في ذلك، لكن قد يحصل أن يُسرع المنافسون كذلك".

واستطرد: "نظراً لأن العلم الأحمر رُفع ودخلت سيارة الأمان، من ثم ثلاثة توقفات صيانة، فإن تلك الاستراتيجية لن تُفلح أبداً".

وأردف: "لا أدري سبب قيامنا بذلك. لا أقول أننا كنا لنتغلب على مرسيدس، لأننا لم نكن نمتلك الوتيرة".

واستكمل: "لكن كان بوسعنا القيام بعمل أفضل بكثير كفريق من الناحية الاستراتيجية".

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وحين سُئِل حيال رأيه بتعليقات فيرشتابن، شرح كريسيتيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن سبب عدم إدخال الهولندي مبكراً في وقفة الصيانة الأولى مرده لاحتمالية تراجعه أكثر إلى الزحام.

فقال: "المشكلة أن لويس كان أسرع قليلاً".

وتابع: "خسارة اللفات الثمانية الأولى خلف سيارة الأمان والعلم الأحمر، اتجهنا مما كان ليكون استراتيجية مثالية من ثلاثة توقفات، إلى توقفين".

واسترسل: "لم تتباعد السيارات عن بعضها كما كنا نريد خلال القسم الأول نظراً لخسارة تلك اللفات الثمانية، لذا لو أدخلنا ماكس أولاً لكان قد خرج في الزحام".

واستطرد: "لست واثقاً مما كان بوسعنا القيام به بشكل مختلف. أعتقد أننا لو أدخلنا مبكراً خلال القسم الأول، لكان سيضطر لتجاوز عدة سيارات إضافية ولم نكن لنستفيد من ذلك. وكان فريق مرسيدس ليتمكن بسهولة من تغطية ذلك".

وأضاف: "للأسف، كانت مرسيدس تمتلك وتيرة أكبر وتعاملاً أفضل مع الإطارات".

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وحظيت ريد بُل بفرصة تبديل إطارات فيرشتابن من "ميديوم" إلى "هارد" خلال فترة سيارة الأمان، لكن هورنر كان يخشى أن يُكلف ذلك فيرشتابن خلال إعادة الانطلاقة.

فقال: "نظرنا في هذه الاحتمالية، لكننا كنا قلقين حيال إعادة الانطلاقة. الانطلاق من الجهة المتسخة، كنا قلقين من أنه سيخسر المراكز".

واختتم: "قمنا بعمل جيد بالحفاظ على مركزه بالنسبة إلى سيرجيو (بيريز) ضمن المنعطف الأول. مخاوفنا كانت تتعلق بأداء إطارات ’هارد’ خلال إعادة الانطلاقة".

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