فيرشتابن: كانت لديّ أسبابي لعدم إرجاع المركز لبيريز في إنترلاغوس

تجاوز فيرشتابن زميله بيريز نحو المركز السادس على إثر استئناف السباق بعد فترة سيارة الأمان، وطُلب منه محاولة اللحاق بفرناندو ألونسو وشارل لوكلير وتجاوزهما أمامه على المسار.

لكنّ بيريز أُعلم بأنّه في حال لم يتمكّن فيرشتابن من كسب أيّة مراكز فإنّه سيُرجع إليه المركز السادس من أجل مساعدة فرصه في ضمان المركز الثاني في بطولة السائقين.

وطُلب من فيرشتابن السماح لزميله بتجاوزه في اللفّة الأخيرة، لكنّه تجاهل ذلك وعبر خطّ النهاية أمامه بأربع ثوانٍ.

وقال فيرشتابن لفريقه ريد بُل عبر اللاسلكي عندما سُئل عمّا حدث: "أخبرتكم منذ المرّة الماضية، لا تطلبوا ذلك مجدّدًا يا شباب، حسنًا؟ هل نحن واضحون بشأن ذلك؟ قدّمت أسبابي وراء ذلك ولا أزال متشبّثًا بذلك".

وكان بيريز محبطًا بعد عبوره خطّ النهاية سابعًا، حيث سيدخل الجولة الختاميّة متعادلًا مع لوكلير ضمن معركتهما على المركز الثاني في بطولة السائقين.

وبحديثه إلى وسائل الإعلام بعد السباق، سُئل فيرشتابن حول قرار تجاهل تعليمات الفريق، كشف الهولندي أنّ لديه أسبابه.

وقال الهولندي: "حسنًا، لديّ أسبابٌ وراء ذلك".

وأضاف: "تباحثنا ذلك للتو، وأعتقد بأنّه كان من الأفضل أن نجلس معًا أخيرًا ونتحدّث حول ذلك، وسنتجاوز الأمر من هنا".

وأكمل: "بالتأكيد عندما نتوجّه إلى أبو ظبي واحتاج هو لبعض النقاط، لأنّهما متعادلان، فلن تكون نهاية العالم، سيتمحور الأمر حول من يحلّ أمام الآخر. إن احتاج لمساعدة فسأكون جاهزًا".

وأردف: "لكن من الجيّد أنّنا تحدّثنا حول ذلك الآن ووضّحنا كلّ شيء حول عدم سبب إرجاعي للمركز".

من جانبه قال بيريز أنّه ليست لديه فكرة حول "الأسباب التي يُشير إليها فيرشتابن"، مُضيفًا: "ربّما عليكم سؤاله".

وأضاف: "لكن أجل، ليس لديّ شيء لقوله. وبعد كلّ ما فعلته من أجله، فمن المخيّب أن يحدث هذا لأكون صادقًا. أنا متفاجئٌ حقًا".