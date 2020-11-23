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فيرشتابن: قوانين الفورمولا واحد لموسم 2022 لم تُصمّم لإيقاف هيمنة مرسيدس

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فيرشتابن: قوانين الفورمولا واحد لموسم 2022 لم تُصمّم لإيقاف هيمنة مرسيدس

فنّد ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل ما أشار إليه البعض من أنّ قوانين الفورمولا واحد الجديدة لموسم 2022 صُمّمت من أجل وضع حدٍ لهيمنة مرسيدس المتواصلة، قائلًا أنّ هناك حاجة لـ "جعل التسابق حماسيًا أكثر".

ستنتقل الفورمولا واحد في موسم 2022 إلى دورة قوانين تقنيّة جديدة بالكامل من خلال سيارات صُمّمت لتحسين العرض المقدّم على الحلبة من خلال تقليص قدر الارتكازيّة.

وجاء الابتعاد عن السيارات الحاليّة ذات الارتكازيّة المُولّدة عبر أسطح السيارة إلى تصميم يُركّز بالأساس على ارتكازيّة تُنتجها المؤثّرات الأرضيّة وذلك من أجل تقليل حساسيّة السيارات للهواء المضطرب، كون ذلك ما يمنع السائقين حاليًا من التسابق عن قرب.

وتتزامن التغييرات التقنيّة مع اعتماد سقفٍ للنفقات وتبنّي هيكل توزيعٍ أفضل للجوائز الماليّة للبطولة، وذلك كجزء من مراجعة شاملة للرياضة لتوفير مستويات متكافئة لجميع المتنافسين.

وسبق لتوتو وولف مدير فريق مرسيدس أن جادل بأنّ هذه التغييرات قد صُمّمت من أجل وضع حدٍ لهيمنة فريقه على البطولة منذ انطلاق الحقبة الهجينة الحاليّة في 2014، وذلك بعد أن ضمن مرسيدس جميع الألقاب المزدوجة منذ ذلك الحين.

وقال وولف أنّه "قد تمّ فعل كلّ شيء من أجل إيقاف مرسيدس"، لكنّ تحدّي القوانين الجديدة لموسم 2022 "سيُحفّز" الصانع الألماني للبقاء في الصدارة.

لكنّ فيرشتابن فنّد مزاعم وولف، وقال أنّ التغييرات التقنيّة كانت ضروريّة من أجل تعزيز العرض المقدّم على الحلبة.

وقال الهولندي: "كلّا، أعتقد بأنّ هذه القوانين هي نتيجة استماع الملّاك الجدد للفرق والسائقين ببساطة".

وأضاف: "يستمعون إلينا وأدركوا أنّ التجاوز صعبٌ للغاية وأنّنا نحتاج لتسابقٍ متقاربٍ أكثر".

وأردف: "بوسعكم رية المشاكل الحاليّة في إيمولا على سبيل المثال. كان فالتيري يقود سيارة أبطأ بثلاثة أو أربعة أعشارٍ بسبب الضرر الذي لحق بها، لكنّني لم أتمكّن من تجاوزه".

وأكمل: "بالرغم من أنّني كنت أسرع كثيرًا، إلّا أنّني لم أتمكّن من تجاوزه. علينا إيجاد حلٍ لذلك".

واستمتع فيرشتابن بموسم 2020 غير المتوقّع ويأمل أن تسمح قوانين الفورمولا واحد الجديدة بجعل التصفيات أقلّ تحديدًا لمعالم السباقات في المستقبل.

وقال فيرشتابن: "نحتاج لأن يكون التسابق في الفورمولا واحد حماسيًا أكثر وأن يكون السائقون قادرين على اتّباع بعضهم البعض عن قرب أكثر، وأن لا تكون التصفيات العامل الحاسم خلال السباقات مثلما هو عليه الوضع الآن".

وأضاف: "انظروا إلى الموتو جي بي على سبيل المثال. حتّى لو تأهّلت عاشرًا فلا يزال بوسعك الفوز بالسباق. من الصعب أن يحدث ذلك في الفورمولا واحد، ذلك لصعوبة السير خلف السيارات الأخرى على أغلب الحلبات".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ ذلك سبب القوانين الجديدة لموسم 2022. لا يُمكنك حتّى أن تتوقّع إن كانت هذه القوانين ستُبطئ مرسيدس أم لا".

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