فيرشتابن: قرار ريد بُل بالإبقاء على ألبون "أذكى طريقة للمُضي قدمًا"

تمّت ترقية ألبون الناشئ إلى صفوف الفريق الأساسي لريد بُل خلال العطلة الصيفية، إذ حل مكان بيير غاسلي - الذي عانى في بداية الموسم - بجوار فيرشتابن.

وقد أنهى ألبون ضمن الستّة الأوائل في جميع السباقات السبعة التي خاضها مع ريد بُل، إذ كان المركز الرابع أفضل نتائجه، كما تغلّب بالفعل على رصيد نقاط غاسلي من السباقات الـ 12 الأولى من الموسم.

وأعلنت ريد بُل هذا الأسبوع أنّ ألبون سيقود لصالح الفريق الأساسي في 2020، مُكملةً عامًا دراميًا لسائق صعد فقط إلى منافسات الفئة الملكة للمرّة الأولى بعدما آثر عملاق مشروبات الطاقة تحريره من صفقة للتسابق في الفورمولا إي.

"إنّه شخص رائع، وأعتقد بأنّ العام الذي مضى كان دراميًا ومتقلبًا للغاية بالنسبة له" قال فيرشتابن.

وأضاف: "إنّه يتمتّع بهدوء أعصاب كبير، كما أنّ التعامل معه سهل، إذ أنّ وجود مثل هؤلاء في الفريق يساعد كثيرًا. إنّه سريع ويقوم بعمله ويحصد النقاط. أعتقد بأنّ ذلك القرار كان الطريقة الأذكى للمُضي قُدمًا".

وقد صرّح فيرشتابن بأنّه غير مهتم بأن تتمّ استشارته في اختيارات ريد بُل لمن سيجاوره، حيث قيّم الفريق منح مقعد الموسم المُقبل لألبون، استدعاء غاسلي أو إعادة ضمّ سائق تورو روسو دانييل كفيات.

"في النهاية لا يعود الأمر لي كي أقيّم أداءه" قال الهولندي.

وتابع: "كريستيان (هورنر) وهليموت (ماركو) هما من يتّخذان القرارات".

من جانبه، وصف ألبون حصده لمقعد ريد بُل بإنجاز آخر في فترة جنونية شهدت العديد من التغييرات في مسيرته الاحترافية.

فقال: "كان الأمر مهيبًا أن أتلقّى ذلك الاتّصال بعد جائزة المجر، لكنّني شعرت أنّ بوسعي فعل أمر ما، ولأكون صريحًا فقد كنت سعيدًا للغاية بالسباقات التي خضتها. لذا أن أحصل على المكالمة النهائية التي تخبرني بأنّني باقٍ في الفريق للعام المُقبل لهو شعور رائع للغاية".

وقال ألبون أنّه تلقّى هذه الأخبار عبر مكالمة هاتفية قصيرة للغاية مع مستشار ريد بُل هيلموت ماركو.

إذ تمّ إعلامه بذلك بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى حيث شقّ طريقه من وقفة صيانة مبكّرة ليُنهي السباق خامسًا.

"كان هيلموت سعيدًا بالسباق في أوستن إذ كانت مكالمته سريعة للغاية، فقط «لقد حصلتَ على المقعد». مكالماته لا تكون مُفصّلة مطلقًا وليس طويلة على الإطلاق. لكنّني ممتن بكلّ تأكيد" قال ألبون.

وأردف مُعقبًا على ما إذا كان قد تفاجئ بأنّه قام بما يكفي ليستحقّ تلك الفرصة: "لم أكن أعلم متى سيتمّ اتّخاذ القرار، كنت أفكّر فقط في السباقات التي خضتها، وأحاول ضمان أن أكون سعيدًا بمدى تقدّمي".

واختتم: "ذلك كان الأمر الأهم بالنسبة لي، فقط أن أحاول إظهار أنّني أحرز خطوات للأمام. علمت بأنّ قرارًا كهذا سيتمّ اتّخاذه، لكن لم يكن الأمر وكأنني كنت أشعر بالتوتّر".