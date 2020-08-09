فيرشتابن في طليعة المُشيدين بهلكنبرغ: "يستحق بالتأكيد التواجد في الفورمولا واحد"

تمكّن هلكنبرغ - الذي يشارك كسائق احتياطي مع ريسينغ بوينت بديلًا عن سيرجيو بيريز - من تسجيل أفضل نتيجة له في التصفيات خلال أكثر من أربعة أعوام يوم أمس السبت على حلبة سيلفرستون، حيث سينطلق من المركز الثالث خلف ثنائي مرسيدس.

وسجّلت تلك أفضل نتيحة للألماني في التصفيات منذ جائزة النمسا الكبرى 2016، حيث حلّ ثالثًا في التجارب التأهيلية قبل أن يتقدم للمركز الثاني على شبكة الانطلاق إثر عقوبة على أحد السائقين.

وتأتي تلك النتيجة بالرُغم من الوقت المحدود الذي أمضاه هلكنبرغ على سيارة ريسينغ بوينت "آر بي20" بسبب استدعائه المتأخر الأسبوع الماضي ليحل مكان بيريز الذي تأكّدت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليُستبعد من المشاركة في جولتَي سيلفرستون.

وقبل عودته إلى بادوك البطولة نهاية الأسبوع الماضي، لم يقد هلكنبرغ سيارة فورمولا واحد منذ ظهوره الأخير مع رينو نهاية الموسم الماضي، عندما تخلّى الفريق عن خدماته لصالح إستيبان أوكون.

وقد سارع فيرشتابن وزميل هلكنبرغ السابق في رينو دانيال ريكاردو بتهنئته على أدائه عقب التصفيات، حيث استقبلاه بينما كان يخرج من سيارته في خط الحظائر المغلق.

وقال فيرشتابن أنّه وبينما كانت سيارة ريسينغ بوينت سريعة من دون شك، لكنّ هلكنبرغ يستحق الثناء على أدائه، الذي أثبت من خلاله أحقيته في التواجد على شبكة انطلاق الفورمولا واحد بشكل كامل.

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"قام نيكو بعمل رائع في التصفيات" قال فيرشتابن عقب تأهّله بمركز واحد خلف الألماني لينطلق رابعًا.

وأضاف: "لقد قاموا بعمل جيّد للغاية خلال العطلة الشتوية، لكنّني آمُل بالفعل أن يساعد ذلك نيكو على إيجاد مقعد له للعام المُقبل، كونه بكل تأكيد يستحق التواجد في البطولة".

وتابع: "هنالك بضعة سائقين حاليًا في البطولة ليسوا بنفس مستواه، ويشاركون بشكل أساسي. أتمنى أن تكون تلك دفعة له ولمستقبله هنا".

وأكمل: "لم أكن سعيدًا للغاية اليوم بطريقة سير التصفيات بالنسبة لنا، لكنّني كنت سعيدًا للغاية من أجل نيكو وتواجده بالمركز الثالث".

في المقابل، تأهّل ريكاردو بالمركز الخامس خلف هلكنبرغ وفيرشتابن لصالح رينو، حيث أشاد كذلك بزميله السابق والأداء الذي قدمه في التصفيات.

فقال: "لقد أتى العملاق (هلك)، أعتقد بأنّه عدّل وضعية عنقه هذا الأسبوع، حيث شعر بحرية واستعداد كبيرين".

وأردف: "لكن بصراحة، أرفع له القبعة. نعلم جميعًا أن سيارته سريعة، لكنّني لا أرغب القول بأنّها السيارة فقط، فقد قام بالتأكيد بعمل جيّد للغاية، ولا سيّما بعد الابتعاد لتلك الفترة، ليس ذلك أمرًا سهلًا. حتى بالرُغم من أنّه سائق مخضرم، فليس من السهل القيام بذلك. لا أهتلم لما يقوله الآخرون. أرفع له القبعة، فقد قام بعمل رائع".

جديرٌ بالذكر أنّ هلكنبرغ قد سبق وأكّد بأنّه يتحدث بالفعل إلى بعض الفرق حول عودة محتملة بشكل كامل إلى الفورمولا واحد العام المُقبل، في ظل توقّع عودة بيريز إلى مقعده مع ريسينغ بوينت لجائزة إسبانيا الكبرى.