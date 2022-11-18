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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن في صدارة مريحة للتجارب الحرّة الثانية في مرسى ياس

تمتّع ماكس فيرشتابن بصدارة مريحة مع نهاية مجريات الجمعة من جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على جورج راسل وشارل لوكلير بفارقٍ كبير.

فيرشتابن في صدارة مريحة للتجارب الحرّة الثانية في مرسى ياس

استخدم السائقون مجدّدًا التركيبات المتوسّطة والقاسية في بداية الحصّة من أجل الحفاظ على الإطارات الليّنة للتصفيات والسباق.

وكان لويس هاميلتون متصدّر الحصّة الأولى غاضب من كيفن ماغنوسن، وذلك بعد أن كان سائق هاس يسير ببطء على خطّ التسابق في نهاية الخطّ المستقيم الخلفي الطويل.

وأصبح فيرشتابن، الذي غاب عن الحصّة الأولى، أوّل المنتقلين إلى إطارات "سوفت" مبكّرًا مُسجّلًا 1:25.335 دقيقة.

بالرغم من ذلك اشتكى الهولندي قائلًا: "دواسة مكابحي سيّئة للغاية"، وعاد لاحقًا على مجموعة "سوفت" أخرى ليُسجّل 1:25.146 دقيقة ويضمن الصدارة.

وتفوّق الهولندي بفارقٍ مريح على جورج راسل أقرب ملاحقيه، حيث بلغ الفارق بينهما 0.341 ثانية.

وحلّ شارل لوكلير ثالثًا على متن سيارة فيراري بفارق أكثر من عُشرٍ من الثانية بقليلٍ عن راسل أمامه.

أمّا هاميلتون فقد كان يتّجه لتسجيل زمنٍ جيّدٍ لكنّه أضاع الكثير من الوقت في المقطع الثالث وانتهى به المطاف رابعًا أمام سيرجيو بيريز.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن في المركز السادس على متن سيارة فيراري الثانية بفارق 0.08 ثانية عن بيريز أمامه.

وضمن آخر سباقاتهما معًا، تفوّق إستيبان أوكون بـ 0.005 ثانية على زميله فرناندو ألونسو ليحلّ سابعًا.

وواجه فريق مكلارين بعض المشاكل على سيارة دانيال ريكاردو، وكان أقلّ السائقين دورانًا على الحلبة نتيجة لذلك، لكنّه حلّ تاسعًا أمام فالتيري بوتاس الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كانت ريد بُل ومرسيدس متفوّقتين نسبيًا على فيراري، حيث تساءل لوكلير إن كان بطيئًا بالمقارنة مع الآخرين فأجابه مهندسه: "وتيرتنا ليست جيّدة في الوقت الحاضر".

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 25 1:25.146     223.282
2 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 27 1:25.487 0.341 0.341 222.391
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 30 1:25.599 0.453 0.112 222.100
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 22 1:25.761 0.615 0.162 221.681
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 26 1:25.852 0.706 0.091 221.446
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 31 1:25.932 0.786 0.080 221.240
7 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 28 1:26.038 0.892 0.106 220.967
8 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 29 1:26.043 0.897 0.005 220.954
9 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 14 1:26.124 0.978 0.081 220.746
10 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 29 1:26.300 1.154 0.176 220.296
11 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 28 1:26.377 1.231 0.077 220.100
12 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 28 1:26.395 1.249 0.018 220.054
13 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 30 1:26.479 1.333 0.084 219.840
14 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 27 1:26.547 1.401 0.068 219.667
15 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 30 1:26.680 1.534 0.133 219.330
16 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 29 1:26.750 1.604 0.070 219.153
17 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 26 1:26.839 1.693 0.089 218.929
18 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 25 1:26.915 1.769 0.076 218.737
19 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 29 1:27.036 1.890 0.121 218.433
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 30 1:27.262 2.116 0.226 217.868
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