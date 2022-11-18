فيرشتابن في صدارة مريحة للتجارب الحرّة الثانية في مرسى ياس

استخدم السائقون مجدّدًا التركيبات المتوسّطة والقاسية في بداية الحصّة من أجل الحفاظ على الإطارات الليّنة للتصفيات والسباق.

وكان لويس هاميلتون متصدّر الحصّة الأولى غاضب من كيفن ماغنوسن، وذلك بعد أن كان سائق هاس يسير ببطء على خطّ التسابق في نهاية الخطّ المستقيم الخلفي الطويل.

وأصبح فيرشتابن، الذي غاب عن الحصّة الأولى، أوّل المنتقلين إلى إطارات "سوفت" مبكّرًا مُسجّلًا 1:25.335 دقيقة.

بالرغم من ذلك اشتكى الهولندي قائلًا: "دواسة مكابحي سيّئة للغاية"، وعاد لاحقًا على مجموعة "سوفت" أخرى ليُسجّل 1:25.146 دقيقة ويضمن الصدارة.

وتفوّق الهولندي بفارقٍ مريح على جورج راسل أقرب ملاحقيه، حيث بلغ الفارق بينهما 0.341 ثانية.

وحلّ شارل لوكلير ثالثًا على متن سيارة فيراري بفارق أكثر من عُشرٍ من الثانية بقليلٍ عن راسل أمامه.

أمّا هاميلتون فقد كان يتّجه لتسجيل زمنٍ جيّدٍ لكنّه أضاع الكثير من الوقت في المقطع الثالث وانتهى به المطاف رابعًا أمام سيرجيو بيريز.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن في المركز السادس على متن سيارة فيراري الثانية بفارق 0.08 ثانية عن بيريز أمامه.

وضمن آخر سباقاتهما معًا، تفوّق إستيبان أوكون بـ 0.005 ثانية على زميله فرناندو ألونسو ليحلّ سابعًا.

وواجه فريق مكلارين بعض المشاكل على سيارة دانيال ريكاردو، وكان أقلّ السائقين دورانًا على الحلبة نتيجة لذلك، لكنّه حلّ تاسعًا أمام فالتيري بوتاس الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كانت ريد بُل ومرسيدس متفوّقتين نسبيًا على فيراري، حيث تساءل لوكلير إن كان بطيئًا بالمقارنة مع الآخرين فأجابه مهندسه: "وتيرتنا ليست جيّدة في الوقت الحاضر".

نتيجة الحصّة: