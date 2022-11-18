فيرشتابن في صدارة مريحة للتجارب الحرّة الثانية في مرسى ياس
تمتّع ماكس فيرشتابن بصدارة مريحة مع نهاية مجريات الجمعة من جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على جورج راسل وشارل لوكلير بفارقٍ كبير.
استخدم السائقون مجدّدًا التركيبات المتوسّطة والقاسية في بداية الحصّة من أجل الحفاظ على الإطارات الليّنة للتصفيات والسباق.
وكان لويس هاميلتون متصدّر الحصّة الأولى غاضب من كيفن ماغنوسن، وذلك بعد أن كان سائق هاس يسير ببطء على خطّ التسابق في نهاية الخطّ المستقيم الخلفي الطويل.
وأصبح فيرشتابن، الذي غاب عن الحصّة الأولى، أوّل المنتقلين إلى إطارات "سوفت" مبكّرًا مُسجّلًا 1:25.335 دقيقة.
بالرغم من ذلك اشتكى الهولندي قائلًا: "دواسة مكابحي سيّئة للغاية"، وعاد لاحقًا على مجموعة "سوفت" أخرى ليُسجّل 1:25.146 دقيقة ويضمن الصدارة.
وتفوّق الهولندي بفارقٍ مريح على جورج راسل أقرب ملاحقيه، حيث بلغ الفارق بينهما 0.341 ثانية.
وحلّ شارل لوكلير ثالثًا على متن سيارة فيراري بفارق أكثر من عُشرٍ من الثانية بقليلٍ عن راسل أمامه.
أمّا هاميلتون فقد كان يتّجه لتسجيل زمنٍ جيّدٍ لكنّه أضاع الكثير من الوقت في المقطع الثالث وانتهى به المطاف رابعًا أمام سيرجيو بيريز.
وحلّ كارلوس ساينز الإبن في المركز السادس على متن سيارة فيراري الثانية بفارق 0.08 ثانية عن بيريز أمامه.
وضمن آخر سباقاتهما معًا، تفوّق إستيبان أوكون بـ 0.005 ثانية على زميله فرناندو ألونسو ليحلّ سابعًا.
وواجه فريق مكلارين بعض المشاكل على سيارة دانيال ريكاردو، وكان أقلّ السائقين دورانًا على الحلبة نتيجة لذلك، لكنّه حلّ تاسعًا أمام فالتيري بوتاس الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.
وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كانت ريد بُل ومرسيدس متفوّقتين نسبيًا على فيراري، حيث تساءل لوكلير إن كان بطيئًا بالمقارنة مع الآخرين فأجابه مهندسه: "وتيرتنا ليست جيّدة في الوقت الحاضر".
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|25
|1:25.146
|223.282
|2
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|27
|1:25.487
|0.341
|0.341
|222.391
|3
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|30
|1:25.599
|0.453
|0.112
|222.100
|4
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|22
|1:25.761
|0.615
|0.162
|221.681
|5
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|26
|1:25.852
|0.706
|0.091
|221.446
|6
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|31
|1:25.932
|0.786
|0.080
|221.240
|7
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|28
|1:26.038
|0.892
|0.106
|220.967
|8
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|29
|1:26.043
|0.897
|0.005
|220.954
|9
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|14
|1:26.124
|0.978
|0.081
|220.746
|10
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|29
|1:26.300
|1.154
|0.176
|220.296
|11
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|28
|1:26.377
|1.231
|0.077
|220.100
|12
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|28
|1:26.395
|1.249
|0.018
|220.054
|13
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|30
|1:26.479
|1.333
|0.084
|219.840
|14
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|27
|1:26.547
|1.401
|0.068
|219.667
|15
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|30
|1:26.680
|1.534
|0.133
|219.330
|16
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|29
|1:26.750
|1.604
|0.070
|219.153
|17
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|26
|1:26.839
|1.693
|0.089
|218.929
|18
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|25
|1:26.915
|1.769
|0.076
|218.737
|19
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|29
|1:27.036
|1.890
|0.121
|218.433
|20
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|30
|1:27.262
|2.116
|0.226
|217.868
الفورمولا واحد تعلن عن بطولة "اف1 أكاديمي" النسائية لموسم 2023
راسل: ريد بُل "امتلكت الأفضلية" على مرسيدس في التجارب الحرة في أبوظبي
أحدث الأخبار
فيتيل: كنت أعود إلى الحياة في تصفياتي الأخيرة في الفورمولا واحد
قال سيباستيان فيتيل أنّه كان "يعود إلى الحياة" في طريقه نحو المركز التاسع في تصفياته الأخيرة في بطولة العالم للفورمولا واحد في أبوظبي.
وولف: تصفيات مرسيدس في أبوظبي "حصة للنسيان"
يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن التصفيات التي خاضها فريقه في جائزة أبوظبي الختامية كانت "حصة للنسيان" بعد تراجع السهام الفضية وتأهلها على صف الانطلاق الثالث.
فيرشتابن واجه "لحظة مرعبة" قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في مرسى ياس
كشف ماكس فيرشتابن أنّه واجه لحظة مرعبة قبيل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل لسباق جائزة أبوظبي الكبرى عندما انطفأت سيارته بشكلٍ كامل.
منافسو ريد بُل غير مهتمين بالتحقيق في حادثة بيريز
قال مدراء فرق بطولة العالم للفورمولا واحد أنّ الوقت قد فات للتحقيق في حادثة سيرجيو بيريز خلال القسم الثالث من تصفيات جائزة موناكو الكبرى بالرغم من عرض محمد بن سليّم رئيس "فيا" لفعل ذلك.