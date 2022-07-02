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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن في صدارة مريحة في التجارب الثالثة في سيلفرستون

بسط ماكس فيرشتابن سيطرته على مجريات التجابسط ماكس فيرشتابن سيطرته على مجريات التجارب الحرّة الثالثة من جائزة بريطانيا الكبرى بعد أن تقدّم بفارقٍ مريحٍ للغاية عن أقرب ملاحقيه زميله سيرجيو بيريز.رب الحرّة الثالثة من جائزة بريطانيا الكبرى بعد أن تقدّم بفارقٍ مريحٍ للغاية عن أقرب ملاحقيه زميله سيرجيو بيريز.

فيرشتابن في صدارة مريحة في التجارب الثالثة في سيلفرستون

تنوّعت برامج السائقين مع انطلاق هذه الحصّة، حيث تواجد البعض مباشرة على إطارات "سوفت" في حين اختار آخرون إطارات "ميديوم" و"هارد".

ومجدّدًا تواصلت متاعب فيراري في المنعطفات عالية السرعة، حيث قال ساينز بعد عبوره على الحفف بعنفٍ عند منعطف "كوبس": "مشاكل الأمس في المنعطفات السريعة ليست أفضل هذا اليوم".

في المقابل قال جورج راسل: "لا قفزات من السيارة" في إشارة إلى عدم معاناته من ذات مشاكل الأمس.

وقال مهندس لوكلير بعد مرور 20 دقيقة: "نتوقّع بعض الأمطار في غضون رُبع ساعة".

وأصبح فيرشتابن حينها أوّل من يكسر حاجز الـ 89 ثانية بعد أن سجّل 1:28.541 دقيقة ضمن محاولته الأولى بعد دخوله المتأخّر إلى الحلبة، وعاد لتحسين زمنه بشكلٍ طفيف في محاولته الثالثة على تلك الإطارات مُسجّلًا 1:28.386 دقيقة ليتقدّم بعُشرٍ من الثانية عن أقرب ملاحقيه لويس هاميلتون في تلك المرحلة.

وعاد السائقون إثر ذلك على إطارات "سوفت" جديدة لإجراء آخر محاكاة للتصفيات، مع عدم تهاطل الأمطار بالرغم من بعض الزخّات الخفيفة جدًا التي اشتكى منها سيرجيو بيريز.

وحلّق فيرشتابن بقوّة على مجموعته الثانية كاسرًا عتبة الـ 1:28 دقيقة بعد أن سجّل 1:27.901 دقيقة.

ولم يتمكّن أيّ أحدٍ من مجاراة الهولندي الذي ضمن الصدارة بفارق أكثر من أربعة أعشارٍ من الثانية عن أقرب ملاحقيه زميله بيريز.

وذهب المركز الثالث إلى لوكلير سائق فيراري الذي كان أبطأ من بيريز بـ 0.037 ثانية.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب جورج راسل الذي تفوّق على زميله لويس هاميلتون الذي لم يتمكّن من تحسين زمنه على مجموعة إطاراته الثانية، وقال البريطاني: "السيارة تهتزّ كثيرًا".

وعانى كارلوس ساينز الإبن بدوره ليكتفي بالمركز السادس بفارق 0.788 ثانية عن الصدارة وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية مع فيرشتابن.

وذهب المركز السابع إلى لاندو نوريس سائق مكلارين الذي تقدّم على فالتيري بوتاس، في حين قدّم ميك شوماخر لفّة قويّة ليحلّ تاسعًا أمام فرناندو ألونسو الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 18 1:27.901     241.266
2 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 21 1:28.311 0.410 0.410 240.146
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 21 1:28.348 0.447 0.037 240.046
4 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 21 1:28.426 0.525 0.078 239.834
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 24 1:28.488 0.587 0.062 239.666
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 21 1:28.689 0.788 0.201 239.123
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 20 1:29.102 1.201 0.413 238.014
8 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 20 1:29.185 1.284 0.083 237.793
9 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 21 1:29.510 1.609 0.325 236.929
10 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 20 1:29.520 1.619 0.010 236.903
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 24 1:29.552 1.651 0.032 236.818
12 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 25 1:29.593 1.692 0.041 236.710
13 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 17 1:29.752 1.851 0.159 236.291
14 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 22 1:29.780 1.879 0.028 236.217
15 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 23 1:29.885 1.984 0.105 235.941
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 26 1:29.892 1.991 0.007 235.923
17 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 22 1:30.039 2.138 0.147 235.537
18 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 21 1:30.293 2.392 0.254 234.875
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 16 1:30.489 2.588 0.196 234.366
20 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 19 1:30.523 2.622 0.034 234.278
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