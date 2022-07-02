فيرشتابن في صدارة مريحة في التجارب الثالثة في سيلفرستون

تنوّعت برامج السائقين مع انطلاق هذه الحصّة، حيث تواجد البعض مباشرة على إطارات "سوفت" في حين اختار آخرون إطارات "ميديوم" و"هارد".

ومجدّدًا تواصلت متاعب فيراري في المنعطفات عالية السرعة، حيث قال ساينز بعد عبوره على الحفف بعنفٍ عند منعطف "كوبس": "مشاكل الأمس في المنعطفات السريعة ليست أفضل هذا اليوم".

في المقابل قال جورج راسل: "لا قفزات من السيارة" في إشارة إلى عدم معاناته من ذات مشاكل الأمس.

وقال مهندس لوكلير بعد مرور 20 دقيقة: "نتوقّع بعض الأمطار في غضون رُبع ساعة".

وأصبح فيرشتابن حينها أوّل من يكسر حاجز الـ 89 ثانية بعد أن سجّل 1:28.541 دقيقة ضمن محاولته الأولى بعد دخوله المتأخّر إلى الحلبة، وعاد لتحسين زمنه بشكلٍ طفيف في محاولته الثالثة على تلك الإطارات مُسجّلًا 1:28.386 دقيقة ليتقدّم بعُشرٍ من الثانية عن أقرب ملاحقيه لويس هاميلتون في تلك المرحلة.

وعاد السائقون إثر ذلك على إطارات "سوفت" جديدة لإجراء آخر محاكاة للتصفيات، مع عدم تهاطل الأمطار بالرغم من بعض الزخّات الخفيفة جدًا التي اشتكى منها سيرجيو بيريز.

وحلّق فيرشتابن بقوّة على مجموعته الثانية كاسرًا عتبة الـ 1:28 دقيقة بعد أن سجّل 1:27.901 دقيقة.

ولم يتمكّن أيّ أحدٍ من مجاراة الهولندي الذي ضمن الصدارة بفارق أكثر من أربعة أعشارٍ من الثانية عن أقرب ملاحقيه زميله بيريز.

وذهب المركز الثالث إلى لوكلير سائق فيراري الذي كان أبطأ من بيريز بـ 0.037 ثانية.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب جورج راسل الذي تفوّق على زميله لويس هاميلتون الذي لم يتمكّن من تحسين زمنه على مجموعة إطاراته الثانية، وقال البريطاني: "السيارة تهتزّ كثيرًا".

وعانى كارلوس ساينز الإبن بدوره ليكتفي بالمركز السادس بفارق 0.788 ثانية عن الصدارة وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية مع فيرشتابن.

وذهب المركز السابع إلى لاندو نوريس سائق مكلارين الذي تقدّم على فالتيري بوتاس، في حين قدّم ميك شوماخر لفّة قويّة ليحلّ تاسعًا أمام فرناندو ألونسو الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: