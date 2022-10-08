فيرشتابن في صدارة مريحة أمام ثنائيّ فيراري في التجارب الحرّة الثالثة في سوزوكا

حصل السائقون أخيرًا على أجواء جافة بعد أن طغت الأمطار على مجريات الجمعة.

وجاءت هذه الحصّة بعد سلسلة من الإعلانات الصباحيّة المبكّرة التي عرفت انضمام نيك دي فريز إلى صفوف ألفا تاوري في حين أكّد ألبين ضمّ بيير غاسلي لها للعام المقبل.

وبالنظر إلى توافر الكثير من مجموعات الإطارات بعد عدم استخدام إطارات الأجواء الجافة بالأمس، فقد حصل السائقون على حريّة كبيرة لقطع المسافات في هذه الحصّة.

نتيجة لذلك فقد كانت هناك بعض مشاكل الزحام، حيث تذمّر فيرشتابن قائلًا: "سيارة فيراري في منتصف الطريق هناك".

في الأثناء قال مهندس هاميلتون أنّ أغلب ما يخسره يكون على الخطوط المستقيمة، وأنّه تنافسيٌ في المنعطفات البطيئة ومتوسّطة السرعة.

وبعد انتقال الجميع لإطارات "سوفت" جديدة في الدقائق الأخيرة، بسط فيرشتابن سيطرته مُسجّلًا 1:30.671 دقيقة ليضمن الصدارة بأريحيّة أمام ثنائيّ فيراري.

إذ تقدّم الهولندي على كارلوس ساينز الإبن بفارق 0.294، بينما تفوّق الأخير على زميله شارل لوكلير بـ 0.015 ثانية.

وقدّم فرناندو ألونسو لفّة قويّة على متن سيارته ألبين ليحلّ رابعًا مستغلًا كذلك مواجهة عددٍ من السائقين الآخرين للزحام في محاولاتهم السريعة.

أمّا سيرجيو بيريز فقد تواجد في المركز الخامس بفارقٍ طفيف عن جورج راسل الذي كاد أن يصطدم بسيارة ألفا تاوري كانت تسير ببطء عند المنعطف الحاد في المقطع الثاني.

وذهب المركز السابع إلى لويس هاميلتون الذي كان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة، في حين تقدّم لاندو نوريس سلسلة من السائقين المتقاربين بحلوله ثامنًا أمام كلٍ من إستيبان أوكون ولانس سترول.

نتيجة الحصّة: