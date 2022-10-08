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فورمولا 1 / جائزة اليابان الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن في صدارة مريحة أمام ثنائيّ فيراري في التجارب الحرّة الثالثة في سوزوكا

تواجد ماكس فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الثالثة الجافة ضمن جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على ثنائيّ فيراري.

فيرشتابن في صدارة مريحة أمام ثنائيّ فيراري في التجارب الحرّة الثالثة في سوزوكا

حصل السائقون أخيرًا على أجواء جافة بعد أن طغت الأمطار على مجريات الجمعة.

وجاءت هذه الحصّة بعد سلسلة من الإعلانات الصباحيّة المبكّرة التي عرفت انضمام نيك دي فريز إلى صفوف ألفا تاوري في حين أكّد ألبين ضمّ بيير غاسلي لها للعام المقبل.

وبالنظر إلى توافر الكثير من مجموعات الإطارات بعد عدم استخدام إطارات الأجواء الجافة بالأمس، فقد حصل السائقون على حريّة كبيرة لقطع المسافات في هذه الحصّة.

نتيجة لذلك فقد كانت هناك بعض مشاكل الزحام، حيث تذمّر فيرشتابن قائلًا: "سيارة فيراري في منتصف الطريق هناك".

في الأثناء قال مهندس هاميلتون أنّ أغلب ما يخسره يكون على الخطوط المستقيمة، وأنّه تنافسيٌ في المنعطفات البطيئة ومتوسّطة السرعة.

وبعد انتقال الجميع لإطارات "سوفت" جديدة في الدقائق الأخيرة، بسط فيرشتابن سيطرته مُسجّلًا 1:30.671 دقيقة ليضمن الصدارة بأريحيّة أمام ثنائيّ فيراري.

إذ تقدّم الهولندي على كارلوس ساينز الإبن بفارق 0.294، بينما تفوّق الأخير على زميله شارل لوكلير بـ 0.015 ثانية.

وقدّم فرناندو ألونسو لفّة قويّة على متن سيارته ألبين ليحلّ رابعًا مستغلًا كذلك مواجهة عددٍ من السائقين الآخرين للزحام في محاولاتهم السريعة.

أمّا سيرجيو بيريز فقد تواجد في المركز الخامس بفارقٍ طفيف عن جورج راسل الذي كاد أن يصطدم بسيارة ألفا تاوري كانت تسير ببطء عند المنعطف الحاد في المقطع الثاني.

وذهب المركز السابع إلى لويس هاميلتون الذي كان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة، في حين تقدّم لاندو نوريس سلسلة من السائقين المتقاربين بحلوله ثامنًا أمام كلٍ من إستيبان أوكون ولانس سترول.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 22 1:30.671     230.561
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 27 1:30.965 0.294 0.294 229.815
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 27 1:30.980 0.309 0.015 229.777
4 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 20 1:31.320 0.649 0.340 228.922
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 25 1:31.514 0.843 0.194 228.437
6 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 28 1:31.530 0.859 0.016 228.397
7 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 25 1:31.589 0.918 0.059 228.250
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 27 1:31.747 1.076 0.158 227.857
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 22 1:31.750 1.079 0.003 227.849
10 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 25 1:31.838 1.167 0.088 227.631
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 28 1:31.860 1.189 0.022 227.576
12 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 26 1:31.946 1.275 0.086 227.363
13 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 24 1:31.971 1.300 0.025 227.302
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 25 1:32.222 1.551 0.251 226.683
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 23 1:32.290 1.619 0.068 226.516
16 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 24 1:32.366 1.695 0.076 226.330
17 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 26 1:32.377 1.706 0.011 226.303
18 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 24 1:32.385 1.714 0.008 226.283
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 26 1:32.868 2.197 0.483 225.106
20 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 24 1:32.881 2.210 0.013 225.075
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