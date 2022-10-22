فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الثالثة في أوستن
ضمن ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثالثة ليضمن صدارة مريحة أمام شارل لوكلير بالتوجّه إلى التجارب التأهيليّة من جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد.
ركّز السائقون على تحضيراتهم الرسميّة لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع وذلك بعد تكريس معظم التجارب الحرّة الثانية بالأمس لاختبار إطارات بيريللي.
لكنّ تحضيرات ميك شوماخر عرفت نكسة بعد أن فقد طاقة محرّكه بعد مرور أقلّ من 10 دقائق.
وقال لوكلير: "إطارات سوفت جيّدة للفّة واحدة فقط لا أكثر"، وذلك في ظلّ حصول أصيل موناكو على عقوبة التراجع 10 مراكز لقاء حصوله على محرّك احتراق داخلي وشاحنٍ توربيني جديدين.
وبعد تأخير الطلعات الحاسمة إلى حين الدقائق إلى الدقائق الأخيرة، نجح فيرشتابن في تسجيل الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن والبالغ 1:35.825 دقيقة ليضمن الصدارة.
وتفوّق الهولندي على غريمه شارل لوكلير بأكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية، بينما حلّ كارلوس ساينز الإبن ثالثًا.
وذهب المركز الرابع إلى سيرجيو بيريز بعد أن كان أسرع من لويس هاميلتون بـ 0.004 ثانية، وذلك في ظلّ تواجدهما على بُعد أكثر من نصف ثانية بقليلٍ عن الصدارة.
أمّا المركز السادس فقد كان من نصيب فرناندو ألونسو، لكنّه كان أبطأ بأكثر من ثانية من فيرشتابن.
بالرغم من ذلك تقدّم الإسباني على جورج راسل سائق مرسيدس الآخر، بينما حلّ سيباستيان فيتيل ثامنًا أمام زميله لانس سترول، في حين أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.
ترتيب الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|
معدّل السرعة كم/س
|1
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|22
|1:35.825
|207.115
|2
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|18
|1:36.145
|0.320
|0.320
|206.425
|3
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|24
|1:36.271
|0.446
|0.126
|206.155
|4
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|20
|1:36.397
|0.572
|0.126
|205.886
|5
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|17
|1:36.401
|0.576
|0.004
|205.877
|6
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|14
|1:36.928
|1.103
|0.527
|204.758
|7
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|21
|1:37.064
|1.239
|0.136
|204.471
|8
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|19
|1:37.151
|1.326
|0.087
|204.288
|9
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|20
|1:37.215
|1.390
|0.064
|204.153
|10
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|18
|1:37.290
|1.465
|0.075
|203.996
|11
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|23
|1:37.310
|1.485
|0.020
|203.954
|12
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|19
|1:37.449
|1.624
|0.139
|203.663
|13
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|18
|1:37.468
|1.643
|0.019
|203.623
|14
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|21
|1:37.519
|1.694
|0.051
|203.517
|15
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|16
|1:37.622
|1.797
|0.103
|203.302
|16
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|19
|1:37.888
|2.063
|0.266
|202.750
|17
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|18
|1:37.904
|2.079
|0.016
|202.716
|18
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|18
|1:38.028
|2.203
|0.124
|202.460
|19
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|12
|1:38.132
|2.307
|0.104
|202.245
|20
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|3
|1:39.735
|3.910
|1.603
|198.995
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