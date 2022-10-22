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فورمولا 1 تقرير التجارب

فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الثالثة في أوستن

ضمن ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثالثة ليضمن صدارة مريحة أمام شارل لوكلير بالتوجّه إلى التجارب التأهيليّة من جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد.

فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الثالثة في أوستن

ركّز السائقون على تحضيراتهم الرسميّة لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع وذلك بعد تكريس معظم التجارب الحرّة الثانية بالأمس لاختبار إطارات بيريللي.

لكنّ تحضيرات ميك شوماخر عرفت نكسة بعد أن فقد طاقة محرّكه بعد مرور أقلّ من 10 دقائق.

وقال لوكلير: "إطارات سوفت جيّدة للفّة واحدة فقط لا أكثر"، وذلك في ظلّ حصول أصيل موناكو على عقوبة التراجع 10 مراكز لقاء حصوله على محرّك احتراق داخلي وشاحنٍ توربيني جديدين.

وبعد تأخير الطلعات الحاسمة إلى حين الدقائق إلى الدقائق الأخيرة، نجح فيرشتابن في تسجيل الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن والبالغ 1:35.825 دقيقة ليضمن الصدارة.

وتفوّق الهولندي على غريمه شارل لوكلير بأكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية، بينما حلّ كارلوس ساينز الإبن ثالثًا.

وذهب المركز الرابع إلى سيرجيو بيريز بعد أن كان أسرع من لويس هاميلتون بـ 0.004 ثانية، وذلك في ظلّ تواجدهما على بُعد أكثر من نصف ثانية بقليلٍ عن الصدارة.

أمّا المركز السادس فقد كان من نصيب فرناندو ألونسو، لكنّه كان أبطأ بأكثر من ثانية من فيرشتابن.

بالرغم من ذلك تقدّم الإسباني على جورج راسل سائق مرسيدس الآخر، بينما حلّ سيباستيان فيتيل ثامنًا أمام زميله لانس سترول، في حين أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

ترتيب الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل

معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 22 1:35.825     207.115
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 18 1:36.145 0.320 0.320 206.425
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 24 1:36.271 0.446 0.126 206.155
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 20 1:36.397 0.572 0.126 205.886
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 17 1:36.401 0.576 0.004 205.877
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 14 1:36.928 1.103 0.527 204.758
7 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 21 1:37.064 1.239 0.136 204.471
8 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 19 1:37.151 1.326 0.087 204.288
9 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 20 1:37.215 1.390 0.064 204.153
10 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 18 1:37.290 1.465 0.075 203.996
11 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 23 1:37.310 1.485 0.020 203.954
12 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 19 1:37.449 1.624 0.139 203.663
13 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 18 1:37.468 1.643 0.019 203.623
14 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 21 1:37.519 1.694 0.051 203.517
15 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 16 1:37.622 1.797 0.103 203.302
16 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 19 1:37.888 2.063 0.266 202.750
17 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 18 1:37.904 2.079 0.016 202.716
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 18 1:38.028 2.203 0.124 202.460
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 12 1:38.132 2.307 0.104 202.245
20 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 3 1:39.735 3.910 1.603 198.995
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