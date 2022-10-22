فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الثالثة في أوستن

ركّز السائقون على تحضيراتهم الرسميّة لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع وذلك بعد تكريس معظم التجارب الحرّة الثانية بالأمس لاختبار إطارات بيريللي.

لكنّ تحضيرات ميك شوماخر عرفت نكسة بعد أن فقد طاقة محرّكه بعد مرور أقلّ من 10 دقائق.

وقال لوكلير: "إطارات سوفت جيّدة للفّة واحدة فقط لا أكثر"، وذلك في ظلّ حصول أصيل موناكو على عقوبة التراجع 10 مراكز لقاء حصوله على محرّك احتراق داخلي وشاحنٍ توربيني جديدين.

وبعد تأخير الطلعات الحاسمة إلى حين الدقائق إلى الدقائق الأخيرة، نجح فيرشتابن في تسجيل الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن والبالغ 1:35.825 دقيقة ليضمن الصدارة.

وتفوّق الهولندي على غريمه شارل لوكلير بأكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية، بينما حلّ كارلوس ساينز الإبن ثالثًا.

وذهب المركز الرابع إلى سيرجيو بيريز بعد أن كان أسرع من لويس هاميلتون بـ 0.004 ثانية، وذلك في ظلّ تواجدهما على بُعد أكثر من نصف ثانية بقليلٍ عن الصدارة.

أمّا المركز السادس فقد كان من نصيب فرناندو ألونسو، لكنّه كان أبطأ بأكثر من ثانية من فيرشتابن.

بالرغم من ذلك تقدّم الإسباني على جورج راسل سائق مرسيدس الآخر، بينما حلّ سيباستيان فيتيل ثامنًا أمام زميله لانس سترول، في حين أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

ترتيب الحصّة: