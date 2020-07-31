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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون

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فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون
من قبل:
31-07-2020

حقّق ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الأولى لجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، ليتقدّم على لويس هاميلتون بفارقٍ قارب النصف ثانية، في الوقت الذي استلم فيه نيكو هلكنبرغ مهام قيادة سيارة ريسينغ بوينت خلفًا لسيرجيو بيريز المصاب بكورونا.

اتّجهت جميع الأنظار في بداية الحصّة صوب فريق ريسينغ بوينت وذلك لمتابعة تطوّرات الوضع الناتج عن إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا وتعويضه رسميًا بنيكو هلكنبرغ قبل لحظات من بداية التجارب الحرّة الأولى.

وكانت الحركة محدودة للغاية في بداية الحصّة ولم يدخل الحلبة سوى قلّة قليلة من السائقين.

لكن مع بدء دخول بعض السائقين إلى المسار لاحقًا، واجه فريق ألفا روميو المتاعب سريعًا، حيث انزلق كيمي رايكونن في مناسبة أولى وكاد أن يعلق على المنطقة الحصويّة، لكنّه تمكّن من المواصلة.

وبعد لحظات قليلة انزلق زميله أنطونيو جيوفينازي عند منعطفي ماغوتس وبيكيتس السريعين ما أدّى إلى تسطّح إطاراته المحترقة، ولدى مواصلته القيادة ببطء بدأت إطاراته بالتفكّك وألحقت بعض الضرر بالأسطح الانسيابيّة ما أدى إلى انتشار أشلاء على المسار وهو ما دفع إدارة السباق إلى رفع العلم الأحمر.

واستؤنفت الحصّة بعد توقّف 10 دقائق لتنظيف المسار، وسارع السائقون حينها إلى الدخول إلى الحلبة.

ولم يكن المشهد مختلفًا على صعيد ترتيب الأداء، حيث تقدّم ثنائيّ مرسيدس سريعًا إلى الصدارة مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى.

في المقابل كان سيباستيان فيتيل غائبًا بالكامل عن الحلبة واقتصر على لفّتين فقط ولم يُسجّل أيّ زمن، قبل أن يكشف الفريق عن وجود مشكلة في المبرّد الداخليّ تتطلّب تفكيك معظم المكوّنات الأخرى من أجل الوصول إليه وهو ما كان يعني عدم مشاركته مجدّدًا في الحصّة الأولى والعودة فقط في التجارب الثانية.

بالعودة إلى بقيّة المجريات فقد عاد بعض السائقين إلى سلسلة لفّات جديدة بإطارات ليّنة جديدة، وكان ماكس فيرشتابن من بينهم ونجح في القفز إلى الصدارة بـ 1:27.422 دقيقة وتمكّن من الحفاظ عليها.

واقتصر لويس هاميلتون على المركز الثاني بفارقٍ قارب النصف ثانية بينما بقي زميله فالتيري بوتاس بزمنه القديم وانتهى به المطاف في المركز السادس - وذلك في ظلّ استخدامهما لإطارات "ميديوم" في السلسلة الثانية -  في الوقت الذي نجح فيه كلٌ من لانس سترول وأليكسندر ألبون وشارل لوكلير في التواجد بينهما.

من جانبه قدّم فريق رينو أداء جيّدًا وتواجد سائقاه إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو في المركزين السابع والثامن على التوالي ولم تفصل بينهما سوى 0.016 ثانية.

وبالرغم من عدم تعوّده بشكلٍ كامل على سيارة ريسينغ بوينت وعدم شعوره بالراحة في مقعده إلّا أنّ هلكنبرغ تمكّن من التواجد في المركز التاسع، بينما أكمل دانييل كفيات ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل
 هوندا 27 1:27.422     242.588
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 27 1:27.896 0.474 0.474 241.280
3 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 22 1:28.004 0.582 0.108 240.984
4 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل
 هوندا 24 1:28.129 0.707 0.125 240.642
5 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 22 1:28.221 0.799 0.092 240.391
6 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 29 1:28.519 1.097 0.298 239.582
7 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 26 1:28.559 1.137 0.040 239.474
8 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 22 1:28.575 1.153 0.016 239.430
9 27 Germany نيكو هلكنبرغ ريسينغ بوينت مرسيدس 23 1:28.592 1.170 0.017 239.385
10 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 21 1:28.868 1.446 0.276 238.641
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 24 1:28.909 1.487 0.041 238.531
12 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 24 1:28.988 1.566 0.079 238.319
13 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 22 1:28.990 1.568 0.002 238.314
14 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 23 1:29.532 2.110 0.542 236.871
15 8 France رومان غروجان هاس فيراري 25 1:29.576 2.154 0.044 236.755
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 24 1:29.746 2.324 0.170 236.306
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 23 1:29.899 2.477 0.153 235.904
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 17 1:29.925 2.503 0.026 235.836
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 20 1:30.703 3.281 0.778 233.813
20 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 2  
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بريطانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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