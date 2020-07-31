فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون

اتّجهت جميع الأنظار في بداية الحصّة صوب فريق ريسينغ بوينت وذلك لمتابعة تطوّرات الوضع الناتج عن إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا وتعويضه رسميًا بنيكو هلكنبرغ قبل لحظات من بداية التجارب الحرّة الأولى.

وكانت الحركة محدودة للغاية في بداية الحصّة ولم يدخل الحلبة سوى قلّة قليلة من السائقين.

لكن مع بدء دخول بعض السائقين إلى المسار لاحقًا، واجه فريق ألفا روميو المتاعب سريعًا، حيث انزلق كيمي رايكونن في مناسبة أولى وكاد أن يعلق على المنطقة الحصويّة، لكنّه تمكّن من المواصلة.

وبعد لحظات قليلة انزلق زميله أنطونيو جيوفينازي عند منعطفي ماغوتس وبيكيتس السريعين ما أدّى إلى تسطّح إطاراته المحترقة، ولدى مواصلته القيادة ببطء بدأت إطاراته بالتفكّك وألحقت بعض الضرر بالأسطح الانسيابيّة ما أدى إلى انتشار أشلاء على المسار وهو ما دفع إدارة السباق إلى رفع العلم الأحمر.

واستؤنفت الحصّة بعد توقّف 10 دقائق لتنظيف المسار، وسارع السائقون حينها إلى الدخول إلى الحلبة.

ولم يكن المشهد مختلفًا على صعيد ترتيب الأداء، حيث تقدّم ثنائيّ مرسيدس سريعًا إلى الصدارة مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى.

في المقابل كان سيباستيان فيتيل غائبًا بالكامل عن الحلبة واقتصر على لفّتين فقط ولم يُسجّل أيّ زمن، قبل أن يكشف الفريق عن وجود مشكلة في المبرّد الداخليّ تتطلّب تفكيك معظم المكوّنات الأخرى من أجل الوصول إليه وهو ما كان يعني عدم مشاركته مجدّدًا في الحصّة الأولى والعودة فقط في التجارب الثانية.

بالعودة إلى بقيّة المجريات فقد عاد بعض السائقين إلى سلسلة لفّات جديدة بإطارات ليّنة جديدة، وكان ماكس فيرشتابن من بينهم ونجح في القفز إلى الصدارة بـ 1:27.422 دقيقة وتمكّن من الحفاظ عليها.

واقتصر لويس هاميلتون على المركز الثاني بفارقٍ قارب النصف ثانية بينما بقي زميله فالتيري بوتاس بزمنه القديم وانتهى به المطاف في المركز السادس - وذلك في ظلّ استخدامهما لإطارات "ميديوم" في السلسلة الثانية - في الوقت الذي نجح فيه كلٌ من لانس سترول وأليكسندر ألبون وشارل لوكلير في التواجد بينهما.

من جانبه قدّم فريق رينو أداء جيّدًا وتواجد سائقاه إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو في المركزين السابع والثامن على التوالي ولم تفصل بينهما سوى 0.016 ثانية.

وبالرغم من عدم تعوّده بشكلٍ كامل على سيارة ريسينغ بوينت وعدم شعوره بالراحة في مقعده إلّا أنّ هلكنبرغ تمكّن من التواجد في المركز التاسع، بينما أكمل دانييل كفيات ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: