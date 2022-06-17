فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى المزدحمة في مونتريال

اختار لوكلير على عكس جميع السائقين الآخرين الدخول على إطارات "سوفت" عوضًا عن "ميديوم".

وبدأ السائقون برفع وتيرتهم بشكلٍ تدريجي للتعوّد على الحلبة التي لم غابت عنهم طوال المواسم الثلاثة الماضية.

وضمن عطلة نهاية أسبوع يتمّ فيها تسليط الضوء على مسألة الارتدادات بعد التوجيه التقنيّ الأحدث لـ "فيا"، كانت تلك الظاهرة حاضرة بقوّة على سيارة فيراري مجدّدًا.

وكانت الرياح قويّة في هذه الحصّة، حيث قال راسل: "هناك هبّات قويّة جدًا"، وذلك في ظلّ وجود إمكانيّة لتهاطل الأمطار لاحقًا.

وكاد ألونسو أن يكون أوّل ضحايا حائط الأبطال عندما انزلق قليلًا هناك، لكنّه أفلت.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى فيرشتابن الذي سجّل 1:15.158 دقيقة وتمكّن من التقدّم على ساينز بـ 0.246 ثانية، وكاد الأخير أن يصطدم بقندسٍ عابرٍ للمسار قرب المنعطف الثالث.

وذهب المركز الثالث بشكلٍ مفاجئ لفرناندو ألونسو سائق ألبين الذي قدّم لفّة قويّة، وتمكّن من التقدّم على سيرجيو بيريز.

واستخدم لوكلير – الذي تمّ تأكيد حصوله على الكثير من المكوّنات الجديدة في وحدة طاقته نهاية هذا الأسبوع لكن من دون عقوبة – إطارات "ميديوم" في محاكاة السباق، وانتهى به المطاف خامسًا على بُعد نصف ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز السادس إلى جورج راسل الذي تقدّم على الثنائيّ لانس سترول ولويس هاميلتون اللذين سجّلا زمنين متطابقين.

وكان المركز التاسع من نصيب سيباستيان فيتيل، في حين أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كان الزحام كثيفًا، وهو ما حال دون حصولنا على صورة واضحة بالكامل، لكن يدبو الأداء متقاربًا بين ريد بُل وفيراري في الأمام، بالرغم من معاناة لوكلير على وجه الخصوص كونه بدا على إعدادات مختلفة، حيث قال: "الإطارات الخلفيّة تدمّرت بالكامل".

نتيجة الحصّة: