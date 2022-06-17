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فورمولا 1 / جائزة كندا الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى المزدحمة في مونتريال

سجّل ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد ليتفوّق برُبع ثانية عن أقرب ملاحقيه كارلوس ساينز الإبن.

فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى المزدحمة في مونتريال

اختار لوكلير على عكس جميع السائقين الآخرين الدخول على إطارات "سوفت" عوضًا عن "ميديوم".

وبدأ السائقون برفع وتيرتهم بشكلٍ تدريجي للتعوّد على الحلبة التي لم غابت عنهم طوال المواسم الثلاثة الماضية.

وضمن عطلة نهاية أسبوع يتمّ فيها تسليط الضوء على مسألة الارتدادات بعد التوجيه التقنيّ الأحدث لـ "فيا"، كانت تلك الظاهرة حاضرة بقوّة على سيارة فيراري مجدّدًا.

وكانت الرياح قويّة في هذه الحصّة، حيث قال راسل: "هناك هبّات قويّة جدًا"، وذلك في ظلّ وجود إمكانيّة لتهاطل الأمطار لاحقًا.

وكاد ألونسو أن يكون أوّل ضحايا حائط الأبطال عندما انزلق قليلًا هناك، لكنّه أفلت.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى فيرشتابن الذي سجّل 1:15.158 دقيقة وتمكّن من التقدّم على ساينز بـ 0.246 ثانية، وكاد الأخير أن يصطدم بقندسٍ عابرٍ للمسار قرب المنعطف الثالث.

وذهب المركز الثالث بشكلٍ مفاجئ لفرناندو ألونسو سائق ألبين الذي قدّم لفّة قويّة، وتمكّن من التقدّم على سيرجيو بيريز.

واستخدم لوكلير – الذي تمّ تأكيد حصوله على الكثير من المكوّنات الجديدة في وحدة طاقته نهاية هذا الأسبوع لكن من دون عقوبة – إطارات "ميديوم" في محاكاة السباق، وانتهى به المطاف خامسًا على بُعد نصف ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز السادس إلى جورج راسل الذي تقدّم على الثنائيّ لانس سترول ولويس هاميلتون اللذين سجّلا زمنين متطابقين.

وكان المركز التاسع من نصيب سيباستيان فيتيل، في حين أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كان الزحام كثيفًا، وهو ما حال دون حصولنا على صورة واضحة بالكامل، لكن يدبو الأداء متقاربًا بين ريد بُل وفيراري في الأمام، بالرغم من معاناة لوكلير على وجه الخصوص كونه بدا على إعدادات مختلفة، حيث قال: "الإطارات الخلفيّة تدمّرت بالكامل".

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 27 1:15.158     208.887
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 34 1:15.404 0.246 0.246 208.206
3 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 31 1:15.531 0.373 0.127 207.856
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 32 1:15.619 0.461 0.088 207.614
5 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 30 1:15.666 0.508 0.047 207.485
6 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 29 1:15.822 0.664 0.156 207.058
7 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 32 1:15.877 0.719 0.055 206.908
8 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 27 1:15.877 0.719 0.000 206.908
9 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 33 1:16.041 0.883 0.164 206.462
10 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 29 1:16.083 0.925 0.042 206.348
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 29 1:16.165 1.007 0.082 206.126
12 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 17 1:16.211 1.053 0.046 206.001
13 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 29 1:16.308 1.150 0.097 205.739
14 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 33 1:16.322 1.164 0.014 205.702
15 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 26 1:16.421 1.263 0.099 205.435
16 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 27 1:16.426 1.268 0.005 205.422
17 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 30 1:17.152 1.994 0.726 203.489
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 25 1:17.223 2.065 0.071 203.302
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 33 1:17.241 2.083 0.018 203.254
20 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 31 1:17.555 2.397 0.314 202.431
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