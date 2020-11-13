فيرشتابن في صدارة التجارب الأولى البطيئة في تركيا

كان المسار زلقًا كثيرًا خلال اللفّات الاستطلاعيّة الأولى، وانزلق شارل لوكلير كثيرًا واقتطف علامة مدخل خطّ الحظائر من مكانها، لكنّ ذلك لم يُلحق ضررًا بسيارته وواصل سائق فيراري القيادة.

من جانبه قال ماكس فيرشتابن ساخرًا: "الأمر أشبه بالقيادة على الجليد!"، إذ يعود ذلك إلى برود الأجواء في ظلّ اقتصار حرارة المسار على 19 درجة مئويّة.

لكنّ إدارة السباق قرّرت رفع العلم الأحمر، كونه لدى انتزاع الأخرى، فقد بقيت ثلاثة براغٍ معدنيّة بارزة تشكّل خطرًا على السيارات، وتمّ نزع البراغي.

وأظهرت لفّة على سيارة كيمي رايكونن أنّ الوضع كارثيٌ، وأشبه بالقيادة في الأمطار حرفيًا كون السيارة كانت تنزلق في كلّ مكانٍ حتى على الخطوط المستقيمة.

وتسبّب ذلك في غياب السائقين طوال نصف الساعة الأولى تقريبًا، قبل أن يشرعوا في الدخول بشكلٍ تدريجي إثر ذلك.

لكنّ الأزمنة كانت بعيدة كلّ البعد عن الزمن القياسيّ البالغ 1:24.7 دقيقة.

ومع نهاية الساعة الأولى، أوقف كارلوس ساينز الإبن سيارته إلى جانب المسار، حيث قال: "مشكلة في نظام التوجيه والمحرّك"، حيث اعتمد المراقبون نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

ولم تعرف الأزمنة الكثير من التحسّن في الحقيقة بالرغم من انتقال عددٍ من السائقين إلى إطارات "ميديوم"، وتواصلت الانزلاقات في كلّ مكان، حيث قال هاميلتون عبر اللاسلكي: "لا يوجد أيّ تماسكٍ على الإطلاق".

وحقّق فيرشتابن أفضل أزمنته في النهاية بتوقيت بلغ 1:35.077 دقيقة، أي أنّه كان أبطأ بعشر ثوانٍ من الزمن القياسي، حيث لم يكن أيّ سائقٍ قادرًا على استخراج الأداء من سيارته بسبب ضعف التماسك.

وحلّ زميله أليكسندر ألبون ثانيًا بفارق 0.241 ثانية، لتضمن ريد بُل الثنائيّة وسط ابتعاد مرسيدس عن الصدارة.

وتواجد لوكلير في المركز الثالث لصالح فيراري أمام زميله سيباستيان فيتيل الذي حلّ خامسًا، بينما توسّطهما بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، وكان ثلاثتهم متقاربين على بُعد قرابة نصف ثانية عن الصدارة.

لكنّ فجوة كبيرة فصلت بينهم وبين دانييل كفيات السادس الذي كان أبطأ بـ 1.6 ثانية من فيرشتابن المتصدّر.

وحلّ لاندو نوريس سابعًا في ظلّ احتفاله بعيد ميلاده الـ 21 هذا اليوم، وتقدّم البريطاني الشاب على أنطونيو جيوفينازي، وفالتيري بوتاس، بينما أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.