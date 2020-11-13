فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الثانية خلال
02 ساعات
:
18 دقيقة
:
48 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن في صدارة التجارب الأولى البطيئة في تركيا

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن في صدارة التجارب الأولى البطيئة في تركيا
من قبل:

تقدّم ماكس فيرشتابن ثنائيّة فريقه ريد بُل خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة تركيا الكبرى من بطولة العالم للفورمولا واحد التي طغت عليها الانزلاقات والأزمنة البطيئة بسبب ضعف التماسك وبرود المسار.

كان المسار زلقًا كثيرًا خلال اللفّات الاستطلاعيّة الأولى، وانزلق شارل لوكلير كثيرًا واقتطف علامة مدخل خطّ الحظائر من مكانها، لكنّ ذلك لم يُلحق ضررًا بسيارته وواصل سائق فيراري القيادة.

من جانبه قال ماكس فيرشتابن ساخرًا: "الأمر أشبه بالقيادة على الجليد!"، إذ يعود ذلك إلى برود الأجواء في ظلّ اقتصار حرارة المسار على 19 درجة مئويّة.

لكنّ إدارة السباق قرّرت رفع العلم الأحمر، كونه لدى انتزاع الأخرى، فقد بقيت ثلاثة براغٍ معدنيّة بارزة تشكّل خطرًا على السيارات، وتمّ نزع البراغي.

وأظهرت لفّة على سيارة كيمي رايكونن أنّ الوضع كارثيٌ، وأشبه بالقيادة في الأمطار حرفيًا كون السيارة كانت تنزلق في كلّ مكانٍ حتى على الخطوط المستقيمة.

وتسبّب ذلك في غياب السائقين طوال نصف الساعة الأولى تقريبًا، قبل أن يشرعوا في الدخول بشكلٍ تدريجي إثر ذلك.

لكنّ الأزمنة كانت بعيدة كلّ البعد عن الزمن القياسيّ البالغ 1:24.7 دقيقة.

ومع نهاية الساعة الأولى، أوقف كارلوس ساينز الإبن سيارته إلى جانب المسار، حيث قال: "مشكلة في نظام التوجيه والمحرّك"، حيث اعتمد المراقبون نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

ولم تعرف الأزمنة الكثير من التحسّن في الحقيقة بالرغم من انتقال عددٍ من السائقين إلى إطارات "ميديوم"، وتواصلت الانزلاقات في كلّ مكان، حيث قال هاميلتون عبر اللاسلكي: "لا يوجد أيّ تماسكٍ على الإطلاق".

وحقّق فيرشتابن أفضل أزمنته في النهاية بتوقيت بلغ 1:35.077 دقيقة، أي أنّه كان أبطأ بعشر ثوانٍ من الزمن القياسي، حيث لم يكن أيّ سائقٍ قادرًا على استخراج الأداء من سيارته بسبب ضعف التماسك.

وحلّ زميله أليكسندر ألبون ثانيًا بفارق 0.241 ثانية، لتضمن ريد بُل الثنائيّة وسط ابتعاد مرسيدس عن الصدارة.

وتواجد لوكلير في المركز الثالث لصالح فيراري أمام زميله سيباستيان فيتيل الذي حلّ خامسًا، بينما توسّطهما بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، وكان ثلاثتهم متقاربين على بُعد قرابة نصف ثانية عن الصدارة.

لكنّ فجوة كبيرة فصلت بينهم وبين دانييل كفيات السادس الذي كان أبطأ بـ 1.6 ثانية من فيرشتابن المتصدّر.

وحلّ لاندو نوريس سابعًا في ظلّ احتفاله بعيد ميلاده الـ 21 هذا اليوم، وتقدّم البريطاني الشاب على أنطونيو جيوفينازي، وفالتيري بوتاس، بينما أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

جائزة البرازيل الكبرى بصدد البقاء في إنترلاغوس حتى 2025

المقال السابق

جائزة البرازيل الكبرى بصدد البقاء في إنترلاغوس حتى 2025
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة تركيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

ريكاردو: رينو مستعدة لتركيا بعد دروس بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: رينو مستعدة لتركيا بعد دروس بورتيماو

بينوتو يتغيب عن حضور جائزة تركيا الكبرى مع فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو يتغيب عن حضور جائزة تركيا الكبرى مع فيراري

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

مكلارين: نظام "دي آر أس" سيكون أقل قوة في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: نظام "دي آر أس" سيكون أقل قوة في 2022

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"

بيريز: استراحة من الفورمولا واحد قد تكون خيارًا لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: استراحة من الفورمولا واحد قد تكون خيارًا لموسم 2021

الفورمولا واحد تؤكّد التزامها بالمحركات الهجينة لموسم 2026 وما بعده
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تؤكّد التزامها بالمحركات الهجينة لموسم 2026 وما بعده

أحدث الأخبار

فيرشتابن في صدارة التجارب الأولى البطيئة في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن في صدارة التجارب الأولى البطيئة في تركيا

جائزة البرازيل الكبرى بصدد البقاء في إنترلاغوس حتى 2025
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جائزة البرازيل الكبرى بصدد البقاء في إنترلاغوس حتى 2025

ريكاردو: رينو مستعدة لتركيا بعد دروس بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: رينو مستعدة لتركيا بعد دروس بورتيماو

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريكاردو: رينو مستعدة لتركيا بعد دروس بورتيماو

51دقيقة
2
فورمولا 1

بينوتو يتغيب عن حضور جائزة تركيا الكبرى مع فيراري

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

4
فورمولا 1

مكلارين: نظام "دي آر أس" سيكون أقل قوة في 2022

5
فورمولا 1

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"

15س

أحدث الأخبار

فيرشتابن في صدارة التجارب الأولى البطيئة في تركيا
فورمولا 1

فيرشتابن في صدارة التجارب الأولى البطيئة في تركيا

جائزة البرازيل الكبرى بصدد البقاء في إنترلاغوس حتى 2025
فورمولا 1

جائزة البرازيل الكبرى بصدد البقاء في إنترلاغوس حتى 2025

ريكاردو: رينو مستعدة لتركيا بعد دروس بورتيماو
فورمولا 1

ريكاردو: رينو مستعدة لتركيا بعد دروس بورتيماو

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"
فورمولا 1

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"

فيرشتابن يُحبّذ "أن يطير رأسه" من الجاذبيّة في المنعطف الثامن في تركيا
فورمولا 1

فيرشتابن يُحبّذ "أن يطير رأسه" من الجاذبيّة في المنعطف الثامن في تركيا

أحدث ملفات الفيديو

عودة الفورمولا 1 إلى تركيا 02:06
فورمولا 1
21س

عودة الفورمولا 1 إلى تركيا

حلبات الفورمولا واحد الرائعة التي يود السائقون تواجدها في الروزنامة 05:40
فورمولا 1
10-11-2020

حلبات الفورمولا واحد الرائعة التي يود السائقون تواجدها في الروزنامة

تصميم محوسب لحلبة فيتنام 03:22
فورمولا 1
10-11-2020

تصميم محوسب لحلبة فيتنام

أجمل اللحظات من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد 03:09
فورمولا 1
09-11-2020

أجمل اللحظات من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد

هل بوسع لانس سترول التعافي من موسمه الصعب؟ 05:40
فورمولا 1
07-11-2020

هل بوسع لانس سترول التعافي من موسمه الصعب؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.