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فيرشتابن: فيراري "قريبة جدًا" على صعيد الوتيرة في البحرين

يعتقد ماكس فيرشتابن أنّ فيراري "قريبة جدًا" على صعيد الوتيرة، لكنّه لا يزال متأكّدًا من أنّ جميع فرق الفورمولا واحد لم تكشف بعد أن وتيرتها الحقيقيّة قبيل جولة البحرين الكبرى الافتتاحيّة لموسم 2022.

فيرشتابن: فيراري "قريبة جدًا" على صعيد الوتيرة في البحرين

تصدّر حامل اللقب التجارب الحرّة الثانية من جائزة البحرين الكبرى بفارق 0.087 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري، في حين حلّ زميل الأخير كارلوس ساينز الإبن ثالثًا ليُكمل يومًا مثيرًا للإعجاب للحصان الجامح.

ومع ثقة ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بإغلاق الحظيرة الإيطاليّة لفجوة الـ 25 حصان مع مرسيدس وريد بُل من خلال وحدة طاقته المحدّثة، يرى فيرشتابن في فيراري غريمًا بارزًا، لكنّه غير متأكّدٍ بعد من الترتيب الحقيقيّ للفرق.

وقال حيال ذلك: "علينا الانتظار قليلًا، كذلك على صعيد إعدادات المحرّك غدًا من قبل جميع الفرق لنرى موقعنا حقًا".

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وأكمل: "أعتقد بأنّ الجميع ليسوا في وضع التصفيات، لذا علينا الانتظار. لكن يبدو الوضع جيّدًا".

وأردف: "أعتقد بأنّ ذلك ما يريده الجميع بشكلٍ عام، أليس كذلك؟ أعني أن تكون الفرق متقاربة من بعضها. أعتقد بأنّ الأداء سيتقارب أكثر مع مرور الوقت، أعتقد بأنّ ذلك جيّد".

كما يبقى فيرشتابن حذرًا من مرسيدس، وذلك بعد اشتباهه في إخفاء الصانع الألماني لأدائه الحقيقي في التجارب التحضيريّة للموسم، وذلك بالرغم من معاناته لتقديم وتيرة قويّة اليوم الجمعة واكتفاء جورج راسل بالمركز الرابع بفارق ستّة أعشارٍ من الثانية عن فيرشتابن في التجارب الثانية.

وعندما سُئل إن كان متفاجئًا من أداء مرسيدس، قال فيرشتابن: "كلّا، لكن مجدّدًا فإنّ علينا أن ننتظر ونرى الغد، عندما يرفع الجميع طاقة محرّكاتهم".

وبالتركيز على تحضيرات ريد بُل للسباق الافتتاحي، بدا فيرشتابن واثقًا من إمكانيّات سيارته.

وقال: "بدت السيارة جيّدة. بالطبع أكملنا التجارب التحضيريّة هنا، لذا تكون في مجال عمل أفضل منذ البداية".

وأكمل: "اختبرنا بعض الأشياء على السيارة بالطبع، وبدا أنّها عملت جميعها بشكلٍ جيّد. كان يومًا سلسًا في الحقيقة وأنا سعيدٌ بذلك".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل

تصوير: صور موتورسبورت

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