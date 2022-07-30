فيرشتابن: "فيا" يُعاملون سائقي الفورمولا واحد كـ "هواة" حيال حدود المسار
يعتقد ماكس فيرشتابن بأنّ مسؤولي "فيا" يُعاملون سائقي الفورمولا واحد كهواة حيال حدود المسار، وذلك بعد عودة الجدل بشأنها خلال تصفيات جائزة المجر الكبرى.
شُطبت لفّة سيرجيو بيريز زميل فيرشتابن الأولى في القسم الثاني من التصفيات بسبب خرقه لحدود المسار في المنعطف الخامس، قبل أن تتمّ إعادة اللفّة إثر إلقاء "فيا" نظرة أخرى وإدراكها عدم تجاوزه الخطّ الأبيض.
وكان مديرا السباق الجديدان نيلس فيتيتش وإدواردو فريتاس قد اتّبعا مقاربة صارمة حيال حدود المسار هذا الموسم، قائلين أنّ الخطّ الأبيض هو حافة المسار، على أن يتمّ شطب أيّ أزمنة مخالفة بصرف النظر عن الحلبة.
كما كان بيير غاسلي محبطًا حيال شطب الأزمنة بعد خروجه من القسم الأوّل، كما كانت هناك واقعة في النمسا تمّ فيها السماء لبيريز بالعبور إلى القسم التالي بشكلٍ خاطئ في الوقت الذي لم يتمّ فيه الانتباه لخرقه حدود المسار.
وبالحديث عن المشكلة بعد تصفيات المجر، قال فيرشتابن أنّه في حين طلب السائقون من "فيا" أن تكون "واضحة وصارمة" حيال حدود المسار، فإنّه يشعر بأنّ الهيئة الحاكمة أفرطت في ذلك.
وقال: "شرعوا في الحديث حول المنعطف الـ 13 بالأمس، كيف أنّ الخطّ المتقطّع يُمثّل حافة المسار".
وأكمل: "هناك حففٌ هناك والخطّ الأبيض بجانبها، والذي يُمثّل حافة المسار بالنسبة لي شخصيًا. لدينا الكثير من الأشياء السخيفة التي تُصعّب مهمّتهم في مراقبتها".
وأردف: "لا أعلم، دائمًا ما نريد المساعدة وتقديم النصح كسائقين، لكن لم يسمعوا أيّ شيء منّي، ذلك محبطٌ جدًا".
ثمّ تابع: "لا أريد خوض معركة معهم، أريد تقديم النصح لهم، لكن يبدو أنّهم لا يكترثون. أشعر كما أنّهم ينظرون إلينا كما لو أنّنا هُواة. لا أعتقد بأنّ ذلك صواب".
وقال فيرشتابن أنّ النظر إلى مقاطع الفيديو من على السيارات عادة ما لا يُوفّر المنظور الصحيح للحكم على حدود المسار، مُطالبًا "فيا" باستخدام حدود قاسية أكثر مثل المناطق الحصويّة.
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